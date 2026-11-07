Marco Rossi nem az ijedős típus. A magyar válogatott szövetségi kapitánya már nem egyszer dobott be a csapatába olyan játékosokat, akikre egyáltalán nem számított a közvélemény. Az egyik ilyen eset 2025 októberében történt, amikor a válogatott 2-0-ra megnyerte a Puskás Arénában az örmények elleni vb-selejtezőt. A csapat egyik legjobbja Lukács Dániel, a Puskás Akadémia támadója volt, akinek ez volt a második mérkőzése a nemzeti csapatban.
Az örmények elleni mérkőzésen Varga Barnabás eltiltás miatt nem játszhatott, így a magyar sportsajtó napokon át azt találgatta, ki helyettesítheti a válogatott első számú gólfelelősét. Robusztus felépítése miatt a legtöbben Tóth Barnát, a Paks támadóját várták a csapatba, de végül Lukács került a kezdőbe, aki góllal vette ki a részét a sikerből.
Akárkit hívok be a keretbe, mindig kritikákat kapok. Sehol nem olvastam a meccs előtt, hogy akár Lukács Dániel is kezdő lehetne. Csak én, Marco Rossi gondoltam rá. Igazam van, vagy nem? Lehet, hogy ezért vagyok én a szövetségi kapitány. Nézzenek mélyen magukba. Tisztelettel, de mindenki maradjon a kaptafájánál”
– fakadt ki a meccs után Marco Rossi.
Miért pikkel Marco Rossi Németh Andrásra?
Lukács Dániel meghálálta a bizalmat, és azóta is stabil tagja a magyar válogatott keretének. Marco Rossi több mint nyolc éve irányítja a magyar válogatottat, és bőven vannak bizalmi emberei. Azonban ha valaki kikerül a kegyei közül, annak nemigen van visszaút a nemzeti csapatba.
A témát igazából Németh András, a Puskás Akadémia négyszeres magyar válogatott támadója ihlette, aki ezúttal sem kapott meghívót Marco Rossitól. A 23 éves csatár az idei szezonban 12 NB I-es meccsen hat gólt lőtt és három gólpasszt adott, a góllövőlistán pedig a második helyen áll. Mégsem számol vele a szövetségi kapitány, akit a Telkiben tartott sajtótájékoztatón kérdőre is vontak Németh András mellőzése miatt.
„Nem szeretnék olyan játékosokról beszélni, akiket nem hívtam meg” – zárta rövidre Rossi.
A Puskás Akadémia támadója az M4 Sport „Sportemberek Extra” című műsorában úgy reagált a mellőzésére, hogy bár örült volna a meghívónak, tudomásul veszi a döntést. Kifejtette, hogy annyit tehet, hogy továbbra is a klubfocira koncentrál, megnyerik a meccseket, és megpróbálja megőrizni a jó formáját.
De vajon miért nem vesz tudomást a szövetségi kapitány a 23 éves támadóról, aki Rossi kapitánysága alatt, 2022 novemberében góllal mutatkozott be a válogatottban?
A 2023/24-es szezonban Németh András a Bundesliga 2-ben szereplő Hamburg játékosa volt, azonban többnyire csak csereként vették számításba, és csak perceket kapott a meccsek végén. 2023 novemberében Marco Rossi jelezte, hogy a játékosnak klubot kellene váltania.
Őszintén megmondtam neki: mennie kell a Hamburgból. Ha kijutunk az Európa-bajnokságra és meghívót szeretne, folyamatosan játszania kell a klubcsapatában. Mindegy, hogy Németországban vagy máshol, de játszania kell. Ez mindenkire vonatkozik”
– szögezte le a kapitány, akinek a tanácsát nem fogadta meg a fiatal támadó.
Németh András így lemaradt a 2024-es németországi Európa-bajnokságról, és három éve nem kapott meghívót a nemzeti csapatba.
Miért lett Nagy Ádám pótolhatatlan játékosból kegyvesztett?
Marco Rossi 2018 júniusában vette át a magyar válogatott irányítását, az egyik legfontosabb bizalmi embere pedig az Olaszországban légióskodó Nagy Ádám lett.
A szövetségi kapitány a kinevezése után egy interjúban elmondta, hogy csak az játszhat a válogatottban, aki rendszeresen pályára lép a klubcsapatában. Hangsúlyozta, hogy Nagy Ádám a kivétel, aki erősíti a szabályt, mert ő pótolhatatlan.
