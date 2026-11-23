Hatalmas botrány robbant ki Dániában a magyar válogatott Markgráf Ákos kiállítása miatt. Csapata, az FC Köbenhavn 5–0-s vereséget szenvedett a Nordsjaelland otthonában, ám a történelmi pofonnál is nagyobb visszhangot váltott ki a magyar védő vitatott piros lapja. A játékvezető még a VAR-ellenőrzés után sem változtatta meg a döntését, a koppenhágaiak játékosai pedig a lefújás után döbbenetes kijelentéseket tettek. Volt, aki egyenesen arról beszélt, hogy a futballisták már félnek nyilvánosan véleményt mondani a játékvezetőkről.
Elképesztő botrány lett Markgráf Ákos kiállításából, a csapattársai már megszólalni sem mernek
A dán labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában az FC Köbenhavn már az első félidőben hátrányba került a Nordsjaelland ellen, a mérkőzés azonban a 60. percben vett igazán drámai fordulatot. A magyar válogatott védő, Markgráf Ákos egy kemény belépőt követően azonnali piros lapot kapott Sandi Putros játékvezetőtől. A VAR-szoba ezt követően a monitorhoz hívta a bírót, aki a felvételek megtekintése után is kitartott az eredeti ítélete mellett.
A döntés óriási felháborodást váltott ki. A dán televízió szakértője, Kenneth Emil Petersen botrányosnak és arrogánsnak nevezte az ítéletet, és a korábbi dán Európa-bajnok, Brian Laudrup is élesen bírálta a játékvezetőt. A Nordsjaelland játékosa, a szabálytalanságot elszenvedő Juho Lahteenmaki ugyanakkor úgy vélte, hogy Markgráf megmozdulása egyértelműen piros lapot ért.
A magyar válogatott futballista kiállítása után teljesen összeomlott a Köbenhavn, amely a hátralévő időben további négy gólt kapott. A hazaiaknál Lähteenmäki és Ibrahim Adel mellett Alexander Lind kétszer is betalált, így a fővárosi együttes történetének egyik legsúlyosabb bajnoki vereségét szenvedte el.
A lefújást követően azonban a pályán történteknél is megdöbbentőbb nyilatkozatok következtek. A bold.dk beszámolója szerint Bo Svensson, a Köbenhavn vezetőedzője nem kívánta részletesen minősíteni a játékvezető döntését.
Nincs mit mondanom ezekről a dolgokról. Fokozatosan megtanultam, hogy felesleges kommentálnom [a játékvezetői döntéseket], de ti nyugodtan tegyétek meg
A rutinos Thomas Delaney is megszólalt. A középpályás szerint a játékosok gyakorlatilag nem mondhatják el szabadon, mit gondolnak a játékvezetésről, mert tartaniuk kell a következményektől.
Betömték a szánkat!
– fakadt ki Delaney, aki szerint a korábbi figyelmeztetések miatt a futballistáknak gyakorlatilag megkötötték a kezét és a lábát is. A dán játékos elárulta, hogy nagyon szívesen elmondaná, mit gondol a történtekről, ám amíg nem tisztázzák, milyen következményekkel járhat a játékvezetők bírálata, inkább megtartja magának a véleményét.
Felix Beijmo, a Köbenhavn svéd légiósa még keményebben fogalmazott. Szerinte elfogadhatatlan, hogy miközben Dániában alapvető érték a szólásszabadság, a labdarúgók figyelmeztetésre vagy akár eltiltásra számíthatnak, ha nyíltan bírálják a játékvezetőket. A svéd futballista ugyanakkor leszögezte, hogy az 5–0-s vereségért nem kizárólag a játékvezetőt tartja felelősnek.