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Szoboszlaiék már a pályán
Érkeznek a csapatok a pályára, Szoboszlai Dominik még adott néhány instrukciót és pozitív üzenetet a társaknak. A himnuszok következnek.
Sallai Roland mégsem kezd
Marco Rossinak az utolsó pillanatban változtatnia kellett, mert Sallai Roland nem tudta vállalni a játékot. A Galatasaray légiósa helyett Bolla Bendegúz a kezdőben.
Varázslatos a hangulat a Puskás Arénában
A magyar szurkolók folyamatosan érkeznek a meccsre, a hangulat máris fantasztikus a Puskás Arénában.
Marco Rossi hármat változtatott a kezdőcsapaton
Marco Rossi dolgát több gond is nehezíti, Willi Orbán és Vitális Milán eltiltás miatt nem léphetnek pályára, Nagy Zsolt betegség, Lukács Dániel pedig sérülés miatt marad távol a mérkőzéstől. Ettől függetlenül csakis a győzelem a cél, és a hiányzók ellenére több meghatározó játékos is ott van a keretben. Az olasz szakember a Georgia elleni meccshez képest hármat változtatott, így ennek a kezdőtizenegynek szavazott bizalmat a nagy téttel bíró meccsen:
Tóth B. – Osváth, Csinger, Markgráf, Kerkez – Styles, Schäfer, Csongvai – Szoboszlai, Sallai – Varga.
A feljutásért játszik a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában
A csoportjában 10 pontos magyar válogatott jelenleg a második helyen áll a 11 ponttal éllovas északírek mögött. Marco Rossi együttesének nyernie kell a Nemzetek Ligája A divíziójába kerüléshez, míg a vendégek számára egy döntetlen is elegendő volna ehhez.