A 31 éves középpályás 2015 szeptembere és 2024 novembere között 88 meccsen lépett pályára a nemzeti csapatban. Legutóbb a hollandok elleni, Amszterdamban 4-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-mérkőzésen szerepelt a válogatottban, azóta pedig nem kapott meghívót Marco Rossitól.
A válogatottsághoz folyamatos jó teljesítmény kell, ha Ádám hosszabb távon azt nyújtja, a jövőben újra kaphat meghívót. Ugyanez igaz Szalai Attilára is. A Pogon Szczecinben ismét stabilan játszik, de némi idő még kell neki ahhoz, hogy azt a formáját hozza, amit korábban a Fenerbahcéban és a válogatottban láthattunk tőle”
– mondta még szeptemberben Marco Rossi, aki azóta sem postázott meghívót Nagy Ádámnak, aki mostanra alapember lett az Európa-ligában szárnyaló Fradiban.
A 31 éves középpályás a „Megmondók” című podcastműsorban elmondta, hogy ő is úgy érezte, Marco Rossi bizalmi embere volt.
„Az utolsó, válogatottnál töltött időszakomban ez a bizalom már megszűnt. De én olyan ember vagyok, hogy ilyenkor saját magamat okolom ezért. A végén már nem volt olyan a teljesítményem, amivel ott tudtam volna lenni a keretben. Most részben ezért is jöttem haza, hogy a jó játékommal felhívjam magamra a figyelmet és Rossinak jelezzem, igenis itt vagyok. Remélem, hogy a válogatott mérkőzéseim számát képes leszek még növelni” – mondta Nagy Ádám, aki 88 mérkőzésével a hetedik helyen áll a válogatottsági örökranglistán.
Marco Rossi sosem bízott igazán Dibusz Dénesben?
Az elmúlt években talán Dibusz Dénes helyzete generálta a legtöbb vitát a válogatottal kapcsolatban. A lassan 36 éves kapus soha nem volt kimondottan első számú választás a nemzeti csapatban, mégis óriási dolgokat vitt véghez.
Gulácsi Péter 2022 októberében elülső keresztszalag-szakadást szenvedett a Celtic elleni Bajnokok Ligája-meccsen, így a válogatott első számú kapusa közel másfél évig nem volt bevethető. Ez idő alatt Dibusz Dénes volt a magyar válogatott kapusa, és kulcsszerepe volt abban, hogy Marco Rossi csapata veretlenül nyerte meg az Eb-selejtezős csoportját, kiharcolva ezzel a szereplést a németországi Európa-bajnokságon.
- Ráadásul a Dibusszal felálló magyar válogatott veretlenül zárta a teljes 2023-as naptári évet, ami olyan bravúr volt, amelyre ezt megelőzően, 1976-ban volt utoljára példa.
Ezek után adta volna magát, hogy a 2024-es Eb-n Dibusz legyen a válogatott kapusa, azonban Gulácsi Péter 2024 tavaszán bombaformában tért vissza az RB Leipzig kapujába, Marco Rossi pedig úgy döntött, hogy ismét ő lesz a magyar válogatott első számú kapusa.
A Ferencváros hálóőre csalódott volt, de rendkívül sportszerűen fogadta a szövetségi kapitány döntését.
„Ebben a helyzetben Gulácsi Péter mögött a második helyre kerülni nem szégyen, nem olyan ember került a kapuba, aki mögött nincs teljesítmény, szóval nem érdemtelenül kapta meg a lehetőséget” – mondta Dibusz Dénes egy Nemzeti Sportnak adott interjúban.
Nyilván védeni szerettem volna, és nehéz ezt megfogalmazni, de a tavasszal valahogy érezni lehetett, ez lesz a vége. Péter súlyos sérülésből tért vissza, érthető, ha nagyobb visszhangja volt annak, hogy újra véd, mint annak, hogy én állok a Fradi kapujában, és megnyerjük a meccseinket – ez, ha fogalmazhatok így, nem számított szenzációnak. Megtettem, amit lehetett, de amikor a felkészülés első hetének végén Marco Rossi behívott minket – a három kapust és Kövesfalvi István kapusedzőt –, és közölte a döntését, nem voltam meglepve”
– tette hozzá a Ferencváros kapusa, aki hangsúlyozta, hogy ezt követően is mindent megtesz majd a válogatottért.
