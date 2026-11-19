Kemény kritikát fogalmaztak meg Marco Rossival és a magyar labdarúgó-válogatottal szemben az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés után. A Tottenham Hotspur akadémiai játékosmegfigyelője, Mark Porter nemcsak a magyar csapat teljesítményét bírálta, hanem a szövetségi kapitány esetleges leváltását is felvetette. A szakember Szoboszlai Dominik játékáról is elmondta a véleményét.
Marco Rossi leváltását is felvetette a Tottenham játékosmegfigyelője
A magyar válogatott kedden 1–1-es döntetlent játszott Észak-Írországgal a Puskás Arénában, így a Nemzetek Ligája B-divíziójának második helyén végzett, és tavasszal osztályozón harcolhatja ki az A-ligába jutást. Marco Rossi együttese Varga Barnabás góljával még vezetett, ám a vendégek a második félidőben egyenlítettek. A találkozó után a Nemzeti Sport kérdezte Mark Portert, a Tottenham Hotspur akadémiai játékosmegfigyelőjét, aki nem rejtette véka alá a véleményét. A szakember elsősorban a magyar válogatott lassú támadásépítését és a kreativitás hiányát kifogásolta.
Leginkább az zavart, hogy nagyon lassan jutott előre a labda – különösen az első félidőben, amikor a magyarok sokat birtokolták, mégis kevés helyzetet alakítottak ki
– fogalmazott Porter, aki szerint Marco Rossi csapatának sokkal többet kellett volna kihoznia a mérkőzésből. Az angol klubnál dolgozó szakember ezután már a szövetségi kapitány jövőjét is szóba hozta.
Egyébként felvetődik bennem az is, hogy esetleg kapitányváltás hozhatna új lendületet, mert az északírekkel vagy az írekkel szemben versenyképesebb futballt várnék Magyarországtól
– jelentette ki a Tottenham játékosmegfigyelője, aki szerint a magyar válogatott rengeteget birtokolta a labdát, ám a támadások túlságosan kiszámíthatók voltak, ezért az északíreknek nem kellett különösebben megizzadniuk a védekezés során.
Több ritmusváltásra, szélességi játékra és váratlan megoldásra lett volna szükség, főleg a vezetés megszerzése után. Hazai pályán, ilyen közönség előtt többet vártam a magyar válogatottól
– tette hozzá.
A szakember különösen a középpályások teljesítményével volt elégedetlen. A magyar válogatott 76 százalékban birtokolta a labdát, mégsem tudott elegendő veszélyes helyzetet kialakítani. Porter szerint Csongvai Áron túlságosan mélyen helyezkedett, Callum Styles pedig nem segítette megfelelően a támadásépítést. Ám Szoboszlai Dominik sem kerülte el a kritikát, bár Porter továbbra is a Liverpool futballistáját tartja a magyar válogatott legfontosabb játékosának.
Szoboszlai Dominik játékát régóta kedvelem, a Premier League-ben különösen sokat figyelem, ám ezen a meccsen visszafogottabban futballozott. Úgy tűnt, nincs teljesen rendben fizikailag, ezért igazságtalan lenne számonkérni rajta a tőle megszokott teljesítményt
– vélekedett a szakember.
Porter a magyar csapat támadójátékával kapcsolatban azt is kifogásolta, hogy Varga Barnabás túlságosan kevés használható labdát kapott. Úgy gondolja, a széleken vezetett gyorsabb támadásokkal és a megfelelően időzített beadásokkal sokkal veszélyesebb lehetne Marco Rossi együttese.
A Tottenham megfigyelője ugyanakkor pozitívumokat is látott a magyar válogatott játékában. Kiemelte Bolla Bendegúz első félidei teljesítményét, Kerkez Milos ígéretes felfutásait, valamint Osváth Attila játékát is. Összességében azonban senkit sem tudott megnevezni, aki igazán kiemelkedett volna a csapatból. Marco Rossi egyébként az északírek elleni mérkőzést követően maga is beszélt a jövőjéről. Az olasz szakember leszögezte, hogy nem gondolkodik a lemondáson, és a Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján meglepődne, ha menesztenék.
- A magyar válogatott tavasszal folytathatja szereplését a Nemzetek Ligájában, amikor az A-divízióba jutásért játszik osztályozót. Marco Rossi együttese november 20-án tudja meg, hogy melyik válogatottal kell megküzdenie.