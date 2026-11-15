Mintha megállt volna az idő az Old Traffordon. A Manchester United a kiesőzónában, a szurkolók egyre türelmetlenebbül figyelik szeretett klubjuk vergődését, a vezetőség pedig újabb edzőváltással próbálja megfékezni a zuhanást. A Liverpoollal holtversenyben angol rekordbajnok tíz forduló után mindössze nyolc ponttal a Premier League 18. helyén áll, amire negyven éve nem volt példa. A történelem különös fintora, hogy pontosan abban az idényben került legutóbb ilyen mélyre a csapat, amikor egy bizonyos Sir Alex Ferguson átvette az irányítást.

Michael Carrick lett a Manchester United bukdácsolásának legújabb áldozata

Fotó: Peter Powell/AFP

A párhuzam november közepére még szembetűnőbbé vált. A Manchester United november 12-én menesztette Michael Carricket, majd másnap hivatalosan bejelentette Mauricio Pochettino kinevezését. Az argentin szakemberre szinte ugyanaz a feladat vár, amelyet Ferguson kapott negyven évvel korábban: talpra kell állítania Anglia egyik legnagyobb futballklubját.

A skót legenda 1986. november 6-án érkezett Manchesterbe, és aligha sejthette bárki, hogy a következő 26 és fél évben a futballtörténelem egyik legsikeresebb birodalmát építi fel. Négy évtizeddel később azonban az egykor legyőzhetetlennek tűnő klub ismét olyan mélységekbe süllyedt, amelyeket már régen maga mögött hagyottnak hitt.

Szinte minden romokban hevert

1986 őszén a Manchester United egészen más helyzetben volt, mint napjainkban. Bár az angol futball egyik legnagyobb hagyományú egyesületének számított, bajnoki címet 1967 óta nem nyert, a Liverpool és az Everton pedig egyre inkább elhomályosította a sikereit.

Ron Atkinson irányításával az előző években több biztató időszakot is megélt a csapat, az 1985–1986-os idényt például tíz egymást követő bajnoki győzelemmel kezdte, végül azonban csak negyedik lett. A következő évadban aztán minden szétesett. A United sorra veszítette el mérkőzéseit, Atkinson állása tarthatatlanná vált, a vezetőség pedig novemberben menesztette.

A helyére az Aberdeennel három skót bajnoki címet és Kupagyőztesek Európa-kupáját nyerő Ferguson érkezett. A 44 éves edző egy 22 csapatos bajnokság 21. helyén álló együttest vett át, és már az első mérkőzésén megtapasztalta, mekkora feladat vár rá.