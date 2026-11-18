Aggasztó hírt közölt Tóth Balázs a magyar válogatott újabb fájdalmas döntetlenje után. A Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzésen a magyar kapus az utolsó félórát sérülten védte végig, a lefújás után pedig elárulta, hogy nagy valószínűséggel eltört az ujja.

Tóth Balázs sérülten védte végig a Magyarország–Észak-Írország meccs hajráját Fotó: Joao Bravo / Sport Press Photo via ZUMA Press

Magyarország–Észak-Írország: Tóth Balázs sérülten védte végig a mérkőzés hajráját

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott 1–1-es döntetlent játszott Észak-Írország ellen a Nemzetek Ligája utolsó csoportmérkőzésén, így Marco Rossi együttese lemaradt az automatikus feljutásról az A-divízióba. A találkozó után a magyar csapat kapusa, Tóth Balázs az M4 Sport kamerája előtt értékelt, és egy aggasztó sérülésről is beszámolt.

99 százalék, hogy eltört az ujjam, be kell mennem vele a kórházba. Pedig annál a helyzetnél az első lövésbe bele tudtam érni, utána meg kipaskoltam a labdát

– árulta el a kapus, aki a mérkőzés utolsó félóráját sérülten védte végig.

Tóth Balázs a fájdalmas döntetlenről is beszélt. Úgy vélte, a magyar válogatottnak nem sikerült megbontania a visszahúzódó északír védelmet, a támadójátékból pedig hiányzott a kreativitás, ezért nem tudták megszerezni a győztes gólt. A magyar kapus ugyanakkor a csapat vezető találatában kulcsszerepet játszott, hiszen az ő hosszú indításából szerezte meg Varga Barnabás a vezető találatot.

Láttam, hogy Varga Barni egy az egyben van, világklasszis csatár, övé minden érdem

– dicsérte csapattársát.

A magyar válogatott végül a csoport második helyén zárt, így márciusban osztályozón harcolhatja ki a feljutást a Nemzetek Ligája A divíziójába. Tóth Balázs szerint ez mindenképpen pozitívum, ugyanakkor a kapusra a mérkőzés után kórházi vizsgálat várt, hogy kiderüljön, valóban eltört-e az ujja.