Komoly kihívásként tekint a Magyarország-Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzésre a vendég csapat szövetségi kapitánya, Michael O’Neill. Az 57 éves szakember úgy fogalmazott, Marco Rossi együttese egy igazán jó csapat, amely az előző idényben még az A-ligában szerepelt. Mindezek ellenére is úgy gondolja, az északíreknek van esélyük megnyerni a csoportot.

Michael O’Neill szerint nehéz lesz számukra a Magyarország-Észak-Írország mérkőzés

Fotó: Liam McBurney / PA Wire

A magyar válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzése: Georgia-Magyarország, november 14., 18.00

Magyarország-Észak-Írország, november 17., 20.45

Michael O’Neill a Magyarország-Észak-Írország mérkőzésről

A Magyarország-Észak-Írország mérkőzés a csoportelsőség és az A-ligába jutás szempontjából is sorsdöntő lehet, miután a két csapat között jelenleg egy pont a különbség van. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese viszont előbb még Georgia ellen készül, míg az északírek az ukránokkal játszanak majd.

Ukrajna és Magyarország jó csapat, utóbbi ráadásul az előző idényben még a Nemzetek Ligája A-ligájában szerepelt

– fogalmazta meg véleményét a magyar válogatottról a Belfast Telegraph-nak Michael O’Neill, az északírek szövetségi kapitánya. Hozzátette, hatalmas lehetőség előtt állnak, ezért nem kell különösebben motiválnia a játékosait. Viszont tisztában vannak azzal, hogy ez egyben egy komoly kihívás is.

Van esélyünk arra, hogy megnyerjük a csoportot. Szeretnénk az első helyen végezni és feljutni az A-ligába, de fiatal csapatunk van, és nem akarunk túl nagy terhet rakni a játékosok vállára. Ez egy nagyszerű lehetőség, és mindent megteszünk, hogy élni tudjunk vele, de mindkét mérkőzés nehéz lesz

– tette hozzá az 57 éves szakember.