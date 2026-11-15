Élete első profi bokszmérkőzésére készül Máté János, a Ferencváros korábbi labdarúgója. A 36 éves sportoló ugyanazt a szemléletet vitte be a ringbe, mint amit a focipályán képviselt: a lelkiismerete miatt mindent adjon ki magából. Sőt, a futballban szerzett tapasztalatainak egy részét is tudja kamatoztatni. Családja viszont sokkal jobban izgul érte a szorítóban, mint a focipályán egy-egy büntetőrúgás vagy gólhelyzet alkalmával.
Máté János gólkirályként került a Fradihoz
Máté János még 2012-ben szerzett magának országos hírnevet, amikor az NB II gólkirályaként igazolt a Ferencvárosba. Bár négy éve befejezte a labdarúgást – a harmadosztályból is gólkirályként vonult vissza –, a sporttól azóta sem távolodott el. Olyannyira, hogy november 28-án profi bokszkarrierbe kezd.
A versenyhelyzet mindig is az életem részét képezte. A futball szép volt, jó volt, de kihoztam belőle, amit tudtam. Egyáltalán nincsen hiányérzetem. Nem voltam tehetséges, 14 éves koromban még utoljára választottak a tesiórás focimeccseken, ezt csak úgy tudtam leküzdeni, hogy az átlagosnál jóval többet tettem bele, és pár évre rá már az utánpótlás-válogatottban voltam kezdő
– mesélte az Origo Sport megkeresésére Máté János, akit labdarúgóként a sérülések sem kerültek el, majd amikor a gyermekei sokadszor is megkérdezték tőle, miért kell már megint költözniük, úgy döntött, áldozatot hoz a családjáért. Már nem fért bele az a sok utazás, ami a focival járt, főleg hogy több vállalkozása és érdekeltsége is volt. Az egykori labdarúgó négy éve, NB III-as gólkirályként fejezte be pályafutását.
Ezután az első fél év semmittevéssel telt, legalábbis, ami a sportot illeti, élveztem, hogy nem kell edzésre járnom minden nap. Aztán ismét tudatosult bennem, hogy lételemem a mozgás. Elkezdtem futni, de abban nem találtam meg az izgalmat. Valami adrenalin-dúsabbra vágytam, ezért két éve nyáron heti egyszer lejártam a terembe és hobbi szinten elkezdtem bokszolni. Három hónappal később pedig már azt vettem észre, hogy minden nap ott vagyok
– emlékezett vissza az ökölvívással való megismerkedésre Máté János, aki előbb csak edzőmérkőzéseken vett részt, majd olyannyira beszippantotta a sportág, hogy az amatőrök között versenyezni kezdett, idén pedig már WFC magyar bajnok lett.
Profi bokszolóként debütál
Azt mondták, hogy nem vagyok nagyon reménytelen. Az elmúlt 2 évben több mint 1200 edzésem volt, Lókodi Attilával mindennap edzünk Debrecenben a Lókodi Fight Clubban, mellette bokszspecifikus erősítő edzéseket végzek a Playerslife teremben Szentjobbi Rolanddal, hogy minél nagyobb legyen az ütőerőm, általában naponta 2-4 edzésem szokott lenni. Folyamatosan a határokat feszegetem. Jól alakult az elmúlt két év, és profikat is sikerült már megvernem. A Fradi által azért én is ismerek sok mindenkit, és engem is ismernek. Például Harcsa Zolival is szoktam sparringolni
– mondta a 36 éves sportoló, aki november 28-án lép szorítóba első profi mérkőzésén. Ellenfele már 13 éve debütált a profik között, a tapasztalat tehát mindenképp mellette szól, de megvannak azok a taktikai elemek, amikkel a korábbi labdarúgó megpróbál majd fölé kerekedni.
Egy dolog volt a fociban is a szemléletem, hogy adjak ki magamból mindent a felkészülés során, tegyek bele mindent a munkába, hogy aztán bárhogy is alakuljon, nyugodt legyen a lelkiismeretem. Ez most is így van. Nem tudom, meddig tart ez az egész, illetve milyen szintre tudom felhozni magam, de a visszajelzések biztatóak. Nem mellesleg a futballban szerzett tapasztalatok egy részét is tudom kamatoztatni, a lábmunkában, a koncentrációban, a táplálkozásban, illetve jól ismerem a saját testem regenerációját
– fogalmazott Máté János.
A korábbi labdarúgóért egyébként most sokkal jobban izgul a családja, mint a büntetőrúgásoknál vagy a gólhelyzeteknél, ott ugyanis a testi épsége aligha volt veszélyben.
Élvezem ezt a fajta nyomást, ettől tudtam mindig jobban teljesíteni a pályán is. Van azonban valami, amit különösen szeretnék még egyszer átélni: újra a Fradi-szimpatizánsok előtt küzdeni – ezúttal nem a füvön, hanem a ringben. Elképesztő érzés lenne újra megtapasztalni azt a támogatást és hangulatot, amit annak idején egy-egy derbin. A bemutatkozásom november 28-án, Székesfehérváron, a Törteli Fight Night gálán lesz
– fogalmazott a Fradi egykori játékosa.