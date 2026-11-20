Az Észak-Írország elleni 1–1-es döntetlen után alig néhány órával adott hosszú interjút Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Tippmix Teljes Terjedelem műsorának. Az olasz szakember elárulta, hogy a mérkőzés után alig aludt, és még mindig bántja az elszalasztott győzelem, amellyel a nemzeti csapat egyenes ágon feljuthatott volna a Nemzetek Ligája A-divíziójába.
„A játékosoknak szerencséjük van, mert egy héten belül újra mérkőzést játszhatnak. Nekem viszont márciusig együtt kell élnem azzal, ami az utolsó meccsen történt. Még mindig frusztrált vagyok az eredmény miatt. Egyszerűen nem döntetlent érdemeltünk, egyértelműen megszolgáltuk volna a győzelmet. Eszembe jutott az egy évvel ezelőtti helyzet is, amit szintén nem tudok elfelejteni” – mondta a kapitány, aki ugyanakkor a játékosok hozzáállását és a taktikai feladatok végrehajtását megfelelőnek tartotta.
Marco Rossi üzenete a Liverpoolnak Szoboszlai Dominik miatt
Az interjú egyik legérdekesebb része Szoboszlai Dominik egészségi állapotáról és a klubok, illetve a válogatott közötti érdekellentétekről szólt. Rossi szerint a csapatkapitány mindig felelősségteljesen jelzi, ha játékra alkalmasnak érzi magát. A szakember elmondta, hogy figyelte a középpályást az edzéseken is, és nem látott akadályt a szerepeltetésében.
Megkérdeztem tőle, hogy van, és azt mondta: »Mister, ne aggódjon, játszani fogok.« Nekem ez elég. Nem kérdezhetem egész nap, hogy érzel-e valamit. Ha egy játékos azt mondja, jól van, játszani akar, és ezt az edzésen is látom, akkor minden más csak spekuláció a sajtó és a Liverpool részéről
– fogalmazott Rossi.
A szövetségi kapitány ezt követően még egyértelműbben beszélt a klubok befolyásáról. Hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az érdekeiket, de a válogatott összeállításáról ő dönt.
Te, mint Liverpool, a klubodnál azt csinálsz, amit akarsz a játékosoddal. De nem mondhatod meg nekem, hogyan kezeljük a játékosaidat. Ha nem akarod, hogy játszanak, kezdd azzal, hogy nem játszatod őket háromnaponta kilencven percet. Miért rendben van nálatok, hogy háromnaponta játszanak, aztán idejönnek, és jó lenne, ha nálunk nem játszanának?
– tette fel a kérdést.
Rossi korábbi példát is felidézett: elmondása szerint az RB Leipzig évekkel ezelőtt egy Lengyelország elleni válogatott mérkőzés előtt kérte Szoboszlai visszaengedését. A játékos végül távozott, a kapitány azonban utána világossá tette a német klubnak, hogy nem fogad el utasításokat a válogatottal kapcsolatos döntéseiről.
Szoboszlaival is voltak vitái, mégis különleges a kapcsolatuk
Rossi arról is beszélt, miért döntött úgy Szalai Ádám visszavonulása után, hogy Szoboszlai kapja a csapatkapitányi karszalagot. Elmondása szerint a nemzetközi elismertsége és tehetsége mellett a válogatott iránti elkötelezettsége is meghatározó szempont volt.
„Különleges kapcsolatom van Dominikkal. Tizennyolc évesen hívtuk meg először, és már akkor láttuk, mennyire elkötelezett. Sokszor beszéltünk, volt köztünk konfrontáció is. Sokszor elmondtam neki, mit kell tennie ahhoz, hogy továbbra is ő legyen a csapatkapitány. Nagyon sokat fejlődött ebben. Most már apa és férj, felelőssége van, érett férfivá vált” – jelentette ki.
A szövetségi kapitány szerint a válogatott többi játékosának is fel kell ismernie, hogy Szoboszlai kiemelkedő képességű futballista. Saját sampdoriai éveit felidézve úgy fogalmazott: egy sikeres csapatban mindenkinek meg kell értenie a szerepét, még akkor is, ha más kerül a címlapokra.
Klubedzőként folytatná, a szurkolók véleménye is fontos számára
A beszélgetésben Rossi saját jövője is szóba került. Bár a magyar válogatott irányítását pályafutása csúcsának tartja, elismerte, hogy hiányzik neki a mindennapos munka a játékosokkal.
Hiába vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, még mindig klubedzőnek érzem magam. Szívesebben edzenék klubot, mert minden nap ott vannak a játékosaid. Ha egyszer befejezem a munkát a válogatottnál, vagy elküldenek, és lesz rá lehetőségem, szeretnék visszatérni egy klubhoz
– árulta el.
A közösségi médiában kapott sértések miatt időközben törölte telefonjáról a Facebookot és az Instagramot, mert így nyugodtabbnak érzi magát. A szurkolók támogatásának viszont továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít. Azt mondta, ha egyszer a lelátóról azt hallaná, hogy „Rossi, takarodj!”, felkeresné a szövetség elnökét, és megállapodna a távozásáról.
Az olasz szakember a magyar klubfutballt is méltatta. A Ferencváros AC Milan elleni győzelmét felidézve úgy vélte, a zöld-fehérek akár nagyobb különbséggel is nyerhettek volna, és a siker jól példázza, hogy egyetlen mérkőzésen a sokszoros pénzügyi különbség sem feltétlenül döntő.
A teljes beszélgetés: