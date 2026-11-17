A magyar labdarúgó-válogatott három egymást követő győzelemmel, remek formában várta a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulóját: Marco Rossi együttese szombaton 2–0-ra nyert Georgiában, így Magyarország megőrizte esélyét arra, hogy csoportelsőként feljusson az A-divízióba. Ehhez azonban mindenképpen le kellett győznie az egy ponttal előtte álló Észak-Írországot, amelynek már a döntetlen is elegendő volt az első hely megtartásához.
A vendégek szintén győzelemmel hangoltak a sorsdöntő összecsapásra, miután 1–0-ra verték Ukrajnát. A szeptemberi, belfasti mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, ráadásul az északírek az első öt fordulóban egyetlen gólt sem kaptak, így különösen nehéz feladat várt Szoboszlai Dominikékra.
Rossi több hiányzóval is kénytelen volt számolni: a Grúziában kezdő Willi Orbánt, Vitális Milánt és Nagy Zsoltot Markgráf Ákos, Csongvai Áron és Callum Styles pótolta, míg a kezdés előtt kieső Sallai Roland helyett Bolla Bendegúz került a csapatba.
A Puskás Arénában rendezett mérkőzés kezdőrúgása előtt gyászszünettel emlékeztek meg a 78 éves korában elhunyt Rothermel Ádámról. A háromszoros magyar bajnok kapus az 1972-es müncheni olimpián ezüstérmet szerzett a magyar válogatott tagjaként.
Korán előnybe kerülhetett volna a magyar válogatott
A magyar válogatott nagy lendülettel kezdte a sorsdöntő összecsapást, és már az első percekben közel került a vezetés megszerzéséhez: a vendégek kapusa, Pierce Charles meglehetősen bizonytalanul indította a mérkőzést, egyik kirúgásával például egészen szokatlan módon az olasz játékvezetőt, Marco Guidát találta hátba, aki a földre került, de szerencsére hamar összeszedte magát. A kapus egy másik hibája után Bolla Bendegúz iramodhatott meg a jobb szélen, majd középre adott labdája ugyan nem volt jó a középen érkező Varga Barnabásnak, a hosszú oldalon feltűnő Szoboszlai Dominik azonban öt méterről így is kapura tudott lőni, ám csak a jobb kapufát találta el. A hatalmas lehetőségnél egy emberként hördült fel a Puskás Aréna közönsége, amelynek támogatására ezúttal sem lehetett panasz: már a kezdő sípszótól kezdve zúgott a „Hajrá, magyarok!”, a lelátó pedig minden hazai támadásnál újabb lendületet próbált adni a csapatnak.
A kezdeti magyar fölény ellenére hamar világossá vált, miért nem kapott gólt az északír válogatott a Nemzetek Ligája előző öt fordulójában. A vendégek rendkívül fegyelmezetten, egymást kisegítve zárták le a területeket, és bár Marco Rossi együttese lényegesen többet birtokolta a labdát, a támadóharmadban már alig maradt hely a pontos összjátékra. Szoboszlaiék türelmesen járatták a labdát, keresték a réseket az északír védőfalon, ám amikor lehetőségük nyílt volna egy kockázatosabb átadásra vagy váratlan megoldásra, többnyire a biztonságosabb folytatást választották. A 18. percben Kerkez Milos bal oldali beadása után Varga kilenc méterről a kapu fölé fejelt, később pedig a magyar csatár újabb próbálkozását blokkolták a védők, így a jelentős mezőnyfölény sokáig nem párosult igazán komoly gólhelyzetekkel.
Az északírek közben elsősorban a megszerzett labdák gyors feljátszására és a pontrúgásokra építettek, a 33. percben pedig kis híján meg is büntették a magyarokat. Ciaron Brown nagy bedobását Ruairi McConville csúsztatta tovább, a középen őrizetlenül maradó Tom Atcheson pedig hat méterről próbálta kapura juttatni a labdát, Tóth Balázs azonban magabiztosan hárított.
