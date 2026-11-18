A magyar labdarúgó-válogatott hiába szerzett vezetést Varga Barnabás góljával Észak-Írország ellen, a vendégek a második félidőben egyenlítettek, így az 1–1-es döntetlennel Marco Rossi együttese lemaradt a Nemzetek Ligája B-divíziójának csoportelsőségéről és a közvetlen feljutásról. Az olasz szakember a Puskás Arénában rendezett mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elismerte, hogy rendkívül csalódott a végeredmény miatt, ugyanakkor úgy véli, csapata a hat mérkőzésen mutatott teljesítménye alapján többet érdemelt volna.
Magyarország–Észak-Írország: Marco Rossi a jövőjéről is beszélt
A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint a játékosok hozzáállására és küzdeni akarására ezúttal sem lehetett panasz, a Nemzetek Ligája teljes csoportkörét tekintve pedig különösen fájó, hogy a kialakított helyzetek számát nem sikerült megfelelő eredményességgel párosítani.
„Természetesen szomorúak és frusztráltak vagyunk, de a játékosok erőfeszítéseire, akaratára és elszántságára nem panaszkodhatunk. Hat mérkőzést játszottunk ebben a Nemzetek Ligája-sorozatban, és mindenkinek lehet véleménye, de ott vannak a számok is. Ha megnézzük az összes találkozót, sokkal több helyzetet alakítottunk ki az ellenfeleinknél, és jóval több gólt szerezhettünk volna, mint amennyit végül sikerült” – értékelt Rossi.
A szakember hozzátette, hogy a futballban lehet beszélni játékstílusról, teljesítményről és statisztikákról, ám végső soron mindig az eredmény számít.
Az év egészének értékelésekor ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a csalódás ellenére továbbra is hisz a megkezdett munkában.
Őszintén szólva soha nem gondolkodtam azon, hogy lemondjak vagy abbahagyjam. Mindig úgy tekintek a pohárra, hogy félig tele van, nem pedig félig üres
– jelentette ki a szövetségi kapitány.
Rossi emlékeztetett arra, hogy a magyar válogatott 2025 márciusa óta veretlen idegenben, ami különösen annak fényében jelentős eredmény, hogy amikor átvette a csapat irányítását, a nemzeti együttes hosszú ideje nem tudott vendégként győzni.
„Ha az egész évet nézzük, minden szempontból jók a számaink. Nem mondhatom, hogy boldogok vagyunk a ma este után, de ha megnézzük, hogyan játszottunk, milyen futballt mutattunk, és milyen ellenfelekkel találkoztunk, akkor őszintén szólva meglepődnék, ha az idei év után kirúgnának, még úgy is, hogy nem sikerült megszereznünk az első helyet” – fogalmazott.
A kapitány azonban azt sem titkolta, mi bosszantja leginkább a történtekben.
„Frusztrál, hogy egy éven belül, november 16-tól november 17-ig, kénytelen voltam ismét végignézni és végighallgatni, ahogy az írek ünnepelnek” – utalt a tavalyi, Írország elleni találkozóra és a mostani északír mérkőzésre.
Sallai Roland sérüléséről és Willi Orbán hiányáról is beszélt
A sajtótájékoztatón természetesen szóba került Sallai Roland váratlan kiesése is. A Galatasaray támadója eredetileg a kezdőcsapatban kapott helyet, ám nem sokkal a mérkőzés előtt kiderült, hogy sérülés miatt nem léphet pályára.
„Sallai izomhúzódást szenvedett, de egyelőre nem világos, milyen súlyos a sérülése. MRI-vizsgálatra lesz szükség, és sajnos nem számíthattunk rá” – mondta Rossi.
A kapitány szerint a támadósorban többféle megoldás közül is választhattak, a védelemben azonban különösen érzékenyen érintette őket Willi Orbán eltiltása.
Rossi úgy véli, a Leipzig védőjének fizikai ereje és magassága rendkívül sokat jelenthetett volna az északírek ellen, akik elsősorban a hosszú labdákra, a pontrúgásokra és a nagy bedobásokra építettek. A magyar válogatott különösen Josh Magennis beállítása után szenvedett meg az ellenfél fizikai fölényével.
Rossi elismerte az északíreket, de úgy érzi, jobbak voltak náluk
Az olasz szakember gratulált Észak-Írországnak, amely hatékony játékával végül megnyerte a csoportot, ugyanakkor úgy véli, csapata a két együttes közötti párharcban többet mutatott ellenfelénél.
„Nagyon hatékonyak voltak, sok helyzetben jó döntéseket hoztak, máskor szerencséjük is volt, de ilyen a futball. Gratulálnunk kell nekik” – mondta Rossi.
A szövetségi kapitányt arról is kérdezték, milyen párhuzamot lát a tavalyi, Írország elleni mérkőzés és a mostani találkozó között. Szerinte a két összecsapást nehéz összehasonlítani, hiszen az ellenfelek teljesen eltérő stílusban futballoztak.
„Mindenki olyan játékstílust választ, amely a legjobban illik a rendelkezésére álló játékosokhoz, és ezt tiszteletben kell tartani. Nekünk nincs három-négy kétméteres játékosunk, ezért bizonyos helyzetekben szenvedhetünk, és ezt már a mérkőzés előtt is tudtuk” – magyarázta.
Az északírek egyenlítő góljáról külön is beszélt, és bár Justin Devenny találatát fantasztikusnak nevezte, úgy véli, a magyar védelemnek lehetősége lett volna tisztázni a veszélyes szituációban.
„Nem tudom, hány ilyen gólt szerzett már a pályafutása során, talán többet is, talán ez volt az első. De ott volt a lehetőségünk, hogy elrúgjuk a labdát, és ezt nem sikerült megtennünk. Az ilyen jelenetek néha a futball részei, amelyeket nem mindig lehet kontrollálni” – értékelt.
A magyar válogatott így 11 ponttal a második helyen zárta a csoportot, és 2027 márciusában oda-visszavágós osztályozón harcolhatja ki az A-divízióba jutást. Rossi egyelőre nem szeretett volna a lehetséges ellenfelekkel foglalkozni, azt azonban elismerte, hogy várhatóan Észak-Írországnál is erősebb rivális következik.
Most nem akarok a következő ellenfélre gondolni. Márciusban a felkészülési mérkőzések helyett osztályozót játszunk, és meg kell találnunk a módját annak, hogy tovább fejlődjünk
– zárta gondolatait a magyar válogatott szövetségi kapitánya.