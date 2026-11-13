„Hatalmas kiváltság volt számomra, hogy a Manchester Unitedet, azt a futballklubot irányíthattam, amelyet szeretek” – írta az Instagramon Michael Carrick, aki szerint nagyon keveseknek adatik meg, hogy átélhessék ezt az élményt.
A korábbi BL-győztes középpályás ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a klub vezetése óriási felelősséggel jár. Szerinte a Manchester United nem egyszerűen egy futballklub, hanem egy különleges közeg, amelynek saját kultúrája, értékrendje és hagyományai vannak.
„Ez a klub minden más helytől különbözik. Végső soron arra kell törekedned, hogy a legjobb legyél, ugyanakkor létezik egy kultúra, vannak értékek és olyan viselkedési normák, amelyeket tiszteletben kell tartanod” – fogalmazott. Carrick szerint a Manchester United egyedülálló történelme és hagyományai inspirálták őt minden egyes nap.
Michael Carrick érzelmes üzenettel búcsúzott a Manchester Unitedtól
A búcsúüzenet legérzelmesebb része a szurkolóknak szólt. Carrick annak ellenére is rendkívül hálás a drukkereknek, hogy a csapat az utóbbi időszakban gyenge eredményeket produkált. Úgy véli, a támogatásuk sokkal többet jelentett számára néhány győzelemnél.
„Szeretnék hatalmas köszönetet mondani a szurkolóknak. Azt kell mondanom, hogy különlegesek vagytok, igazán ritka és kivételes közösséget alkottok” – írta Carrick, majd felidézte azokat a közös pillanatokat, amikor a stadionban a szurkolók együtt élték át a futball örömeit és érzelmeit.
A pozíciómban az volt a legjobb, hogy láthattam, milyen sokan merültök el teljesen ezeknek a pillanatoknak az érzelmeiben, majd úgy hagyjátok el a stadiont, hogy már alig várjátok a következő alkalmat, amikor visszatérhettek.”
Carrick számára különösen sokat jelentett, hogy a nehézségek ellenére sem fordultak el tőle a drukkerek. „Tudom, hogy az utóbbi időben nem úgy alakultak az eredményeink, ahogyan szerettük volna, ti azonban a legnehezebb időszakokban is csak szeretetet és támogatást mutattatok felém. Ez többet jelent számomra egy-két győzelemnél. Ez tesz benneteket azzá, akik vagytok. És pontosan ezért szerettem bele ebbe a klubba annyi évvel ezelőtt” – hangsúlyozta.
Carrick nem feledkezett meg a háttérben dolgozó munkatársakról, a szakmai stábról és a játékosokról sem: mindenkinek megköszönte az együtt töltött időszakot. A klub iránti kötődését jól mutatja, hogy a menesztése ellenére is a United sikerét tartja a legfontosabbnak.
„Ez a klub életem meghatározó része volt, és ez soha nem fog megváltozni. Mindig büszke leszek arra, hogy én is hozzátehettem valamit a történetéhez, és mindig a legjobbat fogom kívánni neki” – fogalmazott.
A 45 éves szakember januárban Rúben Amorimot váltotta a kispadon, kezdetben ideiglenes vezetőedzőként. Irányításával a Manchester United a hetedik helyről a harmadikra lépett előre, megszerezve az elmúlt három év legjobb bajnoki helyezését. Carrick kinevezésétől az idény végéig egyetlen Premier League-csapat sem gyűjtött több pontot a manchesterieknél.
A sikeres időszak eredményeként a klub a nyáron kétéves szerződést kínált neki, a 2026/27-es szezon kezdete azonban már korántsem alakult ilyen kedvezően.
Carrick végleges kinevezése óta 16 mérkőzésen mindössze három győzelmet aratott a csapat, a gyenge bajnoki rajt pedig végül az állásába került. A Manchester United a Premier League kiesőzónájába csúszott, miután az első tíz bajnoki meccséből csupán egyet tudott megnyerni.
A vasárnapi, Aston Villa elleni 4–4-es döntetlen lett Carrick utolsó mérkőzése a kispadon. A klub vezetősége a héten Monacóban tartott egyeztetéseken jutott arra az elhatározásra, hogy véget vet a szakember megbízatását. A döntést Sir Jim Ratcliffe társtulajdonos, valamint a többségi tulajdonos Glazer család is jóváhagyta.
Carrick távozásával egy olyan szakember búcsúzik a klubtól, aki játékosként is meghatározó alakja volt a Manchester Unitednek: 464 alkalommal viselte a csapat mezét, és öt Premier League-bajnoki címet nyert. Bár edzőként nem sikerült tartósan megismételnie a korábbi sikereket, búcsúüzenete egyértelművé tette, hogy a klubhoz fűződő érzelmi kötődése a menesztésével sem szűnik meg. Ahogy ő maga fogalmazott: „Ez a szeretet soha nem múlik el.”
A korábbi BL-győztes középpályás utódja Mauricio Pochettino lesz, aki az amerikai válogatott kispadját hagyja el a Manchester Unitedért. Az argentin szakembernek nem lesz ismeretlen a közeg, mivel korábban már ült a Tottenham és a Chelsea kispadján is.