A Magyarország–Észak-Írország mérkőzésen Marco Rossi együttesének győzelemre volt szüksége a csoportelsőséghez, és az ezzel járó feljutáshoz. A magyar válogatott ebben a szellemben is kezdett, jobban és aktívbban játszott ellenfelénél, majd Varga Barnabás góljával a 35. percben vezetést szerzett. A hazai csapat gyakorlatilag végigtámadta a meccset, ám az északírek a második játékrészben egy bombagóllal egyenlítettek, végül sikeresen kivédekezték a hátralévő időt. Szoboszlaiék így nem tudtak a csoport élén zárni, de tavasszal még osztályozón kiharcolhatják a feljutást.

A Magyarország–Észak-Írország meccs 1-1-es döntetlennel ért véget

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Magyarország–Észak-Írország: csalódottan értékeltek a magyarok

A találkozó után a Sallai Roland helyére az utolsó pillanatban a kezdőcsapatba került Bolla Bendegúz csalódottan nyilatkozott az M4 Sportnak.

„Hát egyelőre nem igazán tudom szavakba önteni, mit érzek. Nem tudok mit mondani, két helyzetük volt a második félidőben, mindkettő egy bedobás után. Az egyikből gól esett, a lövés védhetetlen volt. A játékunk rendben volt, uraltuk a mecset.

Ki se tudtak jönni a térfelükről, de nekünk nem sikerült begyötörni a győztes gólt”

– mondta Bolla, aki szomorúságát fejezte ki Sallai sérülése miatt, ugyanakkor készen állt a játékra.

A remek évet záró Csinger Márk örül az egyéni sikereinek, de az északírek elleni mérkőzésen történtek miatt nem volt boldog.

„Mi irányítottuk az egész meccset, kettő helyzetük volt, abból egyet berúgtak. Mi is csak egyet lőttünk be, egy gól még kellett volna, de sajnos nem jött össze. Willi Orbán személyében fontos játékos esett ki, de Markgráf Ákos remekül helyettesítette.

Az osztályozón is nyerni szeretnénk természetesen, bárki is legyen majd az ellenfél.

Jó évet zártam, bár ez nem volt a legszerencsésebb pillanatom. Persze, ott a bajnoki cím az ETO-val, alapember lettem a válogatottban, Hollandiába tudtam igazolni, szóval jó évem volt” – nyilatkozta Csinger.

Csinger Márk és a magyar válogatott óriási elánnal küzdött a győzelemért, ám ezúttal elmaradt a siker

Fotó: Mediaworks

A B-divízió 2. csoportját Észak-Írország nyerte meg 12 ponttal, így közvetlenül feljutott az A-divízióba, míg Marco Rossi együttese 11 ponttal a második helyen végzett, megelőzve a hétpontos Ukrajnát és a két ponttal záró Georgiát.