„Hatalmas kiváltság volt számomra, hogy a Manchester Unitedet, azt a futballklubot irányíthattam, amelyet szeretek” – írta az Instagramon Michael Carrick, aki szerint nagyon keveseknek adatik meg, hogy átélhessék ezt az élményt.

Michael Carrick távozott a Manchester United csapatától

Fotó: Mike Morese / NurPhoto via AFP

A korábbi BL-győztes középpályás ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a klub vezetése óriási felelősséggel jár. Szerinte a Manchester United nem egyszerűen egy futballklub, hanem egy különleges közeg, amelynek saját kultúrája, értékrendje és hagyományai vannak.

„Ez a klub minden más helytől különbözik. Végső soron arra kell törekedned, hogy a legjobb legyél, ugyanakkor létezik egy kultúra, vannak értékek és olyan viselkedési normák, amelyeket tiszteletben kell tartanod” – fogalmazott. Carrick szerint a Manchester United egyedülálló történelme és hagyományai inspirálták őt minden egyes nap.

Michael Carrick érzelmes üzenettel búcsúzott a Manchester Unitedtól

A búcsúüzenet legérzelmesebb része a szurkolóknak szólt. Carrick annak ellenére is rendkívül hálás a drukkereknek, hogy a csapat az utóbbi időszakban gyenge eredményeket produkált. Úgy véli, a támogatásuk sokkal többet jelentett számára néhány győzelemnél.

„Szeretnék hatalmas köszönetet mondani a szurkolóknak. Azt kell mondanom, hogy különlegesek vagytok, igazán ritka és kivételes közösséget alkottok” – írta Carrick, majd felidézte azokat a közös pillanatokat, amikor a stadionban a szurkolók együtt élték át a futball örömeit és érzelmeit.

A pozíciómban az volt a legjobb, hogy láthattam, milyen sokan merültök el teljesen ezeknek a pillanatoknak az érzelmeiben, majd úgy hagyjátok el a stadiont, hogy már alig várjátok a következő alkalmat, amikor visszatérhettek.”

Carrick számára különösen sokat jelentett, hogy a nehézségek ellenére sem fordultak el tőle a drukkerek. „Tudom, hogy az utóbbi időben nem úgy alakultak az eredményeink, ahogyan szerettük volna, ti azonban a legnehezebb időszakokban is csak szeretetet és támogatást mutattatok felém. Ez többet jelent számomra egy-két győzelemnél. Ez tesz benneteket azzá, akik vagytok. És pontosan ezért szerettem bele ebbe a klubba annyi évvel ezelőtt” – hangsúlyozta.