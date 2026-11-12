Hivatalossá vált, amiről az angol sajtó napok óta cikkezett: a Manchester United csütörtökön menesztette Michael Carricket. A 45 éves szakember januárban tért vissza korábbi klubjához, és az előző idényben még a Premier League harmadik helyére vezette az együttest, a mostani szezon katasztrofális rajtja azonban az állásába került.

Michael Carrick állásába került a Manchester United rossz szereplése

Fotó: Oli Scarff/AFP

A húszszoros angol bajnok tíz forduló alatt mindössze egy győzelmet aratott, öt döntetlen és négy vereség mellett nyolc pontot szerzett, így a kiesést jelentő 18. helyen áll a tabellán. A Manchester United az 1986–1987-es idény óta nem kezdett ilyen rosszul bajnoki szezont, valamennyi sorozatot figyelembe véve pedig 15 találkozójából mindössze hármat nyert meg az ősszel.

Menesztették Michael Carricket, már megvan a Manchester United kiszemeltje

A Manchester United hivatalos közleményében megerősítette Carrick távozását. A klubvezetés rendkívül nehéz döntésnek nevezte az edzőváltást, amelyet a gyenge szezonkezdet és a kitűzött célok elérése érdekében tartott szükségesnek.

A manchesteriek egyúttal köszönetet mondtak a szakembernek, aki az előző idény utolsó 17 bajnoki mérkőzéséből 12-t megnyert a csapattal, és ebben az időszakban több pontot szerzett, mint bármelyik másik Premier League-együttes. Carrick májusban 2028-ig szóló szerződést kapott, ám kevesebb mint hat hónappal később már távoznia kellett.

A klub mielőbb szeretne végleges utódot kinevezni, és a brit sajtó szerint már meg is találta a megfelelő jelöltet.

A Sky Sports értesülése alapján Mauricio Pochettino szóban megállapodott a Manchester Uniteddel. Az 54 éves argentin szakember jelenleg az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, korábban pedig a Southampton, a Tottenham, a Paris Saint-Germain és a Chelsea kispadján is dolgozott.

A The Guardian úgy tudja, a Manchester Unitednek hozzávetőlegesen 7,5 millió fontot kellene fizetnie Pochettino szerződésének kivásárlásáért, az edzői stáb megszerzése pedig további kiadásokkal járhat. Az argentin kinevezését egyelőre nem jelentették be hivatalosan.