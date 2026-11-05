Csütörtökön a legendás San Siróban rendezik a Milan-FTC Európa-liga-mérkőzést. A találkozó előtt Rudolf Gergellyel beszélgettünk, aki 2011-ben a Bari játékosaként gólt szerzett az AC Milan ellen, és csapatával 1–1-es döntetlent ért el a milánóiak otthonában. A korábbi magyar válogatott támadóaz Origo Sportnak felidézte emlékezetes találatát, beszélt az olasz futball átalakulásáról, valamint a Ferencváros esélyeiről is. Rudolf szerint a zöld-fehéreknek egyáltalán nincs okuk megijedni a nagynevű ellenféltől, sőt, ha fogadnia kellene a találkozóra, inkább a magyar bajnokra tenné a pénzét.

Rudolf Gergely szerint van esélye a zöld-fehéreknek a Milan-FTC Európa-liga meccsen Fotó: Dömötör Csaba/Mediaworks

Milan-FTC: Rudolf Gergely szerint már nem olyan erős az olasz sztárcsapat, mint korábban

Rudolf Gergely számára különösen szép emlékeket idéz az AC Milan neve, hiszen a Bari játékosaként egyszer már sikerült bevennie a milánóiak kapuját. A korábbi válogatott támadó elmondta, bár azóta hosszú idő telt el, a találkozó máig meghatározó élmény maradt számára.

Nagyon szép emlék számomra az a találkozó. Akkoriban a Bariban játszottam, a Milan vezette a bajnokságot, mi pedig az utolsó helyen álltunk. Senki sem számított arra, hogy 1–1-es döntetlent játszunk velük, ráadásul az én gólommal még a vezetést is megszereztük. Akkoriban a Milan még európai szinten is meghatározó csapatnak számított. Úgy érzem, azóta valamelyest csökkent az olasz futball ereje és megítélése

– emlékezett vissza Rudolf Gergely az Origo Sportnak.

A korábbi támadó szerint az olasz futball az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül, ami akár a Ferencváros számára is kedvező lehet a csütörtöki összecsapáson. Úgy látja, a milánóiak jelenlegi kerete már nem képviseli azt a szintet, amelyet a klub korábbi együttesei.

Gyerekkoromban olyan Milan játszott, amelynek szinte a teljes keretét fel tudtam volna sorolni. Amikor Olaszországban futballoztam, az Inter, a Milan és a Juventus is rendkívül erős volt. Ma már kevesebb pénz van az olasz futballban, és szerintem a Milan is meggyengült az elmúlt években. Persze továbbra is jó csapat, de úgy gondolom, a Ferencvárosnak lehet keresnivalója ellene

– fogalmazott a korábbi magyar válogatott támadó.