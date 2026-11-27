Péntek délután tragikus hírt közölt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház: a gondos orvosi ellátás és a gyógyulásáért tett valamennyi erőfeszítés ellenére meghalt a mezőkövesdi vonatbaleset mindössze 18 éves sérültje, Stósz Viviána Lilla. A fiatal lány halála a magyar futballközösséget is megrázta, hiszen 2021 és 2022 között a Mezőkövesd Zsóry U14-es és U16-os leánycsapatában futballozott. Egykori klubja az elmúlt napokban mindent megtett azért, hogy segítsen Viviánának és családjának.

A mezőkövesdi vonatbaleset áldozata, Stósz Viviána Lilla

Fotó: Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület/Facebook

Gyászolja a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatát egykori futballklubja

A Mezőkövesd Zsóry péntek délután a hivatalos Facebook-oldalán közzétett gyászközleményben búcsúzott egykori utánpótlás-játékosától.

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy a november 24-i mezőkövesdi vonatbaleset sérültje, egyesületünk korábbi U14-es és U16-os utánpótlás-labdarúgója, Stósz Viviána Lilla a gondos orvosi ellátás és a példaértékű összefogás ellenére a mai napon elhunyt. A Mezőkövesd Zsóry SE és a Mezőkövesd Zsóry FC teljes közössége osztozik a gyászoló család fájdalmában, és őszinte részvétét fejezi ki Viviána szeretteinek és hozzátartozóinak. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében, Viviána

– olvasható a klub közleményében.

Órákon át várakoztak a labdarúgók, hogy segíthessenek Viviánának

Mint arról korábban beszámoltunk, a mezőkövesdi futballközösség példaértékű összefogással próbált segíteni a súlyosan megsérült fiatal lányon. Az NB II-es klub csütörtökön közleményben kérte a szurkolókat és a sportbarátokat, hogy irányított véradással támogassák egykori játékosuk gyógyulását.

A felhíváshoz a felnőttcsapat több labdarúgója, köztük Keresztes Zalán, Perpék Szabolcs és Silling Máté is csatlakozott. Mellettük az utánpótlás játékosai és az egyesület munkatársai közül is sokan jelentkeztek véradásra.

A hatalmas érdeklődés miatt több órát kellett várakozniuk, a futballisták azonban türelmesen kivárták a sorukat, hogy segítsenek Viviánának.

A klub emellett a következő hazai bajnoki mérkőzésére jótékonysági gyűjtést hirdetett, valamint elkülönített bankszámla megnyitását is bejelentette. Arról egyelőre nem adott újabb tájékoztatást az egyesület, hogy a tragikus fejlemények után milyen formában folytatja a család támogatását.