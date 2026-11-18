A Magyarország–Észak-Írország mérkőzésen a Ferencváros korábbi csatára, Varga Barnabás szerzett vezetést, aki másodszor volt eredményes a válogatottban, mióta visszatért sérüléséből. A magyar csapat azonban hiába játszott nyomasztó fölényben, nem tudott nyerni, ugyanis az északírek gólra váltották kevés helyzeteik egyikét. Marco Rossi együttese az 1-1-es döntetlennek köszönhetően osztályozón vívhatja ki az A ligában szereplést, míg a vendégek egyenes ágon jutottak fel a Nemzetek Ligája legerősebb divíziójába.

Varga Barnabás gólt szerzett a Magyarország–Észak-Írország mérkőzésen

Fotó: Mediaworks

Magyarország–Észak-Írország: Kubatov Gábor gratulált

Az FTC elnöke a közösségi oldalán rendszeresen üzen a Ferencváros mérkőzései után, és a válogatottal kapcsolatban is így tett.

„A küzdéssel ma sem volt gond! Akkor is, azért is, hajrá, magyarok!”

– posztolta Kubatov Gábor.

A Nemzetek Ligája B divíziójának 2. csoportját Észak-Írország nyerte meg 12 ponttal, így közvetlenül feljutott az A osztályba, míg Marco Rossi együttese 11 ponttal a második helyen végzett, megelőzve a hétpontos Ukrajnát és a két ponttal záró Georgiát.

A magyar válogatott számára ugyanakkor továbbra is nyitva áll az út az élvonalba: 2027 márciusában oda-visszavágós osztályozón harcolhatja ki a feljutást az A divízió egyik csapata ellen. Ehhez a Dánia, Horvátország, Szerbia, Wales négyesből kap majd ellenfelet a pénteki sorsoláson.

A Magyarország–Észak-Írország meccs 1-1-es döntetlennel ért véget

Fotó: MEDIAWORKS

Az északírek elleni mérkőzés után Rossi csalódottan, ugyanakkor az egész éves teljesítményt megvédve értékelte a magyar válogatott teljesítményét. A lefújást követően Bolla Bendegúz és Csinger Márk is megszólalt, érthetően mindketten búslakodva nyilatkoztak, mivel úgy vélték, a csapat győzelmet érdemelt volna kedd este.