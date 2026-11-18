Felemás érzésekkel értékelte válogatottbeli bemutatkozását Urblík József, aki először ölthette magára a magyar nemzeti csapat mezét. A Magyarország–Észak-Írország mérkőzés után a Vasas középpályása elismerte, hogy komoly különbséget tapasztalt az NB I és a nemzetközi futball színvonala között, és azt is elárulta, miért nem sikerültek a lövési kísérletei.
Magyarország–Észak-Írország: Urblík József is megérezte a szintkülönbséget
A magyar labdarúgó-válogatott kedden este 1–1-es döntetlent játszott Észak-Írországgal a Puskás Arénában, így lemaradt a Nemzetek Ligája A-divíziójába történő közvetlen feljutásról. A találkozón Marco Rossi szövetségi kapitány újoncot is avatott: a Vasas 30 éves középpályása, Urblík József a 69. percben lépett pályára.
A szlovákiai születésű játékos számára különleges pillanat volt a bemutatkozás, ám az eredmény miatt nem lehetett felhőtlen az öröme. A mérkőzést követően elmondta, hogy bár nagyon örült a lehetőségnek, győzelemmel szerette volna ünnepelni első válogatott mérkőzését.
Egyik szemem sír, a másik nevet, mert örülök, hogy bemutatkozhattam a válogatottban, de nem ilyen eredményre számítottam
– idézi Urblík szavait az M4 Sport.
A középpályás szerint az északírek a második félidő közepén bátrabban kezdtek futballozni, és elsősorban a nagy bedobásokból, valamint a szabadrúgásokból próbáltak veszélyt teremteni. Ennek ellenére nem érezte úgy, hogy a magyar csapat tartósan beszorult volna a saját kapuja elé.
A Vasas játékosa a találkozó hajrájáról is beszélt. Úgy látta, a magyar válogatott az utolsó percekben ismét átvette az irányítást, és mindent megtett a győztes találat megszerzéséért. Külön kiemelte a Puskás Aréna közönségét, amely rengeteg energiát adott a játékosoknak.
Ilyen szurkolótábor előtt nem is lehet elfáradni
– fogalmazott Urblík, aki szerint a végjátékban az északírek már elsősorban a védekezésre koncentráltak, miközben a magyarok felívelésekkel próbáltak helyzeteket kialakítani.
A középpályás úgy vélte, a magyar válogatott játékával nem volt különösebb probléma, csupán a győzelemhez szükséges második gól hiányzott. Saját teljesítményéről is őszintén beszélt, és elárulta, hogy Marco Rossi a becserélése előtt arra biztatta, bátran próbálkozzon távoli lövésekkel, ha lehetősége adódik rá.
Urblík a bajnokságban már öt gólnál járt, és többször is távolról talált be, ám az északír védők ellen nem tudta megismételni ezt a teljesítményt. Elmondása szerint többször is megpróbálta kapura lőni a labdát, de a vendégek játékosai rendre odaértek, és blokkolták a kísérleteit.
A középpályás ebből is érzékelte, hogy a válogatott mérkőzéseken jóval gyorsabban kell döntéseket hozni, mint a hazai bajnokságban. Elismerte, hogy szoknia kell még a nemzetközi futballt, hiszen „ez már nem NB I-es szint”.
Urblík ugyanakkor bízik abban, hogy nem ez volt az utolsó mérkőzése címeres mezben. Nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy együtt készülhetett a nemzeti csapat játékosaival, és külön kiemelte a válogatottnál tapasztalt befogadó légkört. Elmondása szerint társai mindent megtettek azért, hogy megkönnyítsék a beilleszkedését.
- Magyarország végül 11 ponttal a második helyen zárta a Nemzetek Ligája csoportkörét a 12 pontos Észak-Írország mögött. Marco Rossi együttesére márciusban oda-visszavágós osztályozó vár az A divízióba való feljutásért. A magyar válogatott ellenfele Dánia, Horvátország, Szerbia vagy Wales lehet.