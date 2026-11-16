A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés miatt várhatóan este hat és éjfél között lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszában, valamint az Istvánmezei utat.

A Magyarország–Észak-Írország összecsapást óriási érdeklődés előzi meg

Fotó: Ladóczki Balázs

A mérkőzés befejezése után, várhatóan 22:20 és 23:20 között lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

Több utat is lezárnak a Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés miatt

A lezárások miatt 18 órától a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út – Dózsa György út útvonalon közlekedik, és nem érinti a Verseny utcai megállót. A 75-ös és a 77-es trolibuszra a Puskás Ferenc Stadion megállónál csak a Hungária körúton, a Kerepesi út előtti trolivégállomáson vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni.

A Stefánia út lezárása miatt 22:20 és 23:20 között a 75-ös trolibusz a Thököly út – Hungária körút útvonalon közlekedik, és nem érinti az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat. A 77-es trolibusz az Egressy út és a Puskás Ferenc Stadion között a Hungária körúton közlekedik, és nem érinti az Egressy út/Stefánia út és a Szobránc köz megállókat.

A Puskás Arénát ezért érdemes tömegközlekedéssel megközelíteni, mert a stadionnál korlátozottak a parkolási lehetőségek. A BKK elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök – a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos – igénybevételét javasolja.

A stadion megközelítéséhez a Puskás Ferenc Stadion metróállomáson a Dózsa György úti kijáratot érdemes választani. Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető.

A Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzést 20:45-től rendezik a Puskás Arénában. A tét a csoportelsőség és az ezzel járó automatikus feljutás a Nemzetek Ligája legmagasabb osztályába. A magyar válogatottnak győznie kell, az északír csapatnak viszont a döntetlen is elegendő.