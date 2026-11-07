Marco Rossi nem az ijedős típus. A magyar válogatott szövetségi kapitánya már nem egyszer dobott be a csapatába olyan játékosokat, akikre egyáltalán nem számított a közvélemény. Az egyik ilyen eset 2025 októberében történt, amikor a válogatott 2-0-ra megnyerte a Puskás Arénában az örmények elleni vb-selejtezőt. A csapat egyik legjobbja Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója volt, akinek ez volt a második mérkőzése a nemzeti csapatban.

Lukács Dániel Marco Rossi nagy felfedezettje a válogatottnál

Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

Az örmények elleni mérkőzésen Varga Barnabás eltiltás miatt nem játszhatott, így a magyar sportsajtó napokon át azt találgatta, ki helyettesítheti a válogatott első számú gólfelelősét. Robusztus felépítése miatt a legtöbben Tóth Barnát, a Paks támadóját várták a csapatba, de végül Lukács került a kezdőbe, aki góllal vette ki a részét a sikerből.

Akárkit hívok be a keretbe, mindig kritikákat kapok. Sehol nem olvastam a meccs előtt, hogy akár Lukács Dániel is kezdő lehetne. Csak én, Marco Rossi gondoltam rá. Igazam van, vagy nem? Lehet, hogy ezért vagyok én a szövetségi kapitány. Nézzenek mélyen magukba. Tisztelettel, de mindenki maradjon a kaptafájánál”

– fakadt ki a meccs után Marco Rossi.

Miért pikkel Marco Rossi Németh Andrásra?

Lukács Dániel meghálálta a bizalmat, és azóta is stabil tagja a magyar válogatott keretének. Marco Rossi több mint nyolc éve irányítja a magyar válogatottat, és bőven vannak bizalmi emberei. Azonban ha valaki kikerül a kegyei közül, annak nemigen van visszaút a nemzeti csapatba.

A témát igazából Németh András, a Puskás Akadémia négyszeres magyar válogatott támadója ihlette, aki ezúttal sem kapott meghívót Marco Rossitól. A 23 éves csatár az idei szezonban 12 NB I-es meccsen hat gólt lőtt és három gólpasszt adott, a góllövőlistán pedig a második helyen áll. Mégsem számol vele a szövetségi kapitány, akit a Telkiben tartott sajtótájékoztatón kérdőre is vontak Németh András mellőzése miatt.

„Nem szeretnék olyan játékosokról beszélni, akiket nem hívtam meg” – zárta rövidre Rossi.

A Puskás Akadémia támadója az M4 Sport „Sportemberek Extra” című műsorában úgy reagált a mellőzésére, hogy bár örült volna a meghívónak, tudomásul veszi a döntést. Kifejtette, hogy annyit tehet, hogy továbbra is a klubfocira koncentrál, megnyerik a meccseket, és megpróbálja megőrizni a jó formáját.