„Az első félidőnk minden szempontból szörnyű volt, évek óta nem játszottunk ilyen rosszul, mint ma a szünet előtt” – kezdte az értékelést a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi, aki hangsúlyozta, hogy a győzelmet az eredményezte, hogy a második félidőre megváltozott a csapat hozzáállása és attitűdje.
„Ne feledjük, hogy Georgiának jó csapata van, nem volt könnyű dolgunk. A második félidőben viszont direktebben, nagyobb párharcerővel játszottunk, feljavultak az átmeneteink, ekkor már minden szempontból rendben volt a játékunk. Eredetileg ilyen futballt terveztünk az első félidőre is. Az eredménnyel természetesen elégedett vagyok, de három nap múlva döntő mérkőzés vár ránk az északírek ellen” – folytatta az olasz szakember, aki kiemelte, hogy az északírek ellen kulcsfontosságú lesz, hogy játékosai hozzáállása végig megfelelő legyen.
Marco Rossi kikkel pótolhatja Vitális Milánt és Willi Orbánt?
„Bárhogyan is alakul a végeredmény, minden meccsen emelt fővel kell lejönnünk a pályáról, és méltó módon kell képviselnünk Magyarországot” – mondta Marco Rossi, aki arról is beszélt, kik kaphatnak szerepet kedden a Puskás Arénában.
Egyszerre építem a jelen és a jövő csapatát, ez a cseréken is látszott. Mindig a csapategységre törekszünk. Vitális Milán és a középpálya esetében több lehetőségünk van, elég csak Csongvai Áronra vagy Tóth Rajmundra gondolni. A védelemben Willi Orbánt nehezebb lesz pótolni, mivel az elmúlt nyolc évben ő volt az egyik kulcsjátékosunk”
– tette hozzá a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember.
Ramaz Szvanadze, a georgiai válogatott szövetségi kapitánya elsősorban amiatt kesergett, hogy az első félidő igencsak ígéretes volt, sőt az elmúlt időszak egyik legjobb teljesítményének nevezte. Ezért különösen fájónak tartotta, hogy tanítványai továbbra sem tudtak gólt szerezni, így Georgia öt forduló után nemcsak nyeretlenül, hanem rúgott gól nélkül áll a csoport utolsó helyén.
„A jelenlegi játékosok is megfelelő minőséget képviselnek ahhoz, hogy sikeresek legyünk. A góltalansági sorozat inkább pszichológiai probléma” – mondta a francia Willy Sagnol helyére szeptemberben kinevezett szakember.
A magyar válogatott kedden, a hatodik, egyben utolsó fordulóban a biztos feljutást jelentő csoportgyőzelemért fogadja az északír együttest, amely szombat este 1–0-ra legyőzte az ukrán csapatot Belfastban. Marco Rossi együttesének tehát győznie kell a Puskás Arénában a feljutáshoz, minden más eredmény ugyanis a szigetországi csapat feljutását eredményezné.