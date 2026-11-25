A Ferencváros korábbi hátvédje, Miha Blazic ezen a nyáron az Egyesült Arab Emírségekből haza, Szlovéniába igazolt, és az NK Mariborhoz került. Jól ismeri a Fradi csütörtöki UEFA Európa Liga-ellenfelét, az NK Celjét. A 33 éves játékos 2017 és 2022 között összesen 187 tétmérkőzésen szerepelt a Ferencvárosnál, amellyel négy bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert.

Miha Blazic sikeres volt a Ferencvárossal Fotó: fradi.hu

Európa-liga, FTC-NK Celje

csütörtök, 21 óra

A Ferencváros négy meccs után hibátlan teljesítménnyel, 12 ponttal a harmadik helyen áll az Európa-liga tabelláján. Blazic szerint ma már ez nem okoz szenzációt.

"A mostani Európa Liga-szezonban még veretlen a Ferencváros, ezért az ellenfelek is másként tekintenek rá. Szerintem nagyobb tisztelet övezi a klubot. A Milan elleni győzelmen egy kicsit talán meglepődtem, de aztán rájöttem, hogy ez már nem is számít akkora meglepetésnek. Arra gondolok, hogy a Ferencváros mostanra bebizonyította a nemzetközi porondon, hogy bárhol, bárki ellen képes nyerni, akár idegenben is. Szerintem amikor az emberek meglátnak egy ilyen eredményt, már nem kérdezik meg döbbenten, hogy „Úristen, mi történt?”, mert tudják, hogy ez lehetséges" – fogalmazott a zöld-fehérek korábbi hátvédje a Fradi honlapjának.

Miha Blazic a Fradi győzelmét várja

Blazic szerint a Celje jó formában érkezik Budapestre.

"Ők a mi közvetlen riválisaink Szlovéniában. Jó csapatról van szó, jó játékosok alkotják a keretét. Az utóbbi mérkőzésein jó eredményeket ért el a Celje, tehát mondhatjuk, jó formában van. Ha egyénileg szeretném összehasonlítani a két csapatot, a Ferencváros kerete minőségibb. Szerintem az egyetlen hiba, amit a Ferencváros elkövethet, az, ha lebecsüli az ellenfelet. A Fradi az esélyesebb, hazai pályán játszik, így győzelmet várok tőle. Ettől függetlenül a Celjét nem szabad leírni, ne feledjük el, hogy legutóbb nyert a Sturm Graz vendégeként. Nem lesz könnyű meccs, de őszintén szólva a Ferencváros győzelmére számítok" – mondta Blazic.