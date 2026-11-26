Irányított véradásra van szüksége annak a fiatal egyetemista lánynak, aki kedden este szenvedett súlyos balesetet a mezőkövesdi vonatbalesetben. A Hernád–Zemplén InterCity több száz méteren keresztül vonszolta magával Viviánát, akinek mindkét lábát amputálni kellett. Az orvosok továbbra is az életéért küzdenek, családja pedig arra kéri az embereket, hogy véradással segítsenek rajta.

A mezőkövesdi vonatbaleset kedden este történt

Fotó: Facebook/MÁV

Viviánáért családja, egyetemista társai és környezete is összefogott, most pedig egykori klubja, a Mezőkövesd Zsóry FC is arra kér minden szurkolót, sportbarátot és segíteni vágyót, aki teheti, hogy irányított véradással támogassa korábbi játékosunkat! Fontos lehetőség helyben: Ma 17:00 óráig Mezőkövesden, a Közösségi Házban is zajlik véradás! Emellett az ország bármelyik vérellátó intézetében vagy szervezett véradó eseményén van lehetőség segíteni – kérjük, a jelentkezésnél jelezzétek, hogy irányított véradásról van szó, és adjátok meg a fenti adatokat.

A mezőkövesdi egyesület minden tagja lélekben Viviánával és szeretteivel van: "Mély együttérzéssel, teljes támogatásunkkal mellettük állunk, és rengeteg erőt kívánunk ebben a felfoghatatlanul nehéz helyzetben" - írták.

Az irányított véradáshoz szükséges adatok: Név: Stósz Viviána Lilla TAJ-szám: 127 316 970 Kórház: Megyei Kórház, Miskolc – Traumatológiai intenzív osztály

Vivána súlyosan megsérült a mezőkövesdi vonatbalesetben

A tragédia november 24-én, kedden este történt. Az elsődleges információk szerint a fiatal lány leszállás közben a szerelvény ajtajába szorult táskája miatt került bajba: amikor a vonat elindult, magával húzta, és mintegy 300 méteren át vonszolta a peron mellett.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint Viviána életveszélyes koponya-, mellkasi és végtagsérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínen életmentő beavatkozásokat végeztek, majd mentőhelikopterrel szállították a miskolci kórházba.