Mindenáron el akarja kerülni Marco Guida, hogy munkája miatt a családja is veszélynek legyen kitéve. A Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés 45 éves játékvezetője ezért úgy döntött, hogy nem vállal olyan találkozókat, amelyeken a Napoli is pályára lép. Három gyereke van, akiket reggel iskolába kell vinnie, nápolyi lakosként pedig ezt nem minden esetben érezné biztonságosnak.

Az olasz Marco Guida játékvezető fújja a sípot a Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Fotó: Domenico Cippitelli / LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire

Magyarország-Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

kedd, 20.45, tv: M4 Sport

Marco Guida vezeti a Magyarország-Észak-Írország meccset

Marco Guidát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) jelölte ki a magyar válogatott Észak-Írország elleni mérkőzésének levezetésére. A 45 éves bíró mindkét csapatnak egy-egy alkalommal dirigált eddig, ám míg a mieink egy gól nélküli döntetlent értek el két éve Bosznia-Hercegovina ellen az olasz vezetésével, addig az északírek 2023-ban 4-2-es vereséget szenvedtek Szlovénia ellen.

Bár több kollégájához hasonlóan Marco Guidát sem kerülték el a bírói botrányok, legutóbb mégsem egy tévesnek vélt ítélettel kapcsolatban került az újságok címlapjára.

Nemet mondott a Napolira

Az olasz játékvezető Pompejiben született, és Nápoly közelében él. Bár Olaszországban már nincs arra vonatkozó szabályozás, hogy valaki ne vezethetne annak a csapatnak, ahol lakik, a háromgyermekes édesapa a családja miatt úgy döntött, nemet mond a lehetőségre, hogy a Napolinak fújjon – Fabio Marescával együtt.

Ha elkövetek egy hibát, és utána le kell sétálnom a zöldségeshez az utcán, az nem lenne biztonságos. Fabio Marescával gond nélkül le tudnánk vezetni Napoli-meccseket, de úgy döntöttünk, hogy nem vállaljuk, mert itt teljesen máshogy élik meg a futballt, mint mondjuk Milánóban

– nyilatkozta még tavaly Marco Guida, aki nem akarja, hogy a munkája miatt a családja is veszélynek legyen kitéve.

Nápoly környékén élek, három gyermekem van, a feleségem üzletvezető. El kell vinnem a gyerekeimet reggel az iskolába, és ezt szeretném békében megtenni. Ha úgy érzik, hogy hibát követtem el, két napig nem hagyhatnám el a házamat, nem élhetném a mindennapi életemet

– tette hozzá az olasz játékvezető.