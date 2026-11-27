Péntek délután tragikus hírt közölt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház: a gondos orvosi ellátás és a gyógyulásáért tett valamennyi erőfeszítés ellenére meghalt a mezőkövesdi vonatbaleset mindössze 18 éves sérültje, Stósz Viviána Lilla. A fiatal lány halála a magyar futballközösséget is megrázta, hiszen 2021 és 2022 között a Mezőkövesd Zsóry U14-es és U16-os leánycsapatában futballozott. Egykori klubja az elmúlt napokban mindent megtett azért, hogy segítsen Viviánának és családjának.
Gyászolja a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatát egykori futballklubja
A Mezőkövesd Zsóry péntek délután a hivatalos Facebook-oldalán közzétett gyászközleményben búcsúzott egykori utánpótlás-játékosától.
Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy a november 24-i mezőkövesdi vonatbaleset sérültje, egyesületünk korábbi U14-es és U16-os utánpótlás-labdarúgója, Stósz Viviána Lilla a gondos orvosi ellátás és a példaértékű összefogás ellenére a mai napon elhunyt.
A Mezőkövesd Zsóry SE és a Mezőkövesd Zsóry FC teljes közössége osztozik a gyászoló család fájdalmában, és őszinte részvétét fejezi ki Viviána szeretteinek és hozzátartozóinak.
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében, Viviána
– olvasható a klub közleményében.
Órákon át várakoztak a labdarúgók, hogy segíthessenek Viviánának
Mint arról korábban beszámoltunk, a mezőkövesdi futballközösség példaértékű összefogással próbált segíteni a súlyosan megsérült fiatal lányon. Az NB II-es klub csütörtökön közleményben kérte a szurkolókat és a sportbarátokat, hogy irányított véradással támogassák egykori játékosuk gyógyulását.
A felhíváshoz a felnőttcsapat több labdarúgója, köztük Keresztes Zalán, Perpék Szabolcs és Silling Máté is csatlakozott. Mellettük az utánpótlás játékosai és az egyesület munkatársai közül is sokan jelentkeztek véradásra.
A hatalmas érdeklődés miatt több órát kellett várakozniuk, a futballisták azonban türelmesen kivárták a sorukat, hogy segítsenek Viviánának.
A klub emellett a következő hazai bajnoki mérkőzésére jótékonysági gyűjtést hirdetett, valamint elkülönített bankszámla megnyitását is bejelentette. Arról egyelőre nem adott újabb tájékoztatást az egyesület, hogy a tragikus fejlemények után milyen formában folytatja a család támogatását.
Napokon át küzdöttek az orvosok a 18 éves lány életéért
A tragikus baleset november 24-én, kedden este történt a mezőkövesdi vasútállomáson. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem elsőéves hallgatója éppen hazafelé tartott a családjához, amikor a Hernád–Zemplén InterCityről leszállva életveszélyes sérüléseket szenvedett.
Az eddigi információk szerint a fiatal lány táskájának pántját becsípte a vonat ajtaja, az elinduló szerelvény pedig több száz méteren keresztül vonszolta magával. Viviánát mentőhelikopterrel szállították a miskolci kórházba, ahol olyan súlyos sérülésekkel kezelték, hogy mindkét lábát amputálni kellett.
A baleset pontos körülményeinek tisztázása továbbra is folyamatban van, a rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folytat büntetőeljárást, és szemtanúk jelentkezését is várja.
Viviána állapotáról péntek reggel még azt közölte a kórház, hogy válságos állapotban, az intenzív osztályon kezelik. Az intézmény végül 15.25-kor közzétett közleményében tudatta a fiatal lány halálhírét, egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak az életének megmentéséért tett erőfeszítésekhez.