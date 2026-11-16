Rossz hírt közölt Marco Rossi, aki saját zsebéből fizetne a győzelemért

Kedden 20.45-től a Puskás Arénában rendezik a Magyarország–Észak-Írország Nemzetek Ligája-mérkőzést, amelyen a magyar válogatott győzelem esetén csoportelsőként jutna vissza az A-divízióba. Marco Rossi együttese a Georgia elleni 2–0-s idegenbeli sikerrel életben tartotta feljutási reményeit, a szövetségi kapitány azonban nincs könnyű helyzetben, hiszen több fontos játékosára sem számíthat. A hétfői sajtótájékoztatón Rossi mellett Bolla Bendegúz válaszolt az újságírók kérdéseire.
Marco Rossi újabb hiányzóról számolt be, Szoboszlai Dominik viszont játszhat
A Georgia elleni találkozón Willi Orbán és Vitális Milán is begyűjtötte második sárga lapját a sorozatban, így mindketten eltiltás miatt maradnak le a keddi mérkőzésről. Rossi azonban elárulta, hogy újabb játékos kiesésével is számolniuk kell.
„A többieket illetően természetesen van két eltiltott játékosunk, illetve Lukács, aki továbbra is sérült, és valószínűleg Nagy Zsolt nem áll majd rendelkezésünkre. Egy bélprobléma, egy vírus miatt, amelyet talán a georgiai út során kapott el. Különben mindenki bevethető” – mondta a szövetségi kapitány.
A szakembert Szoboszlai Dominik állapotáról is kérdezték, hiszen a Liverpool középpályása térdproblémák miatt érkezett a válogatotthoz, ennek ellenére Georgia ellen végigjátszotta a találkozót.
Láttatok a georgiai meccsen bármilyen problémát Dominik részéről? Mert én nem láttam ilyesmit. Úgy játszott, mint általában, úgyhogy részünkről nincsenek gondok. Azt mondja, készen áll, rendelkezésre áll, úgyhogy játszani fog
– jelentette ki Rossi.
A kapitány szerint Szoboszlai teljesítményén egyáltalán nem látszott a korábbi sérülés, így nincs okuk az aggodalomra.
Orbán pótlásával kapcsolatban ugyanakkor egyelőre nem árulta el, kinek szavaz bizalmat a védelem közepén.
„Természetesen már elhatároztuk, eldöntöttük. Tudjuk, hogy Willi mekkora terhelést kapott, és stabil tagja volt, és továbbra is az a csapatunknak. Nem lesz könnyű őt pótolni, helyettesíteni. Viszont van három belső védőnk, egyikük biztosan játszani fog” – fogalmazott az olasz szakember.
Rossi a szeptemberi, belfasti mérkőzéshez képest jelentős változtatásokat is kilátásba helyezett.
„Valószínűleg négy-öt kezdőjátékos más lesz a belfasti kezdőhöz képest, úgyhogy úgy gondolom, hogy a csapatunk minőségi szintjét meg tudjuk növelni” – mondta, hozzátéve, hogy alapvetően ugyanarra a taktikai tervre építenek, amely idegenben is működött.
Rossi elárulta, hogyan törné fel az északírek védelmét
A magyar válogatottnak rendkívül nehéz feladata lesz kedden, hiszen Észak-Írország öt mérkőzésen egyetlen gólt sem kapott a Nemzetek Ligájában. A vendégek 11 ponttal vezetik a csoportot, míg Magyarország 10 ponttal követi őket, így Marco Rossi együttesének mindenképpen győznie kell a feljutáshoz.
„Megvan egy letisztult stílusa az ellenfélnek, ők az egyetlen csapat az egész Nemzetek Ligájában, amely nem kapott gólt, még egyetlenegyet sem, azért, mert stabilan állnak mindenféle defenzív aspektusból, és nagyon kevés lehetőséget adtak az ellenfélnek” – elemezte a riválist a kapitány.
Rossi kiemelte az északírek közvetlen játékát, a pontrúgásaikat és a magassági fölényüket is. Elmondása szerint öt-hat olyan futballistájuk van, aki meghaladja a 190 centimétert, így a rögzített játékhelyzetek különösen veszélyesek lehetnek. A magyar válogatott szövetségi kapitánya ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ellenfélnek is vannak gyengeségei, amelyeket szeretnének kihasználni.
