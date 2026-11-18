Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult, így Marco Rossi együttese lemaradt az automatikus feljutásról. A vendégek ugyan ünnepelhettek a Puskás Arénában, ám a találkozó után az északír labdarúgó-szövetség hivatalos beszámolójában egy vitatott játékvezetői döntésre is kitért, amely közvetlenül Varga Barnabás gólja előtt történt.

Varga Barnabás szerzett vezetést a Magyarország–Észak-Írország mérkőzésen Fotó: / Mediaworks

Magyarország–Észak-Írország: az északír szövetség sem feledkezett meg a vitatott jelenetről

A keddi mérkőzés 35. percében Varga Barnabás megszerezte a vezetést a magyar válogatottnak, a találatot azonban egy igencsak vitatott szituáció előzte meg. Az északírek ugyanis pillanatokkal korábban tizenegyest reklamáltak, miután Ciaron Brown a magyar büntetőterületen belül a földre került Schäfer András mellett.

Az északír szövetség a lefújás után sem ment el szó nélkül a jelenet mellett: a szövetség szerint történt valami a magyar büntetőterületen belül, ugyanis úgy tűnt, hogy Brownt lerántották, ám a játékvezető nem ítélt tizenegyest.

Miközben a vendégek még a meg nem adott tizenegyest reklamálták, Tóth Balázs gyorsan játékba hozta a labdát. A hosszú indításba az északír csapatkapitány, Trai Hume rosszul ért bele, Varga Barnabás pedig kihasználta a lehetőséget, és a kapuba lőtt. A videóbíró ezt követően megvizsgálta a gólt megelőző jelenetet, de végül érvényben maradt a magyar találat.

Az esetet az északír sajtó sem hagyta figyelmen kívül. A The Irish News beszámolója szerint a vendégek a reklamálás közben egy pillanatra elveszítették a koncentrációjukat, ezt pedig a magyarok azonnal kihasználták.

A vitatott jelenet ellenére végül az északírek örülhettek, hiszen Justin Devenny a második félidőben egy hatalmas góllal egyenlített. Az 1–1-es döntetlennel Észak-Írország megnyerte a csoportját és feljutott a Nemzetek Ligája A divíziójába, míg Marco Rossi együttese a második helyen végzett, így márciusban osztályozón harcolhatja ki a feljutást.