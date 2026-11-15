Mintha megállt volna az idő az Old Traffordon. A Manchester United a kiesőzónában, a szurkolók egyre türelmetlenebbül figyelik szeretett klubjuk vergődését, a vezetőség pedig újabb edzőváltással próbálja megfékezni a zuhanást. A Liverpoollal holtversenyben angol rekordbajnok tíz forduló után mindössze nyolc ponttal a Premier League 18. helyén áll, amire negyven éve nem volt példa. A történelem különös fintora, hogy pontosan abban az idényben került legutóbb ilyen mélyre a csapat, amikor egy bizonyos Sir Alex Ferguson átvette az irányítást.
A párhuzam november közepére még szembetűnőbbé vált. A Manchester United november 12-én menesztette Michael Carricket, majd másnap hivatalosan bejelentette Mauricio Pochettino kinevezését. Az argentin szakemberre szinte ugyanaz a feladat vár, amelyet Ferguson kapott negyven évvel korábban: talpra kell állítania Anglia egyik legnagyobb futballklubját.
A skót legenda 1986. november 6-án érkezett Manchesterbe, és aligha sejthette bárki, hogy a következő 26 és fél évben a futballtörténelem egyik legsikeresebb birodalmát építi fel. Négy évtizeddel később azonban az egykor legyőzhetetlennek tűnő klub ismét olyan mélységekbe süllyedt, amelyeket már régen maga mögött hagyottnak hitt.
Szinte minden romokban hevert
1986 őszén a Manchester United egészen más helyzetben volt, mint napjainkban. Bár az angol futball egyik legnagyobb hagyományú egyesületének számított, bajnoki címet 1967 óta nem nyert, a Liverpool és az Everton pedig egyre inkább elhomályosította a sikereit.
Ron Atkinson irányításával az előző években több biztató időszakot is megélt a csapat, az 1985–1986-os idényt például tíz egymást követő bajnoki győzelemmel kezdte, végül azonban csak negyedik lett. A következő évadban aztán minden szétesett. A United sorra veszítette el mérkőzéseit, Atkinson állása tarthatatlanná vált, a vezetőség pedig novemberben menesztette.
A helyére az Aberdeennel három skót bajnoki címet és Kupagyőztesek Európa-kupáját nyerő Ferguson érkezett. A 44 éves edző egy 22 csapatos bajnokság 21. helyén álló együttest vett át, és már az első mérkőzésén megtapasztalta, mekkora feladat vár rá.
November 8-án az Oxford United 2–0-ra legyőzte a manchesterieket, egy héttel később pedig a Norwich City ellen csak gól nélküli döntetlenre futotta. Ferguson első győzelmét november 22-én, a Queens Park Rangers ellen ünnepelhette.
A fordulat nem egyik napról a másikra következett be. A United az idény végére ugyan felkapaszkodott a 11. helyre, de a következő években továbbra is hullámzó teljesítményt nyújtott. Az 1987–1988-as ezüstérmet újabb csalódások követték, az 1989–1990-es kiírásban pedig ismét komolyan megkérdőjelezték Ferguson alkalmasságát.
A skót szakember azonban megkapta azt, ami a modern futballban egyre ritkább: az időt.
Egy kupagyőzelem mindent megváltoztatott
A Manchester United történetének egyik legfontosabb fordulópontja 1990 májusában érkezett el. Ferguson csapata az FA-kupa döntőjében előbb 3–3-as döntetlent játszott a Crystal Palace-szal, majd az újrajátszást Lee Martin góljával 1–0-ra megnyerte. Ez a trófea volt Ferguson első jelentős sikere Angliában, és a klub hivatalos történeti összefoglalója szerint akár az állását is megmenthette. A manchesteriek ugyanis a bajnokságot mindössze a 13. helyen zárták, a szakember pedig már negyedik idényében dolgozott az Old Traffordon.
Innen azonban felgyorsultak az események. Egy évvel később a United a Barcelona legyőzésével megnyerte a KEK-et, 1993-ban pedig 26 év várakozás után ismét angol bajnok lett.
A következő két évtized a Manchester United aranykorát hozta. Ferguson 13 Premier League-címet, öt FA-kupát és két Bajnokok Ligáját nyert, legnagyobb diadalát pedig 1999-ben aratta, amikor csapata a bajnokság, az FA-kupa és a BL megnyerésével történelmi triplázást hajtott végre.
