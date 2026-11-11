A Manchester United vezetősége előrehaladott tárgyalásokat folytat Mauricio Pochettinóval, aki Michael Carrick menesztése esetén átveheti a csapat irányítását. Az argentin szakember jelenleg az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitánya, megszerzése azonban nem jelentene megoldhatatlan akadályt a Manchester United számára.

Pochettino neve mindig felmerül, amikor edzőt keres a Manchester United

Fotó: Dirk Waem / Belga via AFP

A Sky Sports News értesülései szerint a Manchester Unitednek hozzávetőlegesen hétmillió fontot kellene fizetnie Mauricio Pochettino kivásárlásáért az amerikai szövetségnak. A klub számára ez az összeg nem jelentene komoly problémát, így az argentin szakember megszerzése elsősorban a vezetőség végleges döntésén múlik.

A Manchester United az elmúlt negyven év legrosszabb bajnoki rajtját produkálta, ráadásul jelenleg kieső helyen áll a Premier League-ben, így Michael Carrick helyzete egyre bizonytalanabb. Bár a Bournemouth elleni, hazai pályán elszenvedett 3–0-s vereség után Carrick még kapott egy utolsó esélyt, a vezetőség türelme láthatóan fogyóban van.

Mauricio Pochettino lesz a Manchester United edzője?

A döntés meghozatalában kulcsszerepet játszhat a szerdai monacói találkozó, amelyen Omar Berrada vezérigazgató és Jason Wilcox futballigazgató Sir Jim Ratcliffe-fel, a klub résztulajdonosával egyeztet. A megbeszélés eredetileg a szezonkezdet értékeléséről szólt volna, ám a csapat gyenge teljesítménye miatt várhatóan Carrick jövője kerül a középpontba. Berradának és Wilcoxnak kell javaslatot tennie Ratcliffe számára, aki a labdarúgással kapcsolatos döntésekért felel az Old Traffordon.

A Manchester United következő öt mérkőzése:

Liverpool (idegenben) Premier League November 22., vasárnap Sporting (idegenben) Bajnokok Ligája November 25., szerda Brentford (otthon) Premier League November 28., szombat Newcastle (idegenben) Premier League December 2., szerda Coventry (otthon) Premier League December 5., szombat

Pochettino kinevezése ugyanakkor korántsem lenne váratlan fordulat. A Manchester United már hosszú évek óta figyelemmel kíséri az argentin edző pályafutását, és korábban több alkalommal is tárgyalt vele a vezetőedzői poszt átvételéről. A szakember a Tottenhamnél töltött időszaka alatt is a klub látókörébe került, majd akkor is felmerült a neve, amikor éppen távozófélben volt a Paris Saint-Germaintől. Végül azonban nem Manchesterbe, hanem Londonba vezetett az útja: 2023-ban a Chelsea kispadjára ült le.