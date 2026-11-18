A Magyarország–Észak-Írország mérkőzésen hiába játszott óriási fölényben Marco Rossi együttese, a vendégcsapat gólra váltotta kevés helyzetei egyikét, az 1-1-es döntetlennel pedig bebiztosította csoportelsőségét. Az északírek feljutottak a Nemzetek Ligája A osztályába, a történelmi siker előtt természetesen a helyi sajtó is fejet hajtott.

A Magyarország–Észak-Írország meccs után a vendégek lehettek boldogabbak

Fotó: MEDIAWORKS

Magyarország–Észak-Írország: történelmi siker

Michael O'Neill eltiltás miatt nem lehetett ott az északír kispadon, a meccs után azonban nem győzte dicsérni játékosait.

„Ma este hátrányba kerültünk, ami nehéz helyzetet teremtett. Hatalmas stadionban, fantasztikus hangulatban kellett futballoznunk, de a második félidőben jól játszottunk, és megszereztük azt, amire szükségünk volt. Nagyon örülök, hogy ilyen fiatal korban már ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek a keretünkben lévő játékosok. Technikailag természetesen mindig szeretnénk fejlődni, de a fizikai, taktikai és mentális felkészültség terén sokkal előrébb járunk, mint azt ebben az időszakban vártam volna” – mondta a kapitány.

Michael O'Neill nem győzte dicsérni az északír játékosokat

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Az északírek az új brazilok?

Az északír sajtó azt emelte ki, hogy a válogatott Varga Barnabás találatát megelőzően 500 percen keresztül nem kapott gólt, és még ennél is nagyobb bravúrt ért el:

két évvel azután, hogy feljutott a C ligából, már az A ligában szerepelhet.

A Sky Sports O'Neill félidei változtatásait emelte ki, valamint Justin Devenny bombagólját méltatta.

Az északír szövetség is eksztázisban volt a feljutás miatt, a közösségi médiában már a brazilokhoz hasonlította a nemzeti együttest. „Lehet, hogy mégis brazilok vagyunk?” – tették fel a nagy kérdést.

Maybe we are Brazil after all? 🟢⚪️ #GAWA #BackToBack https://t.co/AWRye0Iqsm — Northern Ireland (@NorthernIreland) November 17, 2026

Az északírek a Nemzetek Ligája következő idényében a legmagasabb szinten, az A osztályban szerepelhetnek,

így a topcsapatoknak is megmutathatják, hogy valójában ők Európa braziljai. A válogatott elismerésre méltóan teljesített, de az mégis hatalmas meglepetés volna, ha O'Neill együttese képes lenne megragadni a legerősebb divízióban.