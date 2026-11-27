Órákon át várakoztak a mezőkövesdi labdarúgók, hogy véradásukkal segítsenek a mezőkövesdi vonatbaleset életveszélyes sérültjén, Stósz Viviána Lillán. A fiatal lány egykori futballklubja, a Mezőkövesd Zsóry FC megható fényképeket osztott meg a véradásról, egyúttal bejelentette, hogy jótékonysági gyűjtéssel és elkülönített bankszámla megnyitásával is támogatni kívánja Viviána gyógyulását és családját.

Egy emberként fogott össze a mezőkövesdi vonatbaleset sérültjéért egykori futballklubja Fotó: Mediaworks/Mezőkövesd Zsóry

Egy emberként fogott össze a mezőkövesdi vonatbaleset sérültjéért egykori futballklubja

Napok óta egy ország szorít Stósz Viviána Lilláért, aki kedden szenvedett életveszélyes sérüléseket a mezőkövesdi vasútállomáson. Mint arról az Origo korábban beszámolt, a fiatal lány táskájának pántját leszállás közben becsípte a vonat ajtaja, az elinduló szerelvény pedig több száz méteren keresztül vonszolta magával. Viviánát mentőhelikopterrel szállították a miskolci kórházba, ahol mindkét lábát amputálni kellett.

A tragédia a mezőkövesdi futballközösséget is megrázta, Viviána ugyanis 2021 és 2022 között a Mezőkövesd Zsóry U14-es és U16-os leánycsapatában futballozott. Egykori klubja közleményben kérte a szurkolókat és a sportbarátokat, hogy véradással segítsenek a fiatal lányon.

A felhíváshoz az NB II-es együttes labdarúgói is csatlakoztak. A klub csütörtök este „Együtt Viviánáért!” címmel osztott meg fényképeket a mezőkövesdi véradásról, amelyeken többek között Keresztes Zalán, Perpék Szabolcs és Silling Máté is látható.

A felnőttcsapat labdarúgói mellett az utánpótlás játékosai és a klub munkatársai közül is sokan jelentkeztek véradásra. Az egyesület beszámolója szerint olyan sokan érkeztek segíteni Viviánának, hogy többórás várakozás alakult ki, a játékosok azonban türelmesen kivárták a sorukat.

A mezőkövesdiek a véradáson túl további segítséget is szeretnének nyújtani a családnak. A klub bejelentette, hogy következő hazai mérkőzésén jótékonysági gyűjtést szervez, valamint elkülönített bankszámlát nyit Viviána gyógyulásának támogatására. Ennek részleteiről hamarosan tájékoztatást adnak.

A Mezőkövesd Zsóry SE és a Mezőkövesd Zsóry FC teljes közössége őszinte együttérzéssel áll Viviána és szerettei mellett, minden gondolatunkkal velük vagyunk ezekben a válságos órákban!

– zárta megható bejegyzését az egyesület.