Az 1986-ban még a kiesőzónában vergődő egyesületből a világ egyik legmeghatározóbb futballklubja lett. Ferguson egészen 2013-as visszavonulásáig a siker állandóságát jelentette.
Ami ezután következett, az viszont az elmúlt évtizedek egyik leglátványosabb futballbirodalom-összeomlása lett.
Ismét az 1986-os mélységekben a Manchester United
Negyven évvel később a számok különösen kellemetlen képet festenek.
A Manchester United a 2026–2027-es Premier League-idény első tíz fordulójában mindössze egyszer győzött, ötször döntetlent játszott és négyszer kikapott. Nyolc pontjával a 18. helyen áll, ami a klub legrosszabb pozíciója tíz bajnoki után az 1986–1987-es szezon óta, amikor a manchesteriek ekkor még a 20. helyet foglalták el.
Az Opta adatai alapján ráadásul nem ez az egyetlen történelmi párhuzam. A csapat az első tíz bajnokija egyikén sem tudta megőrizni kapuját a góltól, amire legutóbb ugyancsak Ferguson kinevezésének idényében volt példa. Az ennél is hosszabb, kapott gól nélküli mérkőzés nélküli szezonkezdéshez egészen 1930-ig kell visszamenni.
A védekezés problémáit jól mutatja, hogy a United tíz meccsen már 19 gólt kapott, miközben mindössze 14-et szerzett. A csapat a félidők első tíz perceiben összesen hat gólt engedett ellenfeleinek, ami a koncentrációs gondokra is rávilágít.
Az Opta novemberi elemzése egy további figyelmeztető adatot is közölt: a Premier League történetében az első tíz forduló után pontosan nyolc ponttal álló 41 csapat közül 17 végül kiesett. Bár ez önmagában nem jelenti azt, hogy a Unitedre is hasonló sors vár, jól érzékelteti, milyen mélyre süllyedt az egykor bajnoki címekért küzdő együttes.
Pedig az előző idény még egészen más jövőt ígért.
Michael Carrick januárban vette át a csapat irányítását Rúben Amorim távozása után, és látványos javulást ért el. A hátralévő 17 bajnoki mérkőzésből 12-t megnyert, a Premier League harmadik helyére vezette a manchesterieket, és visszajuttatta őket a Bajnokok Ligájába.
A vezetőség május 22-én 2028 nyaráig szóló szerződéssel jutalmazta az egykori középpályást. A bizalom azonban kevesebb mint hat hónap alatt teljesen elfogyott.
Miért bukott meg Michael Carrick?
Az új idényre a lendület nyomtalanul eltűnt. A Manchester United augusztus 30-án, az Ipswich Town ellen aratta egyetlen bajnoki győzelmét, azóta nyolc fordulón keresztül hiába próbálkozott. A problémák ráadásul messze túlmutattak az eredményeken. A United támadójátéka gyakran kiszámíthatatlannak bizonyult, a védelem könnyen sebezhető volt, a csapat pedig rendszeresen elveszítette az irányítást a mérkőzések kulcsfontosságú szakaszaiban.
A Guardian statisztikai elemzése szerint Carrick együttese sok lövéssel próbálkozott, ezek jelentős része azonban a tizenhatoson kívülről érkezett. A helyzetek átlagos minősége ennek megfelelően a Premier League leggyengébbjei közé tartozott.
A védekezésben még látványosabbak voltak a gondok. A Bournemouth három gólt szerzett az Old Traffordon, a Chelsea kettőt rúgott a manchesterieknek, az Aston Villa pedig legutóbb négyszer is betalált. Utóbbi találkozó egyszerre mutatta meg a United legnagyobb gyengeségeit és a csapatban továbbra is meglévő tartást. Az Aston Villa már négy perc után 2–0-ra vezetett, majd a hazai egyenlítés után ismét kétgólos előnyre tett szert. A manchesteriek végül Joshua Zirkzee és Patrick Dorgu hosszabbításban szerzett találataival 4–4-re mentették a mérkőzést.
Néhány nappal korábban a Bajnokok Ligájában is hasonló feltámadást láthattak a szurkolók: a United kétgólos hátrányból fordítva 3–2-re legyőzte a Romát.
Ferguson csapatai legendásak voltak a késői góljaikról és fordításaikról, a hozzáadott játékidőt pedig nem véletlenül emlegették sokan „Fergie Time”-ként. A különbség azonban óriási: az akkori Manchester United a drámai győzelmekből bajnoki címeket épített, a jelenlegi együttes sokszor csak a vereséget tudja elkerülni.
Carrick a Villa elleni döntetlen után még határozottan kiállt saját munkája mellett. Hangsúlyozta, hogy nem kíván lemondani, és továbbra is hisz abban, hogy képes megfordítani a csapat helyzetét.
A klub vezetői azonban másként gondolkodtak.
Negyven évvel Ferguson érkezése után újabb edzőt menesztettek
A Manchester United november 12-én hivatalosan is bejelentette Carrick távozását. A döntést mindössze néhány nappal Ferguson érkezésének negyvenedik évfordulója után hozták meg, ami különös történelmi keretet adott az eseményeknek. A Sky Sports beszámolója szerint Omar Berrada vezérigazgató és Jason Wilcox futballigazgató Monacóban egyeztetett Sir Jim Ratcliffe-fel, a klub résztulajdonosával, aki végül jóváhagyta a szakember menesztését.
Carrick szerdán még megtartotta a csapat edzését, miközben a vezetőség már az utódjával kapcsolatos tárgyalásokat folytatta. Másnap reggel megjelent a carringtoni edzőközpontban, ahol közölték vele a döntést.
A klub hivatalos közleményében rendkívül nehéznek nevezte az edzőváltást.
„A csalódást keltő szezonkezdet után arra a rendkívül nehéz következtetésre jutottunk, hogy céljaink eléréséhez változtatásra van szükség” – indokolta döntését a Manchester United vezetősége.
A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy Carrick mindig a klub legendája marad, és köszönetet mondtak az előző idényben elért eredményeiért.
A történtek azonban komoly felháborodást váltottak ki. A klub korábbi csapatkapitánya, Gary Neville különösen azt kifogásolta, ahogyan a vezetőség kezelte az edző távozását. Szerinte méltatlan volt napokig bizonytalanságban tartani Carricket, miközben a háttérben már más szakemberekkel egyeztettek.
A menesztés újabb kérdéseket vetett fel a Manchester United működésével kapcsolatban. Carrick ugyanis mindössze fél évvel korábban még a klub megmentőjének számított, novemberben viszont ugyanazok a vezetők döntöttek a távozásáról, akik májusban hosszú távú szerződést adtak neki.
Mauricio Pochettino lett a Manchester United új edzője
A manchesteriek ezúttal nem vártak sokáig az utód kijelölésével. November 13-án hivatalosan is bejelentették, hogy Mauricio Pochettino veszi át a csapat irányítását. Az 54 éves argentin szakember az Egyesült Államok válogatottjától érkezik, amelyet még irányít a Haiti elleni két Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Pochettino november 18-án kezdi meg munkáját új klubjánál, szerződése a brit sajtó értesülései szerint 2029 nyaráig szól.
A Manchester Unitednek jelentős összeget kell fizetnie az amerikai szövetségnek a szakember és stábja megszerzéséért. A Sky Sports hozzávetőleg hétmillió fontos kivásárlási összegről számolt be, más brit sajtóértesülések szerint a teljes kompenzáció ennél is magasabb lehet.
Pochettino kinevezése egy hosszú történet végére tett pontot. A Manchester United az elmúlt évtizedben többször is fontolóra vette a megszerzését, és korábban már tárgyalt is vele, amikor új vezetőedzőt keresett. Az argentin a Southampton után a Tottenhamnél vált igazán ismertté, amellyel 2019-ben Bajnokok Ligája-döntőig jutott. Később a Paris Saint-Germaint és a Chelsea-t is irányította, 2024-ben pedig az amerikai válogatott szövetségi kapitánya lett.
A nyári világbajnokságon a nyolcaddöntőig vezette az Egyesült Államokat, ahol Belgium állította meg csapatát. Most ismét a Premier League-ben bizonyíthat, ráadásul pályafutása egyik legnagyobb kihívása vár rá. A Manchester United ugyanis a kiesőzónából várja az új szakember érkezését, az önbizalomhiánnyal küszködő csapatnak pedig rövid idő alatt kellene jelentős javulást elérnie.
Pochettino első mérkőzése november 22-én rögtön az egyik legnagyobb rangadó lesz: a Manchester United a Liverpool otthonába látogat. Az argentin trénernek így mindössze néhány napja marad arra, hogy megismerje játékosait, és felkészítse őket az Anfielden várható rendkívül nehéz összecsapásra. Ezt követően a Sporting elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzés, majd a Brentford elleni hazai bajnoki következik, vagyis a kedvező kezdésre aligha számíthat.
