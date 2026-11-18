Felemás érzésekkel értékelte válogatottbeli bemutatkozását Urblík József, aki először ölthette magára a magyar nemzeti csapat mezét. A Magyarország–Észak-Írország mérkőzés után a Vasas középpályása elismerte, hogy komoly különbséget tapasztalt az NB I és a nemzetközi futball színvonala között, és azt is elárulta, miért nem sikerültek a lövési kísérletei.

Urblík József csereként kapott lehetőséget a Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája meccsen Fotó: Vasas

Magyarország–Észak-Írország: Urblík József is megérezte a szintkülönbséget

A magyar labdarúgó-válogatott kedden este 1–1-es döntetlent játszott Észak-Írországgal a Puskás Arénában, így lemaradt a Nemzetek Ligája A-divíziójába történő közvetlen feljutásról. A találkozón Marco Rossi szövetségi kapitány újoncot is avatott: a Vasas 30 éves középpályása, Urblík József a 69. percben lépett pályára.

A szlovákiai születésű játékos számára különleges pillanat volt a bemutatkozás, ám az eredmény miatt nem lehetett felhőtlen az öröme. A mérkőzést követően elmondta, hogy bár nagyon örült a lehetőségnek, győzelemmel szerette volna ünnepelni első válogatott mérkőzését.

Egyik szemem sír, a másik nevet, mert örülök, hogy bemutatkozhattam a válogatottban, de nem ilyen eredményre számítottam

– idézi Urblík szavait az M4 Sport.

A középpályás szerint az északírek a második félidő közepén bátrabban kezdtek futballozni, és elsősorban a nagy bedobásokból, valamint a szabadrúgásokból próbáltak veszélyt teremteni. Ennek ellenére nem érezte úgy, hogy a magyar csapat tartósan beszorult volna a saját kapuja elé.

A Vasas játékosa a találkozó hajrájáról is beszélt. Úgy látta, a magyar válogatott az utolsó percekben ismét átvette az irányítást, és mindent megtett a győztes találat megszerzéséért. Külön kiemelte a Puskás Aréna közönségét, amely rengeteg energiát adott a játékosoknak.

Ilyen szurkolótábor előtt nem is lehet elfáradni

– fogalmazott Urblík, aki szerint a végjátékban az északírek már elsősorban a védekezésre koncentráltak, miközben a magyarok felívelésekkel próbáltak helyzeteket kialakítani.

A középpályás úgy vélte, a magyar válogatott játékával nem volt különösebb probléma, csupán a győzelemhez szükséges második gól hiányzott. Saját teljesítményéről is őszintén beszélt, és elárulta, hogy Marco Rossi a becserélése előtt arra biztatta, bátran próbálkozzon távoli lövésekkel, ha lehetősége adódik rá.