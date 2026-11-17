A magyar labdarúgó-válogatott három egymást követő győzelemmel, remek formában várta a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulóját: Marco Rossi együttese szombaton 2–0-ra nyert Georgiában, így Magyarország megőrizte esélyét arra, hogy csoportelsőként feljusson az A-divízióba. Ehhez azonban mindenképpen le kellett győznie az egy ponttal előtte álló Észak-Írországot, amelynek már a döntetlen is elegendő volt az első hely megtartásához.

Magyarország nem tudta kiharcolni az automatikus visszajutást

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A vendégek szintén győzelemmel hangoltak a sorsdöntő összecsapásra, miután 1–0-ra verték Ukrajnát. A szeptemberi, belfasti mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, ráadásul az északírek az első öt fordulóban egyetlen gólt sem kaptak, így különösen nehéz feladat várt Szoboszlai Dominikékra.

Rossi több hiányzóval is kénytelen volt számolni: a Grúziában kezdő Willi Orbánt, Vitális Milánt és Nagy Zsoltot Markgráf Ákos, Csongvai Áron és Callum Styles pótolta, míg a kezdés előtt kieső Sallai Roland helyett Bolla Bendegúz került a csapatba.

A Puskás Arénában rendezett mérkőzés kezdőrúgása előtt gyászszünettel emlékeztek meg a 78 éves korában elhunyt Rothermel Ádámról. A háromszoros magyar bajnok kapus az 1972-es müncheni olimpián ezüstérmet szerzett a magyar válogatott tagjaként.

Óriási küzdelem zajlott a pályán

Fotó: Mediaworks

Korán előnybe kerülhetett volna a magyar válogatott

A magyar válogatott nagy lendülettel kezdte a sorsdöntő összecsapást, és már az első percekben közel került a vezetés megszerzéséhez: a vendégek kapusa, Pierce Charles meglehetősen bizonytalanul indította a mérkőzést, egyik kirúgásával például egészen szokatlan módon az olasz játékvezetőt, Marco Guidát találta hátba, aki a földre került, de szerencsére hamar összeszedte magát. A kapus egy másik hibája után Bolla Bendegúz iramodhatott meg a jobb szélen, majd középre adott labdája ugyan nem volt jó a középen érkező Varga Barnabásnak, a hosszú oldalon feltűnő Szoboszlai Dominik azonban öt méterről így is kapura tudott lőni, ám csak a jobb kapufát találta el. A hatalmas lehetőségnél egy emberként hördült fel a Puskás Aréna közönsége, amelynek támogatására ezúttal sem lehetett panasz: már a kezdő sípszótól kezdve zúgott a „Hajrá, magyarok!”, a lelátó pedig minden hazai támadásnál újabb lendületet próbált adni a csapatnak.