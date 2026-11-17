A Magyarország–Észak-Írország mérkőzés tétje az A divízióba jutás a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttesének ehhez kedd este nyernie kellene a Puskás Arénában, míg a csoportot vezető északírek számára egy döntetlen is elegendőnek bizonyulna.

A Magyarország–Észak-Írország párharc első felvonása döntetlent hozott Belfastban

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Nemzetek Ligája, B divízió: Magyarország–Észak-Írország

kedd, 20:45, TV: M4 Sport

Magyarország–Észak-Írország: így kezd a magyar válogatott

A mérkőzés előtt a csoportot a magyarok előtt egyetlen ponttal vezető északírek arról beszéltek, hogy a Puskás Arénában megpróbálják sok futásra kényszeríteni Szoboszlai Dominikékat, és azt is leszögezték, nem elégszenek meg a döntetlennel.

Marco Rossi dolgát több gond is nehezíti, Willi Orbán és Vitális Milán eltiltás miatt nem léphetnek pályára, Nagy Zsolt betegség, Lukács Dániel pedig sérülés miatt marad távol a mérkőzéstől. Ettől függetlenül csakis a győzelem a cél, és a hiányzók ellenére több meghatározó játékos is ott van a keretben.

Az olasz szakember a Georgia elleni meccshez képest hármat változtatott,

így ennek a kezdőtizenegynek szavazott bizalmat a nagy téttel bíró meccsen: Tóth B. – Osváth, Csinger, Markgráf, Kerkez – Styles, Schäfer, Csongvai – Szoboszlai, Sallai – Varga.

Az északírek kapitánya, Michael O'Neill az alábbi csapatot küldi pályára: Charles P. – McConville, Atcheson, Brown – Devlin, Hume, Charles S., Devenny – Galbraith, Kelly – Price.

A csoportdöntőnek beillő találkozót telt ház, mintegy 64 ezer néző előtt rendezik 20:45-től a Puskás Arénában, így a stadion környékén kedden este lezárásokra és közlekedési változásokra kell számítani.

A csoport első helyezettje automatikusan feljut a Nemzetek Ligája A divíziójába, a második osztályozón harcolhatja ki az élvonalbeli szereplést, a harmadik megőrzi helyét a második vonalban, míg a negyedik osztályozót játszik a bennmaradásért. A magyar válogatott már biztosan az első két hely valamelyikén végez, így a jövő évi Európa-bajnoki selejtezők december 6-i sorsolásán a második kalapból várhatja ellenfeleit.