Varga Barnabás szerzett vezetést
Alig két perccel később aztán már a vendégek kapujánál zajlottak az események, méghozzá a lehető legjobb magyar befejezéssel:
Tóth Balázs hosszú indításába Trai Hume csak belecsúsztatni tudott, a saját térfeléről induló Varga Barnabás így egyedül törhetett kapura, majd hét méterről, Charles lábai között a kapuba lőtt (1–0).
A Puskás Aréna valósággal felrobbant az AEK Athén támadójának találatánál, a hatalmas ünneplést azonban még néhány feszült pillanat követte, ugyanis a videobíró megvizsgálta, hogy a gólt megelőző jelenetben jogosan reklamáltak-e tizenegyest az északírek. Amikor aztán a VAR megerősítette, hogy nem történt büntetőt érő szabálytalanság, és a magyar vezetés érvényben maradt, a lelátón szinte még egyszer akkora üdvrivalgás tört ki. Varga ezzel az északírek egész csoportkörön át tartó kapott gól nélküli sorozatát is megszakította, a magyar válogatott pedig egygólos előnnyel vonulhatott a szünetre, negyvenöt percre kerülve az A-divízióba való feljutástól.
A gól egy különleges mérföldkövet is jelentett, hiszen a jelenlegi magyar válogatott legeredményesebb támadótriója, a Szoboszlai, Varga, Sallai hármas ezzel elérte az 50 találatot címeres mezben. Varga 17. alkalommal volt eredményes a nemzeti csapatban, Szoboszlai 18, míg a mérkőzés előtt megsérült, így a kezdőcsapatból az utolsó pillanatban kikerülő Sallai 15 találatnál tartott.
A fordulás után érezhetően változott a játék képe, az északírek ugyanis egyre bátrabban vállaltak kockázatot, miközben a magyar válogatott igyekezett kihasználni a vendégek fellazuló védelme mögött megnyíló területeket. Rögtön a játékrész elején Varga Barnabás előtt adódott lehetőség, ám a Stylesszal végigvitt összjáték után tíz méterről a jobb kapufa mellé pörgetett, majd néhány perccel később a vendégek kapuja előtt elszabadultak az indulatok: Varga és Charles kapus összekapott, a dulakodásba pedig több játékos is bekapcsolódott, így Marco Guida végül mindkét főszereplőnek sárga lapot mutatott fel. A küzdelem egyre keményebbé vált, az 56. percben az északír csapatkapitány, Trai Hume is besárgult, miután szabálytalanul állította meg a lendületesen meginduló Szoboszlait.
Bombagóllal egyenlítettek az északírek
A magyaroknak ugyanakkor nem sikerült megnyugtatniuk a játékot, az északírek pedig egyre nagyobb veszélyt jelentettek Tóth Balázs kapujára. Az 59. percben még Schäfer próbálkozásánál kellett védenie Charlesnak, két perccel később azonban már a Puskás Aréna közönségének kellett izgulnia, amikor Isaac Price húszméteres, lapos lövése a jobb kapufán csattant, a kipattanóra érkező Ruairi McConville elől pedig a magyar kapusnak kellett elütnie a labdát. A jelenet jól jelezte, hogy a vendégek egyre közelebb kerültek az egyenlítéshez, és a figyelmeztetés sajnos nem is maradt következmények nélkül.
A 65. percben ugyanis egy újabb nagy északír bedobás után Ciaron Brown megcsúsztatta a labdát, a menteni igyekvő Tóth Rajmund pedig éppen Justin Devenny elé juttatta azt, aki egyetlen mozdulattal felpörgette magának, majd 18 méterről védhetetlenül a jobb felső sarokba bombázott (1–1).
A korábban szinte végig remek hangulatú Puskás Aréna egy pillanatra elcsendesedett, miközben a felső karéjban helyet foglaló északír szurkolók önfeledt ünneplésbe kezdtek. A váratlanul nehézzé váló helyzetben azonban a magyar drukkerek is érezték, hogy minden eddiginél nagyobb szükség van a támogatásukra, így hamar újra felzúgott a biztatás az 55 306 néző előtt zajló találkozón.
