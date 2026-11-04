Alaposan belenyúlhat a kezdőcsapatába Rúben Amorim a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésen. Az olasz sajtó szerint a Milan-FTC rangadón több alapember is pihenőt kaphat, köztük a 2018-as aranylabdás Luka Modric, miközben a kapuban és a támadósorban is fiatal játékosok kerülhetnek előtérbe.

Luka Modric is pihenőt kaphat a Milan-FTC Európa-liga meccsen Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Milan-FTC: Modric is pihenőt kaphat

A milánóiakra sűrű hetek várnak, ezért Rúben Amorim több helyen is változtathat a Ferencváros ellen. A legnagyobb név, aki kimaradhat a kezdőből, Luka Modric. A 41 éves horvát klasszis az idényben továbbra is fontos szerepet tölt be a Milan középpályáján, a Fradi ellen azonban pihenőt kaphat. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a változtatások sora már a kapuban elkezdődik. Mike Maignan eltiltás miatt biztosan nem játszhat, így a 21 éves Lorenzo Torriani előtt nyílhat meg az út a kezdőcsapatba.

A védelemben szintén tartalékosabb összeállítás jöhet. Az olasz várakozások szerint Mateo Gila, Koni De Winter és Pervis Estupinán is szerephez juthat, miközben Filippo Terracciano neve is felmerült. A Milan sérülések miatt amúgy sincs könnyű helyzetben hátul, így Amorimnak ezen a poszton kevesebb mozgástere lehet. A középpályán Modric esetleges kihagyása hozhatja a legnagyobb változást. Ardon Jashari kezdőként kaphat bizonyítási lehetőséget, mellette Yunus Musah és a fiatal Christian Comotto is bekerülhet a csapatba.

A támadósorban ugyancsak több fiatal játékos előtt nyílhat meg az út. Omari Hutchinson mellett a Milan egyik legnagyobb tehetségének tartott Francesco Camarda is a kezdőbe kerülhet, míg Alphadjo Cissé bevetése szintén szóba került.

Az olasz sajtó jelenlegi várakozása szerint a Milan akár így is felállhat a Ferencváros ellen: Torriani – Gila, De Winter, Diawara, Estupinán – Musah, Jashari, Comotto – Hutchinson, Camarda, Cissé.

A névsor alapján tehát egy jóval fiatalabb és kevésbé rutinos Milan futhat ki a San Siro gyepére, mint amely a hétvégén az Inter elleni rangadón szerepelt. A Ferencváros számára ez komoly lehetőséget jelenthet, ugyanakkor az olaszok keretének mélységét jól mutatja, hogy még a rotáció mellett is több válogatott és nagy tehetség kaphat helyet a csapatban.