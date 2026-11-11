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Edzőváltás jöhet a Manchester Unitednél, amely kieső helyen áll a Premier League-ben. A gyenge szezonkezdet és Michael Carrick bizonytalan helyzete miatt már az argentin Mauricio Pochettino kinevezése is napirendre került. A Manchester United vezetősége előrehaladott tárgyalásokat folytat az argentin szakemberrel, aki tíz év után végre leülhetne a kispadra az Old Traffordon.

A Manchester United vezetősége előrehaladott tárgyalásokat folytat Mauricio Pochettinóval, aki Michael Carrick menesztése esetén átveheti a csapat irányítását. Az argentin szakember jelenleg az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitánya, megszerzése azonban nem jelentene megoldhatatlan akadályt a Manchester United számára.

Pochettino neve mindig felmerül, amikor edzőt keres a Manchester United
Pochettino neve mindig felmerül, amikor edzőt keres a Manchester United
Fotó: Dirk Waem / Belga via AFP

A Sky Sports News értesülései szerint a Manchester Unitednek hozzávetőlegesen hétmillió fontot kellene fizetnie Mauricio Pochettino kivásárlásáért az amerikai szövetségnak. A klub számára ez az összeg nem jelentene komoly problémát, így az argentin szakember megszerzése elsősorban a vezetőség végleges döntésén múlik.

A Manchester United az elmúlt negyven év legrosszabb bajnoki rajtját produkálta, ráadásul jelenleg kieső helyen áll a Premier League-ben, így Michael Carrick helyzete egyre bizonytalanabb. Bár a Bournemouth elleni, hazai pályán elszenvedett 3–0-s vereség után Carrick még kapott egy utolsó esélyt, a vezetőség türelme láthatóan fogyóban van.

Mauricio Pochettino lesz a Manchester United edzője?

A döntés meghozatalában kulcsszerepet játszhat a szerdai monacói találkozó, amelyen Omar Berrada vezérigazgató és Jason Wilcox futballigazgató Sir Jim Ratcliffe-fel, a klub résztulajdonosával egyeztet. A megbeszélés eredetileg a szezonkezdet értékeléséről szólt volna, ám a csapat gyenge teljesítménye miatt várhatóan Carrick jövője kerül a középpontba. Berradának és Wilcoxnak kell javaslatot tennie Ratcliffe számára, aki a labdarúgással kapcsolatos döntésekért felel az Old Traffordon.

  • A Manchester United következő öt mérkőzése:
Liverpool (idegenben)Premier LeagueNovember 22., vasárnap
Sporting (idegenben)Bajnokok Ligája November 25., szerda
Brentford (otthon)Premier LeagueNovember 28., szombat
Newcastle (idegenben)Premier LeagueDecember 2., szerda
Coventry (otthon)    Premier LeagueDecember 5., szombat

Pochettino kinevezése ugyanakkor korántsem lenne váratlan fordulat. A Manchester United már hosszú évek óta figyelemmel kíséri az argentin edző pályafutását, és korábban több alkalommal is tárgyalt vele a vezetőedzői poszt átvételéről. A szakember a Tottenhamnél töltött időszaka alatt is a klub látókörébe került, majd akkor is felmerült a neve, amikor éppen távozófélben volt a Paris Saint-Germaintől. Végül azonban nem Manchesterbe, hanem Londonba vezetett az útja: 2023-ban a Chelsea kispadjára ült le.

Manchester United's English head coach Michael Carrick arrives ahead of kick-off in the UEFA Champions League, league phase football match between Manchester United and Roma at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 3, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Úgy tűnik, Michael Carrick napjai meg vannak számlálva az Old Traffordon
Fotó: Olis Scarf / AFP

Pochettino most ismét közel került ahhoz a csapathoz, amellyel az elmúlt tíz évben már többször is összeboronáltál. Az argentin szakember személyében egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező, a Premier League világát jól ismerő edző érkezhetne az Old Traffordra.

A legfontosabb kérdés azonban továbbra is az, hogy a klubvezetés valóban készen áll-e az újabb edzőváltásra. A következő napok meghatározóak lehetnek a Manchester United jövője szempontjából: úgy tűnik, a Pochettino és a United közötti, tíz éve húzódó történet most végre révbe érhet.

 

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