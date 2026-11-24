Az FC Köbenhavn vasárnap megsemmisítő, 5–0-s vereséget szenvedett a Nordsjaelland otthonában a dán bajnokságban, a találkozó legnagyobb visszhangot kiváltó jelenete azonban Markgráf Ákos kiállítása volt. A magyar válogatott védője a 60. percben csúszott oda Juho Lahteenmakinek, Sandi Putros játékvezető pedig azonnal felmutatta neki a piros lapot. A VAR ezt követően a monitorhoz hívta a bírót, aki a felvételek megtekintése után is kitartott az eredeti döntése mellett.

Markgráf Ákos (fehérben) kiállításának ügye tovább folytatódik

Fotó: Ritzau Scanpix/AFP

Az ítélet hatalmas felháborodást váltott ki Dániában, több szakértő is túlzónak tartotta a büntetést. A koppenhágaiak emberhátrányban teljesen összeomlottak, és az utolsó fél órában további négy gólt kaptak.

Hivatalos lépést tett a Köbenhavn Markgráf Ákos kiállítása miatt

A Tipsbladet értesülései szerint a koppenhágai klub benyújtotta fellebbezését a dán labdarúgás fegyelmi testületéhez, amelytől a magyar védő piros lapjának visszavonását kéri. A Köbenhavn ráadásul nem elégedett meg ennyivel, ugyanis Mads Emil Madsen 74. percben kapott sárga lapját is megtámadta. A középpályást egy olyan szabálytalanságért figyelmeztette a játékvezető, amely után előnyszabályt alkalmazott, a Nordsjaelland pedig gólt szerzett. A dán lap szerint az ítélet azért is vitatható, mert a bíró a megmozdulást egy ígéretes támadás megakadályozásaként értékelte, holott ilyen esetben az előnyszabály alkalmazása után nem feltétlenül jár sárga lap.

A Campo beszámolója szerint a két fellebbezés összesen 50 ezer dán koronájába került a Köbenhavnnek, amely kedvező döntés esetén visszakaphatja az összeget.

A klub számára komoly tétje van az eljárásnak, hiszen a jelenlegi állás szerint Markgráf és Madsen is eltiltás miatt hagyná ki a vasárnapi, FC Midtjylland elleni bajnoki rangadót. Ha azonban a fegyelmi testület helyt ad a fellebbezéseknek, mindketten pályára léphetnek.

A játékvezető döntését közben újabb szakértő kérdőjelezte meg: Bobby Madden korábbi FIFA-bíró a Viaplaynek arról beszélt, hogy szerinte Markgráf megmozdulása nem ért azonnali kiállítást, és különösen meglepte, hogy Putros a VAR-vizsgálat után sem módosította az ítéletét.