Kemény kritikát fogalmaztak meg Marco Rossival és a magyar labdarúgó-válogatottal szemben az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés után. A Tottenham Hotspur akadémiai játékosmegfigyelője, Mark Porter nemcsak a magyar csapat teljesítményét bírálta, hanem a szövetségi kapitány esetleges leváltását is felvetette. A szakember Szoboszlai Dominik játékáról is elmondta a véleményét.

Marco Rossi leváltását is felvetette a Tottenham játékosmegfigyelője Fotó: David Martins

Marco Rossi leváltását is felvetette a Tottenham játékosmegfigyelője

A magyar válogatott kedden 1–1-es döntetlent játszott Észak-Írországgal a Puskás Arénában, így a Nemzetek Ligája B-divíziójának második helyén végzett, és tavasszal osztályozón harcolhatja ki az A-ligába jutást. Marco Rossi együttese Varga Barnabás góljával még vezetett, ám a vendégek a második félidőben egyenlítettek. A találkozó után a Nemzeti Sport kérdezte Mark Portert, a Tottenham Hotspur akadémiai játékosmegfigyelőjét, aki nem rejtette véka alá a véleményét. A szakember elsősorban a magyar válogatott lassú támadásépítését és a kreativitás hiányát kifogásolta.

Leginkább az zavart, hogy nagyon lassan jutott előre a labda – különösen az első félidőben, amikor a magyarok sokat birtokolták, mégis kevés helyzetet alakítottak ki

– fogalmazott Porter, aki szerint Marco Rossi csapatának sokkal többet kellett volna kihoznia a mérkőzésből. Az angol klubnál dolgozó szakember ezután már a szövetségi kapitány jövőjét is szóba hozta.

Egyébként felvetődik bennem az is, hogy esetleg kapitányváltás hozhatna új lendületet, mert az északírekkel vagy az írekkel szemben versenyképesebb futballt várnék Magyarországtól

– jelentette ki a Tottenham játékosmegfigyelője, aki szerint a magyar válogatott rengeteget birtokolta a labdát, ám a támadások túlságosan kiszámíthatók voltak, ezért az északíreknek nem kellett különösebben megizzadniuk a védekezés során.

Több ritmusváltásra, szélességi játékra és váratlan megoldásra lett volna szükség, főleg a vezetés megszerzése után. Hazai pályán, ilyen közönség előtt többet vártam a magyar válogatottól

– tette hozzá.