A balul sikerült Eb-szereplés után Gulácsi Péter 2024-ben azt kérte Marco Rossitól, hogy az év hátralévő mérkőzésein tekintsen el a játékától, így Dibusz Dénes öt meccsen védett a Nemzetek Ligája-sorozatban – amelyet a magyar válogatott az utolsó helyen zárt az A divízióban –, majd a törökök elleni, bennmaradásért vívott, 6-1-es összesítéssel elveszített párharcban is a Fradi kapusa védte a nemzeti csapat kapuját.
Gulácsi ugyan a törökök elleni két meccsre visszatért, egyiken sem kapott szerepet, két hónappal később pedig hivatalosan is lemondta a válogatottságot. Ekkor úgy tűnt, Dibusz Dénes lesz a válogatott első számú kapusa, csakhogy senki nem számolt Tóth Balázs berobbanásával.
2025 szeptemberében Dibusz Dénes védett Dublinban az írek ellen 2-2-re végződő vb-selejtezőn. A magyar válogatott remekül futballozott, kétgólos előnyt harcolt ki, azonban Sallai Roland kiállítása miatt megfogyatkozott a csapat, az írek pedig egyenlíteni tudtak a hajrában. A mérkőzés után Sallai mellett sokan Dibuszt tették meg bűnbaknak, aki nem nagyon tudott mit kezdeni az írek beadásaival.
Valószínűleg Marco Rossi is hasonlóan gondolkodott, ugyanis három nappal később már Tóth Balázs kezdett a kapuban a portugálok elleni, Puskás Arénában rendezett vb-selejtezőn. A meccset ugyan a mieink 3-2-re elveszítették, a Blackburn Rovers kapusa viszont a mezőny egyik legjobbja volt, és azóta is élvezi Marco Rossi bizalmát. A remek formában védő kapus azonban 2025 novemberében porcsérülést szenvedett, így térdműtétje miatt nem állhatott a válogatott rendelkezésére az utolsó két sorsdöntő vb-selejtezőn. Örményországban Dibusz Dénes lehozta a meccset kapott gól nélkül, három nappal később viszont hármat kapott az írek elleni, drámai körülmények között elveszített meccsen, amelyen elúszott a magyar válogatott vb-pótselejtezője.
Hogy a Ferencváros kapusa benne volt-e a 96. percben kapott gólban, arról megoszlanak a vélemények. Ami viszont tény, hogy Dibusz Dénes azóta egyszer sem szerepelt a magyar válogatottban. Igaz, tavasszal sérülések is hátráltatták, most viszont egészséges a Fradi kapusa, még sincs ott a keretben.
„Nem is számítottam a meghívóra, teljesen egyértelmű volt, hogy ez nem aktuális. Ha meg a nagyobb képet nézem, akkor az is egyértelmű, hogy a következő évekre kell gondolni a keret kialakításánál” – mondta még áprilisban a Ferencváros kapusa, aki úgy érzi, a szövetségi kapitány elkezdte építeni a jövőt.
Az összképet nézve most már tényleg ott tartunk, főleg, hogy az Eb-selejtezők majd csak jövőre lesznek, a következő generációnak oda kell érnie és helyet kell követelnie magának”
– tette hozzá Dibusz Dénes.
A szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsekre Dibusz Dénes nem is kapott meghívót, bár Marco Rossi állítása szerint benne volt a pakliban a meghívása.
Ő hozza a tőle megszokott jó formát, ha szükségünk lesz rá, csatlakozik hozzánk, ezzel nincs probléma. Legközelebb azonban biztosan nem lesz velünk, mert kisebb sérüléssel bajlódik, és a válogatott szünet lehetőséget kínál neki a regenerálódásra”
– mondta még szeptemberben Rossi, aki hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy Dibusz Dénest láthatjuk még a válogatottban.
A Ferencváros kapusa az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 17 mérkőzésen védett, ezek közül tízet kapott gól nélkül hozott le. A jelek szerint Dibusz Dénes teljesen egészséges, azonban a válogatott keretbe ezúttal sem került be.
Az okokat csak Marco Rossi tudja, ő azonban látványosan ignorálja a Ferencváros kapusát, aki a jelek szerint beletörődött a helyzetébe.
A magyar válogatott november 14-én Tbilisziben Georgia vendége lesz, három nappal később pedig Észak-Írországot fogadja a Puskás Arénában. Két fordulóval a Nemzetek Ligája csoportmérkőzéseinek vége előtt Rossi csapata hét megszerzett ponttal a második helyen áll az északírek mögött. A csoportelső feljut az A divízióba, a második osztályozót játszik a feljutásért, a harmadik helyezett marad a B ligában, míg a negyedik osztályozóra kényszerül a bennmaradásért.