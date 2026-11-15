Élete első profi bokszmérkőzésére készül Máté János, a Ferencváros korábbi labdarúgója. A 36 éves sportoló ugyanazt a szemléletet vitte be a ringbe, mint amit a focipályán képviselt: a lelkiismerete miatt mindent adjon ki magából. Sőt, a futballban szerzett tapasztalatainak egy részét is tudja kamatoztatni. Családja viszont sokkal jobban izgul érte a szorítóban, mint a focipályán egy-egy büntetőrúgás vagy gólhelyzet alkalmával.

A Ferencváros korábbi labdarúgója, Máté János profi bokszolóként debütál

Fotó: Czerkl Gábor

Máté János gólkirályként került a Fradihoz

Máté János még 2012-ben szerzett magának országos hírnevet, amikor az NB II gólkirályaként igazolt a Ferencvárosba. Bár négy éve befejezte a labdarúgást – a harmadosztályból is gólkirályként vonult vissza –, a sporttól azóta sem távolodott el. Olyannyira, hogy november 28-án profi bokszkarrierbe kezd.

A versenyhelyzet mindig is az életem részét képezte. A futball szép volt, jó volt, de kihoztam belőle, amit tudtam. Egyáltalán nincsen hiányérzetem. Nem voltam tehetséges, 14 éves koromban még utoljára választottak a tesiórás focimeccseken, ezt csak úgy tudtam leküzdeni, hogy az átlagosnál jóval többet tettem bele, és pár évre rá már az utánpótlás-válogatottban voltam kezdő

– mesélte az Origo Sport megkeresésére Máté János, akit labdarúgóként a sérülések sem kerültek el, majd amikor a gyermekei sokadszor is megkérdezték tőle, miért kell már megint költözniük, úgy döntött, áldozatot hoz a családjáért. Már nem fért bele az a sok utazás, ami a focival járt, főleg hogy több vállalkozása és érdekeltsége is volt. Az egykori labdarúgó négy éve, NB III-as gólkirályként fejezte be pályafutását.

Ezután az első fél év semmittevéssel telt, legalábbis, ami a sportot illeti, élveztem, hogy nem kell edzésre járnom minden nap. Aztán ismét tudatosult bennem, hogy lételemem a mozgás. Elkezdtem futni, de abban nem találtam meg az izgalmat. Valami adrenalin-dúsabbra vágytam, ezért két éve nyáron heti egyszer lejártam a terembe és hobbi szinten elkezdtem bokszolni. Három hónappal később pedig már azt vettem észre, hogy minden nap ott vagyok

– emlékezett vissza az ökölvívással való megismerkedésre Máté János, aki előbb csak edzőmérkőzéseken vett részt, majd olyannyira beszippantotta a sportág, hogy az amatőrök között versenyezni kezdett, idén pedig már WFC magyar bajnok lett.