Arra a kérdésre, hogy mikor kellene kockáztatniuk, ha a mérkőzés hajrájában még mindig döntetlenre állnának, határozott választ adott.
„Nyilvánvaló, hogy szükségünk van a három pontra, és mindent megteszünk, nem csupán egy bizonyos pillanattól kezdve, hanem a kezdet kezdetétől megpróbálunk betalálni.”
Hozzátette, hogy különösen fontos lesz minél távolabb tartani az északíreket a magyar tizenhatostól, mert a vendégek veszélyesek a pontrúgásokból és a második labdákból.
A teltházas Puskás Aréna hangulatáról is beszélt.
„Amikor az új Puskás Arénában játszunk, akkor szinte mindig teltház van, úgyhogy ezt jól tudjuk, jól ismerjük, és tudjuk, hogy ezek az emberek azért jönnek, hogy támogassanak minket, és megérdemlik, hogy legalább pár percnyi boldogságot adjunk nekik cserébe” – fogalmazott Rossi.
Bolla Bendegúz: Más képe lesz a mérkőzésnek, mint Belfastban
A magyar válogatott játékosai közül Bolla Bendegúz vett részt a hétfői sajtótájékoztatón. A Rapid Wien védője szerint a csapat pontosan tisztában van azzal, hogy a csoportelsőséghez győzelemre van szükség.
„Szeretnénk az első helyen végezni a csoportban. Ehhez az kell, hogy megnyerjük a holnapi meccset, úgyhogy ennek szellemében fogunk pályára lépni és mindent megtenni” – jelentette ki.
A 26 éves futballistát arról is kérdezték, mennyire fekszik a magyar válogatottnak az északírekre jellemző brit futball.
„Nyilván másfajta stílus, mint amit mi képviselünk, ezt láttuk az előző meccsen is, de tudjuk, hogy mire számíthatunk ellenük. Ugye ez a direkt játék, párharcok, második labdák, úgyhogy ezekre fel kell készülnünk, de emellett tényleg szeretnénk a saját játékunkra fókuszálni” – fogalmazott.
„Hazai közönség mellett azt gondolom, hogy teljesen más képe lesz a meccsnek, mint az ottani meccsen. Egyértelműen az a célunk, hogy domináljunk, a saját játékunkra fókuszáljunk, és behúzzuk a holnapi meccset” – tette hozzá.
Bolla a szeptemberi, belfasti összecsapáson súlyosnak tűnő bokasérülést szenvedett Isaac Price belépője után, ám szerencsére nem kellett hosszabb időt kihagynia. Az újságírók arra is kíváncsiak voltak, változtat-e a hozzáállásán, ha ismét szembekerül az északír játékossal.
„Ilyen gondolatok hála Istennek nincsenek a fejemben. Nézd, ez igazából minden meccsen benne van. Előfordul a pályán ilyesmi. Hála Istennek nem szenvedtem komolyabb sérülést, ennek örülök, úgyhogy az ilyen dolgokat tényleg próbálom kizárni a fejemből, és nem erre fókuszálni” – válaszolta.
Marco Rossi az írek elleni drámát is felidézte
A sajtótájékoztató végén az is szóba került, milyen jelentősége lehet a Nemzetek Ligája-csoportelsőségnek a következő Európa-bajnokság selejtezője szempontjából. Rossi elmondta, hogy az Eb-selejtezők sorsolásán a magyar válogatott már biztosan a második kalapból várhatja ellenfeleit, függetlenül attól, sikerül-e megnyernie a Nemzetek Ligája-csoportját. A fő cél azonban továbbra is az A-divízióba jutás.
A kapitány ekkor a tavalyi, Írország elleni világbajnoki selejtezőre is visszautalt. A magyar válogatott 2025. november 16-án drámai körülmények között, a 96. percben kapott góllal 3–2-re kikapott a Puskás Arénában, és ezzel lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről.
„A célunk természetesen az, hogy legyőzzük az északíreket. Nem számít, hogy északírek vagy az Ír Köztársaságból. Nagyon jól emlékszem, hogy egy évvel ezelőtt mi történt” – mondta Rossi, majd egy különösen érzelmes kijelentéssel zárta a sajtótájékoztatót.
Akár a zsebemből is hajlandó lennék fizetni azért, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk.
A magyar válogatott kedden 20.45-től a Puskás Arénában az Észak-Írország elleni győzelemmel harcolhatja ki a Nemzetek Ligája A-divíziójába való visszajutást.