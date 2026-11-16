Rossz hírt közölt Marco Rossi, aki saját zsebéből fizetne a győzelemért

Kedden 20.45-től a Puskás Arénában rendezik a Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzést, amelyen a magyar válogatott győzelem esetén csoportelsőként jutna vissza az A-divízióba. Marco Rossi együttese a Georgia elleni 2–0-s idegenbeli sikerrel életben tartotta feljutási reményeit, a szövetségi kapitány azonban nincs könnyű helyzetben, hiszen több fontos játékosára sem számíthat. A hétfői sajtótájékoztatón Rossi mellett Bolla Bendegúz válaszolt az újságírók kérdéseire.

Marco Rossi már döntött arról, ki pótolja Willi Orbánt

Fotó: Paul Faith/AFP

Marco Rossi újabb hiányzóról számolt be, Szoboszlai Dominik viszont játszhat

A Georgia elleni találkozón Willi Orbán és Vitális Milán is begyűjtötte második sárga lapját a sorozatban, így mindketten eltiltás miatt maradnak le a keddi mérkőzésről. Rossi azonban elárulta, hogy újabb játékos kiesésével is számolniuk kell.

„A többieket illetően természetesen van két eltiltott játékosunk, illetve Lukács, aki továbbra is sérült, és valószínűleg Nagy Zsolt nem áll majd rendelkezésünkre. Egy bélprobléma, egy vírus miatt, amelyet talán a georgiai út során kapott el. Különben mindenki bevethető” – mondta a szövetségi kapitány.

Nagy Zsolt gyomor és bélrendszeri panaszok miatt elhagyja a férfi A-válogatott összetartását, így a keddi mérkőzésen @IrishFA ellen nem fog a szakmai stáb rendelkezésére állni. #csakegyutt #magyarok #HUNNIR — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 16, 2026

A szakembert Szoboszlai Dominik állapotáról is kérdezték, hiszen a Liverpool középpályása térdproblémák miatt érkezett a válogatotthoz, ennek ellenére Georgia ellen végigjátszotta a találkozót.

Láttatok a georgiai meccsen bármilyen problémát Dominik részéről? Mert én nem láttam ilyesmit. Úgy játszott, mint általában, úgyhogy részünkről nincsenek gondok. Azt mondja, készen áll, rendelkezésre áll, úgyhogy játszani fog

– jelentette ki Rossi.

A kapitány szerint Szoboszlai teljesítményén egyáltalán nem látszott a korábbi sérülés, így nincs okuk az aggodalomra.

Orbán pótlásával kapcsolatban ugyanakkor egyelőre nem árulta el, kinek szavaz bizalmat a védelem közepén.

„Természetesen már elhatároztuk, eldöntöttük. Tudjuk, hogy Willi mekkora terhelést kapott, és stabil tagja volt, és továbbra is az a csapatunknak. Nem lesz könnyű őt pótolni, helyettesíteni. Viszont van három belső védőnk, egyikük biztosan játszani fog” – fogalmazott az olasz szakember.