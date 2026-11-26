Megrendítő közleményt tett közzé a Mezőkövesd Zsóry FC a kedd esti katasztrófa után. Mint kiderült, a mezőkövesdi vonatbaleset életveszélyesen megsérült áldozata, a mindössze 18 éves Stósz Viviána Lilla korábban a klub utánpótlásában futballozott. A fiatal lány mindkét lábát elveszítette, állapota továbbra is kritikus. Egykori egyesülete most arra kéri a szurkolókat és a sportbarátokat, hogy irányított véradással segítsenek Viviánának.

Összefogott a futballközösség a mezőkövesdi vonatbaleset sérültjéért, Viviánáért Fotó: Olvasói

Összefogott a futballközösség a mezőkövesdi vonatbaleset sérültjéért

Szívszorító részlet derült ki a súlyos vasúti balesetben megsérült egyetemista lány múltjáról. A Mezőkövesd Zsóry FC közösségi oldalán számolt be arról, hogy Viviána 2021 és 2022 között az egyesület U14-es és U16-os leánycsapatában futballozott. A klubot mélyen megrázta a hír, hogy egykori játékosa most életveszélyes sérülésekkel fekszik a miskolci kórházban. A fiatal lány néhány évvel ezelőtt még a futballpályán küzdött, most azonban élete legnehezebb küzdelmét vívja.

Mint arról korábban beszámoltunk, Viviána kedden este Budapestről tartott hazafelé, amikor a mezőkövesdi vasútállomáson leszállás közben a vonat ajtaja becsípte a táskáját. Az elinduló szerelvény több száz méteren keresztül vonszolta magával a lányt, aki végül a sínek közé került. Édesanyja beszámolója szerint olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mindkét lábát amputálni kellett.

A kórház csütörtök délelőtti tájékoztatása szerint a fiatal állapota kritikus. Viviánáért családja, egyetemi társai és korábbi sportközössége is összefogott. A Mezőkövesd Zsóry FC arra kér mindenkit, aki teheti, hogy véradással támogassa egykori labdarúgóját.

November 26-án, csütörtökön 17 óráig a mezőkövesdi Közösségi Házban is lehetőség van véradásra, de az ország más véradóhelyein is segíthetnek a fiatal lánynak. A jelentkezéskor jelezni kell az irányított véradási szándékot, és meg kell adni a család felhívásában közzétett adatokat.

A mezőkövesdi klub közleményében teljes támogatásáról biztosította Viviánát és családját, akiknek rengeteg erőt kívántak ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban.