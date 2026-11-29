Gyászszünetet tartottak a szombati Mezőkövesd Zsóry-Szentlőrinc NB II-es mérkőzésen a vonatbalesetben elhunyt Viviána emlékére. Sőt, a találkozón született hazai gólt követően több játékos is az égre mutatott. A 18 éves lány 2021 és 2022 között a hazai klub U14-es és U16-os leánycsapatában futballozott.

Így emlékeztek meg a 18 éves Viviánáról Mezőkövesden

Fotó: MezokovesdiTV / YouTube

A Mezőkövesd Zsóry a 18 éves Viviánára emlékezett

Megható jelenettel kezdődött a Mezőkövesd Zsóry utolsó őszi mérkőzése. A játékosok valamint a játékvezetők felálltak a kezdőkörbe, és az egész stadion egyperces gyászszünettel emlékezett a napokkal ezelőtt történt mezőkövesdi vonatbaleset áldozatára. Mint arról az Origo is beszámolt, a 18 éves Viviána a szüleihez tartott hazafelé, amikor leszállt a Hernád-Zemplén Intercityről, a vonat ajtaja azonban rácsukódott a táskája pántjára, és a szerelvény több száz méteren keresztül vonszolta magával. Az egyetemista megmentéséért óriási volt az összefogás, még a Mezőkövesd Zsóry labdarúgói vért adtak, a klub pedig jótékonysági gyűjtést szervezett. Viviána ugyanis 2021 és 2022 között az U14-es és U16-os leánycsapatukat erősítette.

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy a november 24-i mezőkövesdi vonatbaleset sérültje, egyesületünk korábbi U14-es és U16-os utánpótlás-labdarúgója, Stósz Viviána Lilla a gondos orvosi ellátás és a példaértékű összefogás ellenére a mai napon elhunyt. A Mezőkövesd Zsóry SE és a Mezőkövesd Zsóry FC teljes közössége osztozik a gyászoló család fájdalmában, és őszinte részvétét fejezi ki Viviána szeretteinek és hozzátartozóinak. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében, Viviána

– adott ki közleményt a Mezőkövesd Zsóry, amely a Szentlőrinc elleni mérkőzésen egyperces gyászszünetet tartott Viviána emlékére.

Sőt, megható volt látni, ahogy a találkozó 10. percében esett hazai gólt követően több játékos is az égre mutatott, mintha a klub korábbi játékosának ajánlották volna a találatot.

A mérkőzés végül 2-1-es vendég győzelemmel ért véget.