A Magyarország–Észak-Írország mérkőzésen Varga Barnabás szerzett vezetést a 35. percben. A hazai gólhoz kellett a vendégek csapatkapitányának, Trai Hume-nak a hibája, aki Tóth Balázs kirúgása után rosszul fejelt bele a labdába. A vendégek játékosa végül elégedett lehetett, mert csapata kiegyenlített, így közvetlenül feljutott a Nemzetek Ligája A divíziójába, de a saját bakija mellett nem ment el szó nélkül a találkozó után.

Varga könyörtelenül kihasználta Hume hibáját a Magyarország–Észak-Írország mérkőzésen

Fotó: Mediaworks

Magyarország–Észak-Írország: elnézést kért az északírek kapitánya

Hume a mérkőzés utáni interjújában bocsánatot kért Pierce Charles kapustól, amiért kiszolgáltatott helyzetbe hozta.

„Az első félidőben nem igazán voltunk benne a mérkőzésben. A szünetben leültünk, és tudtuk, hogy agresszívabban kell futballoznunk. Ezt meg is tettük.

Bocsánatot szeretnék kérni Pierce-től, mert az én hibámból kaptuk a gólt. Miattam szakadt meg a sorozata, amelyben egymás után hat mérkőzésen nem kapott gólt.

Csalódott voltam önmagam miatt, amikor a szünetben az öltözőbe vonultunk, de azt hiszem, mindenki láthatja, hogy végül igazi csapatként harcoltuk ki a feljutást” – mondta önkirtikusan Hume.

Az északírek csapatkapitánya arról is beszélt, hogy a szünetben felismerték, túlságosan passzívan futballoztak, és nem vállaltak elegendő kockázatot. Ezen azonban változtattak, és végül egy bombagóllal tudtak egyenlíteni.

Trai Hume bocsánatot kért a hibája miatt

Fotó: MEDIAWORKS

„A második félidőben aztán lehetőségünk nyílt a gólszerzésre, és fantasztikus találat született. Ez volt eddig a sorozat legszebb gólja. Devenny megérdemelte, hiszen egészen kiemelkedően teljesített. Nagyszerű gól volt.

A magyaroknak is jár az elismerés, mert az első félidőben nagyon jól játszottak, és komoly nyomás alá helyeztek minket”

– dicsérte meg Marco Rossi csapatát is Hume.

Az északírek csupán a magyaroktól kaptak gólt, és végül 12 ponttal, 6-1-es gólkülönbséggel végeztek a csoport élén. Michael O'Neill együttese így feljutott az A-ligába, míg a magyar válogatott osztályozón harcolhatja ki a továbbjutást tavasszal.