A magyar labdarúgó-válogatott hiába szerzett vezetést Varga Barnabás góljával Észak-Írország ellen, a vendégek a második félidőben egyenlítettek, így az 1–1-es döntetlennel Marco Rossi együttese lemaradt a Nemzetek Ligája B-divíziójának csoportelsőségéről és a közvetlen feljutásról. Az olasz szakember a Puskás Arénában rendezett mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elismerte, hogy rendkívül csalódott a végeredmény miatt, ugyanakkor úgy véli, csapata a hat mérkőzésen mutatott teljesítménye alapján többet érdemelt volna.

Marco Rossi csalódott, hogy nem lett meg az azonnali feljutás

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Magyarország–Észak-Írország: Marco Rossi a jövőjéről is beszélt

A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a játékosok hozzáállására és küzdeni akarására ezúttal sem lehetett panasz, a Nemzetek Ligája teljes csoportkörét tekintve pedig különösen fájó, hogy a kialakított helyzetek számát nem sikerült megfelelő eredményességgel párosítani.

„Természetesen szomorúak és frusztráltak vagyunk, de a játékosok erőfeszítéseire, akaratára és elszántságára nem panaszkodhatunk. Hat mérkőzést játszottunk ebben a Nemzetek Ligája-sorozatban, és mindenkinek lehet véleménye, de ott vannak a számok is. Ha megnézzük az összes találkozót, sokkal több helyzetet alakítottunk ki az ellenfeleinknél, és jóval több gólt szerezhettünk volna, mint amennyit végül sikerült” – értékelt Rossi.

A szakember hozzátette, hogy a futballban lehet beszélni játékstílusról, teljesítményről és statisztikákról, ám végső soron mindig az eredmény számít.

Az év egészének értékelésekor ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a csalódás ellenére továbbra is hisz a megkezdett munkában.

Őszintén szólva soha nem gondolkodtam azon, hogy lemondjak vagy abbahagyjam. Mindig úgy tekintek a pohárra, hogy félig tele van, nem pedig félig üres

– jelentette ki a szövetségi kapitány.

Rossi emlékeztetett arra, hogy a magyar válogatott 2025 márciusa óta veretlen idegenben, ami különösen annak fényében jelentős eredmény, hogy amikor átvette a csapat irányítását, a nemzeti együttes hosszú ideje nem tudott vendégként győzni.

„Ha az egész évet nézzük, minden szempontból jók a számaink. Nem mondhatom, hogy boldogok vagyunk a ma este után, de ha megnézzük, hogyan játszottunk, milyen futballt mutattunk, és milyen ellenfelekkel találkoztunk, akkor őszintén szólva meglepődnék, ha az idei év után kirúgnának, még úgy is, hogy nem sikerült megszereznünk az első helyet” – fogalmazott.