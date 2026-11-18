Minden oka megvolt az örömre a kedd esti Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés után a vendég csapat labdarúgóinak. Michael O’Neill együttese 1-1-es döntetlent ért el a Puskás Arénában, amivel megnyerte a csoportot és története során először feljutott az A-ligába. Az északír sajtó viccesen megjegyezte, az egyetlen dolog, ami letörölte a mosolyt sok játékos arcáról, az volt, hogy már reggel 7 órakor útnak kellett indulniuk.

A vendégek örülhettek a Magyarország-Észak-Írország mérkőzés végén

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Magyarország-Észak-Írország (Nemzetek Ligája)

1-1

Észak-Írország történelmi sikert ért el Budapesten azzal, hogy a magyar válogatott elleni 1-1-es döntetlennel megnyerte csoportját a Nemzetek Ligájában és ezzel feljutott az A-ligába. A játékosok érthető módon örömmámorban törtek ki a Puskás Arénában, bár Pierce Charles kapus és több társa is túlzásba esett, amikor a magyar szurkolók előtt ünnepeltek, mielőtt Szoboszlai Dominik megkérte őket arra, hogy ezt ne ott tegyék.

A The Irish News beszámolója szerint csak egyetlen dolog törölte le a mosolyt több északír labdarúgó arcáról Budapesten, mégpedig az, hogy a mérkőzés másnapján nagyon korán el kellett indulniuk haza. A portál beszámolója szerint a legtöbben már reggel 7-kor útnak indultak – a cikk szerzője viccesen azt is megjegyezte, Ruairi McConville-nek ugyan elég később visszatérnie klubjához, a Norwich-hoz, ő viszont nem iszik alkoholt. Arról egyébként nem szólt a beszámoló, hogy az északírek a stadionon kívül rendeztek-e bármiféle ünneplést Budapesten.