„Az első félidőnk minden szempontból szörnyű volt, évek óta nem játszottunk ilyen rosszul, mint ma a szünet előtt” – kezdte az értékelést a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi, aki hangsúlyozta, hogy a győzelmet az eredményezte, hogy a második félidőre megváltozott a csapat hozzáállása és attitűdje.

Marco Rossi szörnyűnek nevezte a magyar válogatott első félidőben nyújtott teljesítményét

Fotó: mlsz.hu

„Ne feledjük, hogy Georgiának jó csapata van, nem volt könnyű dolgunk. A második félidőben viszont direktebben, nagyobb párharcerővel játszottunk, feljavultak az átmeneteink, ekkor már minden szempontból rendben volt a játékunk. Eredetileg ilyen futballt terveztünk az első félidőre is. Az eredménnyel természetesen elégedett vagyok, de három nap múlva döntő mérkőzés vár ránk az északírek ellen” – folytatta az olasz szakember, aki kiemelte, hogy az északírek ellen kulcsfontosságú lesz, hogy játékosai hozzáállása végig megfelelő legyen.

Marco Rossi kikkel pótolhatja Vitális Milánt és Willi Orbánt?

„Bárhogyan is alakul a végeredmény, minden meccsen emelt fővel kell lejönnünk a pályáról, és méltó módon kell képviselnünk Magyarországot” – mondta Marco Rossi, aki arról is beszélt, kik kaphatnak szerepet kedden a Puskás Arénában.

Egyszerre építem a jelen és a jövő csapatát, ez a cseréken is látszott. Mindig a csapategységre törekszünk. Vitális Milán és a középpálya esetében több lehetőségünk van, elég csak Csongvai Áronra vagy Tóth Rajmundra gondolni. A védelemben Willi Orbánt nehezebb lesz pótolni, mivel az elmúlt nyolc évben ő volt az egyik kulcsjátékosunk”

– tette hozzá a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember.