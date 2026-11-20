Az Észak-Írország elleni 1–1-es döntetlen után alig néhány órával adott hosszú interjút Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Tippmix Teljes Terjedelem műsorának. Az olasz szakember elárulta, hogy a mérkőzés után alig aludt, és még mindig bántja az elszalasztott győzelem, amellyel a nemzeti csapat egyenes ágon feljuthatott volna a Nemzetek Ligája A-divíziójába.

Marco Rossi szerint a Liverpoolnak nincs beleszólása abba, hogy Szoboszlai Dominik mennyit játszhat a magyar válogatottban

Fotó: Paul Faith/AFP

„A játékosoknak szerencséjük van, mert egy héten belül újra mérkőzést játszhatnak. Nekem viszont márciusig együtt kell élnem azzal, ami az utolsó meccsen történt. Még mindig frusztrált vagyok az eredmény miatt. Egyszerűen nem döntetlent érdemeltünk, egyértelműen megszolgáltuk volna a győzelmet. Eszembe jutott az egy évvel ezelőtti helyzet is, amit szintén nem tudok elfelejteni” – mondta a kapitány, aki ugyanakkor a játékosok hozzáállását és a taktikai feladatok végrehajtását megfelelőnek tartotta.

Marco Rossi üzenete a Liverpoolnak Szoboszlai Dominik miatt

Az interjú egyik legérdekesebb része Szoboszlai Dominik egészségi állapotáról és a klubok, illetve a válogatott közötti érdekellentétekről szólt. Rossi szerint a csapatkapitány mindig felelősségteljesen jelzi, ha játékra alkalmasnak érzi magát. A szakember elmondta, hogy figyelte a középpályást az edzéseken is, és nem látott akadályt a szerepeltetésében.

Megkérdeztem tőle, hogy van, és azt mondta: »Mister, ne aggódjon, játszani fogok.« Nekem ez elég. Nem kérdezhetem egész nap, hogy érzel-e valamit. Ha egy játékos azt mondja, jól van, játszani akar, és ezt az edzésen is látom, akkor minden más csak spekuláció a sajtó és a Liverpool részéről

– fogalmazott Rossi.

A szövetségi kapitány ezt követően még egyértelműbben beszélt a klubok befolyásáról. Hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az érdekeiket, de a válogatott összeállításáról ő dönt.

Te, mint Liverpool, a klubodnál azt csinálsz, amit akarsz a játékosoddal. De nem mondhatod meg nekem, hogyan kezeljük a játékosaidat. Ha nem akarod, hogy játszanak, kezdd azzal, hogy nem játszatod őket háromnaponta kilencven percet. Miért rendben van nálatok, hogy háromnaponta játszanak, aztán idejönnek, és jó lenne, ha nálunk nem játszanának?

– tette fel a kérdést.