Kedden este a Puskás Arénában zárja a Nemzetek Ligája csoportkörét a magyar labdarúgó-válogatott. A Magyarország-Észak-Írország mérkőzés előtt az UEFA nyilvánosságra hozta Marco Rossi végleges, 23 fős keretét. A szövetségi kapitány négy játékosára nem számíthat, a névsorban azonban nincs meglepetés.

Megvan Marco Rossi végleges kerete a Magyarország-Észak-Írország meccsre Fotó: Micheller Szilvia

Magyarország-Észak-Írország: megvan Marco Rossi végleges kerete

A magyar labdarúgó-válogatott november 17-én, kedden 20.45-től Észak-Írország ellen lép pályára a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulójában. A találkozó előtt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalosan is közzétette a mérkőzésre nevezett 23 játékos nevét.

Marco Rossi keretében nincs váratlan változás, ugyanis már korábban eldőlt, hogy négy futballistára sem számíthat az északírek ellen. Willi Orbán és Vitális Milán eltiltás miatt nem léphetnek pályára, Nagy Zsolt betegség, Lukács Dániel pedig sérülés miatt marad távol a mérkőzéstől.

A hiányzók ellenére több meghatározó játékos is ott van a keretben. A Liverpool két magyar futballistája, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyaránt bevethető, ahogyan Sallai Roland és Varga Barnabás is szerepel a végleges névsorban.

A magyar válogatott 23 fős kerete az Észak-Írország elleni mérkőzésre: Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE), Pécsi Ármin (TSV Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers). Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Kerkez Milos (Liverpool), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn), Osváth Attila (Ferencváros), Szalai Attila (Pogon Szczecin), Szűcs Kornél (Vojvodina). Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc), Csongvai Áron (Saint-Étienne), Pető Milán (Paks), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Tóth Rajmund (Konyaspor), Urblík József (Vasas). Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szendrei Ákos (Debrecen), Varga Barnabás (AEK Athén).

A végleges keret kihirdetésével minden adott ahhoz, hogy Marco Rossi kijelölje az északírek elleni kezdőcsapatát. A magyar válogatott a Puskás Arénában, hazai közönség előtt zárja a Nemzetek Ligája csoportkörét, a szövetségi kapitánynak pedig a négy hiányzó ellenére is több lehetősége maradt az összeállítás kialakítására.