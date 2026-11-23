Hatalmas botrány robbant ki Dániában a magyar válogatott Markgráf Ákos kiállítása miatt. Csapata, az FC Köbenhavn 5–0-s vereséget szenvedett a Nordsjaelland otthonában, ám a történelmi pofonnál is nagyobb visszhangot váltott ki a magyar védő vitatott piros lapja. A játékvezető még a VAR-ellenőrzés után sem változtatta meg a döntését, a koppenhágaiak játékosai pedig a lefújás után döbbenetes kijelentéseket tettek. Volt, aki egyenesen arról beszélt, hogy a futballisták már félnek nyilvánosan véleményt mondani a játékvezetőkről.

Elképesztő botrány lett Markgráf Ákos kiállításából (fehérben) Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Elképesztő botrány lett Markgráf Ákos kiállításából, a csapattársai már megszólalni sem mernek

A dán labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában az FC Köbenhavn már az első félidőben hátrányba került a Nordsjaelland ellen, a mérkőzés azonban a 60. percben vett igazán drámai fordulatot. A magyar válogatott védő, Markgráf Ákos egy kemény belépőt követően azonnali piros lapot kapott Sandi Putros játékvezetőtől. A VAR-szoba ezt követően a monitorhoz hívta a bírót, aki a felvételek megtekintése után is kitartott az eredeti ítélete mellett.

A döntés óriási felháborodást váltott ki. A dán televízió szakértője, Kenneth Emil Petersen botrányosnak és arrogánsnak nevezte az ítéletet, és a korábbi dán Európa-bajnok, Brian Laudrup is élesen bírálta a játékvezetőt. A Nordsjaelland játékosa, a szabálytalanságot elszenvedő Juho Lahteenmaki ugyanakkor úgy vélte, hogy Markgráf megmozdulása egyértelműen piros lapot ért.

A magyar válogatott futballista kiállítása után teljesen összeomlott a Köbenhavn, amely a hátralévő időben további négy gólt kapott. A hazaiaknál Lähteenmäki és Ibrahim Adel mellett Alexander Lind kétszer is betalált, így a fővárosi együttes történetének egyik legsúlyosabb bajnoki vereségét szenvedte el.

A lefújást követően azonban a pályán történteknél is megdöbbentőbb nyilatkozatok következtek. A bold.dk beszámolója szerint Bo Svensson, a Köbenhavn vezetőedzője nem kívánta részletesen minősíteni a játékvezető döntését.

Nincs mit mondanom ezekről a dolgokról. Fokozatosan megtanultam, hogy felesleges kommentálnom [a játékvezetői döntéseket], de ti nyugodtan tegyétek meg

– fogalmazott a szakember.