A Magyarország–Észak-Írország mérkőzés tétje az A divízióba jutás a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttesének ehhez kedd este nyernie kell a Puskás Arénában, míg a csoportot vezető északírek számára egy döntetlen is elegendő volna.

A Magyarország–Észak-Írország mérkőzés tétje a feljutás

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Nemzetek Ligája, B divízió: Magyarország–Észak-Írország

kedd, 20:45, TV: M4 Sport

Magyarország–Észak-Írország: őszinte, kemény meccs jöhet

„Első helyen végezhetünk a csoportban, és ez is a célunk, de nem játszhatunk felelőtlenül” – mondta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón az északírek kapitánya, aki két sárga lapja miatt eltiltását tölti, ezért kedden nem ülhet le a kispadra. Hangsúlyozta, hogy a magyar válogatott komoly játékerőt képvisel, és a legutóbbi Nemzetek Ligája-szereplés során elszenvedett kiesés után szintén az A divízióba szeretne visszajutni.

„A szeptemberi belfasti találkozón is megtapasztaltuk, hogy a magyar csapat veszélyes ellenfél.

Ha jó eredményt akarunk elérni, nem engedhetjük kibontakozni a hazaiakat, és arra törekszünk, hogy sok futásra kényszerítsük őket. Őszinte, kemény mérkőzést szeretnénk játszani

a korábbi A ligás magyarokkal” – fogalmazott a O'Neill, aki csalódásként élné meg, ha együttese csak a második helyen zárná a csoportot.

Michael O'Neill határozott célokat tűzött ki a meccsre

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Győzelemre készülnek az északírek

Trai Hume, a Sunderland szélső védője sem kertelt az erősségeiket és a céljaikat illetően.

„Csapatként az elmúlt két évben mindig jól védekeztünk, az öt kapott gól nélküli mérkőzésünk is bizonyítja, milyen kemény munkát végzünk a Nemzetek Ligájában. Időközben rájöttünk, hogy csapatszinten még jobb futballra vagyunk képesek.

Semmiképpen sem elégszünk meg az egy ponttal a magyarok ellen, mindenképpen letámadjuk őket, hogy a lehető legtöbbször visszaszerezzük a labdát”

– árulta el Hume.

Trai Hume nem elégedne meg az egy ponttal

Fotó: PAUL FAITH / AFP

A kedden 20:45-kor kezdődő összecsapást az olasz Marco Guida vezeti. A csoportdöntőnek beillő találkozót telt ház, mintegy 64 ezer néző előtt rendezik a Puskás Arénában, így a stadion környékén kedden este lezárásokra és közlekedési változásokra kell számítani.

A csoport első helyezettje automatikusan feljut a Nemzetek Ligája A divíziójába, a második osztályozón harcolhatja ki az élvonalbeli szereplést, a harmadik megőrzi helyét a második vonalban, míg a negyedik osztályozót játszik a bennmaradásért. A magyar válogatott már biztosan az első két hely valamelyikén végez, így a jövő évi Európa-bajnoki selejtezők december 6-i sorsolásán a második kalapból várhatja ellenfeleit.