Ferguson távozása óta senki sem találta meg a megoldást
A Manchester United hanyatlását ugyanakkor hiba lenne kizárólag Michael Carrick nyakába varrni. Ferguson 2013-as távozása óta a klub számos szakemberrel próbálta visszaszerezni korábbi vezető szerepét, de egyiküknek sem sikerült tartósan új sikerkorszakot felépítenie.
David Moyes kinevezése a folytonosságot szolgálta volna, ám a skót szakember még az első idényét sem fejezhette be. Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, Rúben Amorim és Michael Carrick szintén eltérő futballfilozófiával próbálta helyreállítani a klub tekintélyét.
Bár közben kupasikerek és biztató időszakok is akadtak, a Manchester United 2013 óta egyszer sem nyerte meg a Premier League-et.
A gyakori edzőváltások ráadásul folyamatosan változó elképzeléseket eredményeztek az átigazolásoknál és a csapatépítésnél is. Egyes játékosokat más rendszerekhez szerződtettek, mint amelyekben később szerepelniük kellett, a klub pedig jelentős összegeket költött el anélkül, hogy stabil bajnokesélyes együttest alakított volna ki.
A tulajdonosi helyzet ugyancsak régóta feszültséget okoz. A Glazer család 2005-ös hatalomátvétele óta rendszeresek a szurkolói tiltakozások, és Sir Jim Ratcliffe sportirányítási szerepvállalása sem hozta meg egyelőre a remélt fordulatot.
A Carrick menesztése körüli események ismét megmutatták, mennyire nehéz hosszú távú tervet megvalósítani az Old Traffordon. A szakember májusban még 2028-ig kapott bizalmat, novemberben azonban már távoznia kellett.
Ferguson idejében az állandóság és a hosszú távú csapatépítés jelentette a siker egyik alapját. A jelenlegi Unitednél viszont már az is kérdéses, hogy egy új vezetőedző megkapja-e az elképzelései megvalósításához szükséges időt.
Új Fergusonra vár Manchester, de vajon létezik még ilyen megoldás?
Mauricio Pochettino különleges pillanatban érkezik az Old Traffordra. Negyven éve Alex Ferguson egy kiesőzónában vergődő együttest vett át, amelynek felépítéséhez évekre volt szüksége. Most az argentin szakember szinte ugyanolyan mélységből próbálhatja visszavezetni a Manchester Unitedet az élmezőnybe.
A különbség azonban legalább annyira fontos, mint a hasonlóság.
Ferguson 1986-ban egy olyan klubhoz érkezett, amelynek vezetősége végül éveken át kitartott mellette, még akkor is, amikor az eredmények alapján sokan már a menesztését követelték. Pochettino ezzel szemben egy olyan egyesületet vesz át, amely az elmúlt tizenhárom évben számos edzőnek szavazott bizalmat, majd újabb és újabb kudarcok után ismét változtatott.
A modern futballban persze sokkal nagyobb a nyomás. A Premier League pénzügyi tétje, a nemzetközi szereplés jelentősége és a közösségi média állandó figyelme mind azt eredményezik, hogy egy-egy gyenge időszak sokkal gyorsabban vezethet drasztikus döntésekhez.
A Manchester United számára azonban a múlt éppen arra szolgáltat különösen tanulságos példát, hogy a tartós sikerhez türelemre és következetességre is szükség van.
Pochettino most megkapta a lehetőséget, amelyre több mint egy évtizede vár. Hogy élni tud-e vele, azt egyelőre lehetetlen megjósolni. A feladata mindenesetre jóval összetettebb annál, mint hogy néhány mérkőzés alatt eredményesebbé tegye a csapatot.
Negyven évvel ezelőtt egy új edző érkezése egy korszak kezdetét jelentette Manchesterben. Azóta a klub megtapasztalta, milyen a futballvilág csúcsán állni, majd fokozatosan elveszíteni mindazt, amit évtizedeken keresztül természetesnek tekintett.
A történelem tehát valóban kísértetiesen ismétli önmagát. Az egyetlen kérdés az, hogy Mauricio Pochettino képes lesz-e Ferguson nyomdokaiba lépni, vagy néhány év múlva ő is csupán egy újabb név lesz a Manchester United sikertelen újjáépítési kísérleteinek hosszú sorában.