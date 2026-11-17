A kedd esti Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzésen búcsúzik a válogatottól a csapatbusz sofőrje – jelentette be az Magyar Labdarúgó-szövetség. Filep László nyugdíjba vonul, amelynek alkalmából Telkiben Csányi Sándor MLSZ-elnök, Vági Márton főtitkár, a csapat és a stáb is elbúcsúztatta.

Búcsúmeccs is lesz a Magyarország-Észak-Írország mérkőzés, amelyre utoljára szállítja a csapatot Filep László

Fotó: MLSZ

Magyarország-Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

kedd, 20.45, tv: M4 Sport

Magyarország-Észak-Írország: búcsúzik a válogatott buszának sofőrje, Filep László

Filep László már 22 éve a magyar válogatott buszának a sofőrje. Rengeteg felemelő pillantot élt meg a csapattal amellett, hogy vigyázott a játékosokra az utakon. Még az idegenbeli meccsek esetén is ő vitte a reptérre az együttest.

Nem tudnék egy emléket kiemelni az elmúlt 22 évből, azt viszont bizton állíthatom, hogy ennyi ideig folyamatosan fiatalokkal dolgozni, az ő társaságukban lenni, engem nagyon fiatalon tartott fejben és lélekben is

– mondta a búcsúztatásakor Filep László, akinek saját bevallása szerint nehéz lesz megszokni a válogatott nélküli életet.

Hiányozni fognak a felnőtt és az utánpótlásjátékosok és stábtagok is, de jó kezekben lesznek utódommal, Horváth Róberttel is, akinek az elmúlt fél évben minden írott és íratlan szabályt átadtam

– tette hozzá a nemzeti csapat buszának örökös sofőrje.

A Magyar Labdarúgó-szövetség kiemelte, a válogatott az A-ligába történő feljutással szeretné méltón búcsúztatni a stáb legrégebbi tagját, Filep Lászlót.