Hivatalossá vált, amiről az angol sajtó napok óta cikkezett: a Manchester United csütörtökön menesztette Michael Carricket. A 45 éves szakember januárban tért vissza korábbi klubjához, és az előző idényben még a Premier League harmadik helyére vezette az együttest, a mostani szezon katasztrofális rajtja azonban az állásába került.
A húszszoros angol bajnok tíz forduló alatt mindössze egy győzelmet aratott, öt döntetlen és négy vereség mellett nyolc pontot szerzett, így a kiesést jelentő 18. helyen áll a tabellán. A Manchester United az 1986–1987-es idény óta nem kezdett ilyen rosszul bajnoki szezont, valamennyi sorozatot figyelembe véve pedig 15 találkozójából mindössze hármat nyert meg az ősszel.
Menesztették Michael Carricket, már megvan a Manchester United kiszemeltje
A Manchester United hivatalos közleményében megerősítette Carrick távozását. A klubvezetés rendkívül nehéz döntésnek nevezte az edzőváltást, amelyet a gyenge szezonkezdet és a kitűzött célok elérése érdekében tartott szükségesnek.
A manchesteriek egyúttal köszönetet mondtak a szakembernek, aki az előző idény utolsó 17 bajnoki mérkőzéséből 12-t megnyert a csapattal, és ebben az időszakban több pontot szerzett, mint bármelyik másik Premier League-együttes. Carrick májusban 2028-ig szóló szerződést kapott, ám kevesebb mint hat hónappal később már távoznia kellett.
A klub mielőbb szeretne végleges utódot kinevezni, és a brit sajtó szerint már meg is találta a megfelelő jelöltet.
A Sky Sports értesülése alapján Mauricio Pochettino szóban megállapodott a Manchester Uniteddel. Az 54 éves argentin szakember jelenleg az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, korábban pedig a Southampton, a Tottenham, a Paris Saint-Germain és a Chelsea kispadján is dolgozott.
A The Guardian úgy tudja, a Manchester Unitednek hozzávetőlegesen 7,5 millió fontot kellene fizetnie Pochettino szerződésének kivásárlásáért, az edzői stáb megszerzése pedig további kiadásokkal járhat. Az argentin kinevezését egyelőre nem jelentették be hivatalosan.
A vezetőség más szakembereket is mérlegelt: Eddie Howe és Julian Nagelsmann neve ugyancsak felmerült, a legelőrehaladottabb tárgyalásokat azonban Pochettinóval folytatták.
Gary Neville kiakadt a Manchester United vezetőségére
A Carrick menesztése körüli események különösen nagy felháborodást váltottak ki a klub korábbi játékosainál.
A The Guardian beszámolója szerint a Manchester United vezérigazgatója, Omar Berrada és futballigazgatója, Jason Wilcox szerdán Monacóba utazott, hogy Sir Jim Ratcliffe-fel egyeztessen a vezetőedző sorsáról. Carrick eközben továbbra is a szokásos módon végezte a munkáját, és csütörtök reggel is megjelent az edzőközpontban.
Gary Neville a The Overlap Stick to Football című műsorában élesen bírálta az eljárást. A Manchester United korábbi csapatkapitánya szerint elfogadhatatlan, hogy az edzőt bizonytalanságban tartották, miközben már az utódjáról tárgyaltak.
Neville úgy fogalmazott, hogy a klubvezetés eljárása ügyetlen és méltatlan volt. Különösen azt nehezményezte, hogy a vezetők monacói egyeztetése miatt Carricknek további egy-két napig kellett várnia a döntésre.
A korábbi angol válogatott védő szerint ugyanakkor a Manchester United problémái messze túlmutatnak az aktuális vezetőedző személyén. Úgy véli, az elmúlt évek sikertelen edzőváltásai megmutatták, hogy a klub működésében és játékosmegfigyelési rendszerében is jelentős változtatásokra lenne szükség.
Carrick még vasárnap sem akart távozni
A szakember menesztése néhány nappal az Aston Villa elleni, 4–4-es döntetlen után következett be. A Manchester United azon a találkozón kétszer is kétgólos hátrányból kapaszkodott vissza, Joshua Zirkzee és Patrick Dorgu hosszabbításban szerzett találataival azonban csak egy pontot tudott megmenteni.
Carrick a mérkőzést követően még határozottan kijelentette, hogy nem kíván lemondani, és továbbra is bízik a csapatban. Elmondása szerint pontos elképzelései vannak arról, milyen irányba kellene fejlődnie a Manchester Unitednek, ehhez azonban végre mérkőzéseket kellene nyernie.
A klubvezetés végül másképp döntött.
A Manchester United a novemberi válogatott szünet után, november 22-én, vasárnap a Liverpool otthonában folytatja a Premier League küzdelmeit. A brit sajtó szerint a vezetőség célja, hogy addigra már Pochettino irányítsa az együttest.