Rossi eközben cserékkel próbált új lendületet adni együttesének: előbb Styles helyére Tóth Rajmund érkezett, majd a 69. percben Bolla Bendegúzt Pető Milán, Csongvai Áront pedig Urblík József váltotta, utóbbi ezzel bemutatkozott a magyar válogatottban, amelynek már a 14. újonca lett 2026-ban.
Az északírek az egyenlítés után sem húzódtak vissza teljesen, és továbbra is igyekeztek megnehezíteni a magyar támadások felépítését, miközben a Puskás Aréna lelátóin egyre fokozódott a feszültség: a hazai csapatnak ugyanis mindenképpen újabb gólt kellett szereznie ahhoz, hogy megszerezze a csoportelsőséget és az automatikus feljutást.
Magyarországra osztályozó vár
Az utolsó negyedórában már egyértelműen a magyar válogatott akarata érvényesült, amely szinte teljesen beszorította a saját térfelére a döntetlennel is elégedett északíreket, ám a vendégek fegyelmezett védekezésén továbbra is rendkívül nehéz volt rést találni. A 81. percben Kerkez bal oldali beadása után Schäfer négy méterről csúsztatott a kapu mellé, majd a hajrában Urblík lövését blokkolták a védők, miközben Szoboszlai is többször próbálkozott, de nem sikerült kaput találnia. Az idő egyre csak fogyott, a lelátóról pedig szinte folyamatosan zúgott a biztatás, hiszen mindenki tudta, hogy egyetlen gól választja el a magyar válogatottat a hőn áhított feljutástól.
A hosszabbításban még egyszer felcsillant a remény, amikor egy jobb oldali beadás után a Vargáról továbbpattanó labda Tóth Rajmund elé került, a csereként beálló középpályás azonban 11 méterről a keresztléc fölé bombázott. Ez volt az utolsó igazán nagy magyar lehetőség, a hátralévő percekben ugyanis már nem sikerült feltörni a vendégek védelmét, így a végső sípszó után az északírek ünnepelhettek, a magyar játékosok és szurkolók pedig csalódottan vették tudomásul, hogy elmaradt a várva várt győzelem.
A magyar válogatott így 1–1-es döntetlennel zárta a Nemzetek Ligája csoportkörét, miközben a másik mérkőzésen Ukrajna 1–0-ra legyőzte Georgiát. A B-divízió 2. csoportját Észak-Írország nyerte meg 12 ponttal, így közvetlenül feljutott az A-divízióba, míg Marco Rossi együttese 11 ponttal a második helyen végzett, megelőzve a hétpontos Ukrajnát és a két ponttal záró Georgiát.
A magyar válogatott számára ugyanakkor továbbra is nyitva áll az út az élvonalba: 2027 márciusában oda-visszavágós osztályozón harcolhatja ki a feljutást az A-divízió egyik csapata ellen. A párharcok sorsolását november 20-án tartják, a mérkőzésekre pedig március 25. és 30. között kerül sor. Az osztályozó dönti el, hogy Magyarország az A- vagy a B-divízióban szerepelhet-e a következő, 2028–2029-es Nemzetek Ligája-kiírásban.
Nemzetek Ligája, B-divízió
2. csoport, 6. forduló
Magyarország–Észak-Írország 1–1 (1–0)
Magyarország: Tóth B. – Osváth (Szendrei Á., 84.), Csinger, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Csongvai (Urblík J., 69.), Styles (Tóth R., 60.) – Bolla B. (Pető M., 69.), Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Észak-Írország: P. Charles – McConville, Atcheson (Magennis, a szünetben), C. Brown – Devlin (B. Spencer, 56.), Hume, Sh. Charles, Devenny – Galbraith, Kelly (Morrison, 56.) – Price (Smyth, 82.). Asszisztensedző: Steven Davis
Gólszerzők: Varga B. (35.), illetve Devenny (65.)