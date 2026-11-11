A Manchester United vezetősége előrehaladott tárgyalásokat folytat Mauricio Pochettinóval, aki Michael Carrick menesztése esetén átveheti a csapat irányítását. Az argentin szakember jelenleg az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitánya, megszerzése azonban nem jelentene megoldhatatlan akadályt a Manchester United számára.
A Sky Sports News értesülései szerint a Manchester Unitednek hozzávetőlegesen hétmillió fontot kellene fizetnie Mauricio Pochettino kivásárlásáért az amerikai szövetségnak. A klub számára ez az összeg nem jelentene komoly problémát, így az argentin szakember megszerzése elsősorban a vezetőség végleges döntésén múlik.
A Manchester United az elmúlt negyven év legrosszabb bajnoki rajtját produkálta, ráadásul jelenleg kieső helyen áll a Premier League-ben, így Michael Carrick helyzete egyre bizonytalanabb. Bár a Bournemouth elleni, hazai pályán elszenvedett 3–0-s vereség után Carrick még kapott egy utolsó esélyt, a vezetőség türelme láthatóan fogyóban van.
Mauricio Pochettino lesz a Manchester United edzője?
A döntés meghozatalában kulcsszerepet játszhat a szerdai monacói találkozó, amelyen Omar Berrada vezérigazgató és Jason Wilcox futballigazgató Sir Jim Ratcliffe-fel, a klub résztulajdonosával egyeztet. A megbeszélés eredetileg a szezonkezdet értékeléséről szólt volna, ám a csapat gyenge teljesítménye miatt várhatóan Carrick jövője kerül a középpontba. Berradának és Wilcoxnak kell javaslatot tennie Ratcliffe számára, aki a labdarúgással kapcsolatos döntésekért felel az Old Traffordon.
- A Manchester United következő öt mérkőzése:
|Liverpool (idegenben)
|Premier League
|November 22., vasárnap
|Sporting (idegenben)
|Bajnokok Ligája
|November 25., szerda
|Brentford (otthon)
|Premier League
|November 28., szombat
|Newcastle (idegenben)
|Premier League
|December 2., szerda
|Coventry (otthon)
|Premier League
|December 5., szombat
Pochettino kinevezése ugyanakkor korántsem lenne váratlan fordulat. A Manchester United már hosszú évek óta figyelemmel kíséri az argentin edző pályafutását, és korábban több alkalommal is tárgyalt vele a vezetőedzői poszt átvételéről. A szakember a Tottenhamnél töltött időszaka alatt is a klub látókörébe került, majd akkor is felmerült a neve, amikor éppen távozófélben volt a Paris Saint-Germaintől. Végül azonban nem Manchesterbe, hanem Londonba vezetett az útja: 2023-ban a Chelsea kispadjára ült le.
Pochettino most ismét közel került ahhoz a csapathoz, amellyel az elmúlt tíz évben már többször is összeboronáltál. Az argentin szakember személyében egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező, a Premier League világát jól ismerő edző érkezhetne az Old Traffordra.
A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az, hogy a klubvezetés valóban készen áll-e az újabb edzőváltásra. A következő napok meghatározóak lehetnek a Manchester United jövője szempontjából: úgy tűnik, a Pochettino és a United közötti, tíz éve húzódó történet most végre révbe érhet.