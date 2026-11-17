Kellemetlen meglepetés érheti azokat a magyar szurkolókat, akik a kedd esti Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülnek. A HungaroMet előrejelzése szerint estétől többfelé eső, zápor várható, az MLSZ azonban külön figyelmeztette a drukkereket, hogy esernyőt tilos bevinni a Puskás Arénába.
Fontos figyelmeztetés érkezett a Magyarország-Észak-Írország meccs előtt
A magyar labdarúgó-válogatott november 17-én, kedden 20.45-től Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában, a Nemzetek Ligája idei utolsó mérkőzésén. A találkozóra kilátogató szurkolóknak azonban nemcsak a pályán történtekre, hanem az időjárásra is érdemes felkészülniük.
A HungaroMet előrejelzése alapján az esti órákban egyre többfelé várható csapadék, így a stadionba érkező drukkerek is könnyen megázhatnak. A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos tájékoztatójában külön felhívta a figyelmet arra, hogy a Puskás Arénába esernyőt és A4-es méretűnél nagyobb táskát sem szabad bevinni.
Az MLSZ emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a stadion kapui már 17.45-kor megnyílnak, a környéken várható lezárások miatt pedig célszerű időben, lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezni a találkozóra.
Jó tanács a Puskás Arénába készülőknek!
A várható eső miatt érdemes vízálló kabátban vagy esőkabáttal érkezni a Magyarország-Észak-Írország mérkőzésre, mivel esernyőt tilos bevinni a stadionba. A szurkolóknak célszerű rétegesen öltözködniük, és időben elindulniuk, hogy elkerüljék a beléptetés előtti esetleges torlódást.