Győzni jön Budapestre Michael O'Neill szövetségi kapitány csapata. A kedd esti Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt a vendégek rutinos labdarúgója, Josh Magennis úgy fogalmazott: a házigazda csak a saját kárára becsülheti alá őket.

Josh Magennis nem finomkodott a szavakkal a Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt

Fotó: Liam McBurney / PA Wire

Magyarország-Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

kedd, 20.45, tv: M4 Sport

Josh Magennis a Magyarország-Észak-Írország meccsről

Josh Magennis az északír válogatott legrutinosabb labdarúgója, aki már akkor is a csapat tagja volt, amikor 2015-ben Európa-bajnoki selejtezőt játszott Magyarországgal. Michael O'Neill szövetségi kapitány együttese továbbra is az egyetlen, amely még nem kapott gólt a Nemzetek Ligája idei kiírásában, és bár egy budapesti döntetlen már biztosítaná a vendégek csoportelsőségét és az A-ligába jutását, a győzelem a céljuk.

Minden egyes meccset megpróbálunk megnyerni

– fogalmazott Josh Magennis, aki már a 94. válogatottságára készül a Puskás Arénában.

Észak-Írország egyébként hasonló helyzetben volt két évvel ezelőtt a Nemzetek Ligájában, amikor Luxemburg ellen egy pontra volt szüksége a B-ligába jutáshoz. 50 perc után már 2-0-ra vezettek, végül mégis csak 2-2-es döntetlent értek el.

Magennis úgy érzi, Magyarország is tudja, hogy nem szabad őket lebecsülni.

Ha nem adják meg nekünk a kellő tiszteletet, akkor azt a kárukon tanulhatják meg

– idézi az aol.com a 36 éves csatár szavait.

Ha nem veszik figyelembe a futóképességeinket, a fizikális erőnket, a pontrúgásainkat és az ehhez hasonló dolgokat, akkor az az ő hibájuk

– tette hozzá Josh Magennis.

A magyar válogatottnál egyébként egyáltalán nem számítanak könnyű ellenfélre. Marco Rossi szövetségi kapitány már a kerethirdetéskor úgy fogalmazott, nagyon fizikális összecsapás vár rájuk az északírek ellen. A szakember szerint a legfontosabb az lesz, ne engedjék, hogy az ellenfél beszorítsa őket a tizenhatoson belülre, vagyis a lehető legtávolabb kell tartani az ellenfelet a kaputól.