Marco Rossi dolgát több gond is nehezíti, Willi Orbán és Vitális Milán eltiltás miatt nem léphetnek pályára, Nagy Zsolt betegség, Lukács Dániel pedig sérülés miatt marad távol a mérkőzéstől. Ettől függetlenül csakis a győzelem a cél, és a hiányzók ellenére több meghatározó játékos is ott van a keretben. Az olasz szakember a Georgia elleni meccshez képest hármat változtatott, így ennek a kezdőtizenegynek szavazott bizalmat a nagy téttel bíró meccsen:

Tóth B. – Osváth, Csinger, Markgráf, Kerkez – Styles, Schäfer, Csongvai – Szoboszlai, Sallai – Varga.