Csütörtökön a legendás San Siróban rendezik a Milan-FTC Európa-liga-mérkőzést. A találkozó előtt Rudolf Gergellyel beszélgettünk, aki 2011-ben a Bari játékosaként gólt szerzett az AC Milan ellen, és csapatával 1–1-es döntetlent ért el a milánóiak otthonában. A korábbi magyar válogatott támadóaz Origo Sportnak felidézte emlékezetes találatát, beszélt az olasz futball átalakulásáról, valamint a Ferencváros esélyeiről is. Rudolf szerint a zöld-fehéreknek egyáltalán nincs okuk megijedni a nagynevű ellenféltől, sőt, ha fogadnia kellene a találkozóra, inkább a magyar bajnokra tenné a pénzét.
- Milan-FTC Európa-liga
- 18:45, Tv: M4 Sport
Milan-FTC: Rudolf Gergely szerint már nem olyan erős az olasz sztárcsapat, mint korábban
Rudolf Gergely számára különösen szép emlékeket idéz az AC Milan neve, hiszen a Bari játékosaként egyszer már sikerült bevennie a milánóiak kapuját. A korábbi válogatott támadó elmondta, bár azóta hosszú idő telt el, a találkozó máig meghatározó élmény maradt számára.
Nagyon szép emlék számomra az a találkozó. Akkoriban a Bariban játszottam, a Milan vezette a bajnokságot, mi pedig az utolsó helyen álltunk. Senki sem számított arra, hogy 1–1-es döntetlent játszunk velük, ráadásul az én gólommal még a vezetést is megszereztük. Akkoriban a Milan még európai szinten is meghatározó csapatnak számított. Úgy érzem, azóta valamelyest csökkent az olasz futball ereje és megítélése
– emlékezett vissza Rudolf Gergely az Origo Sportnak.
A korábbi támadó szerint az olasz futball az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül, ami akár a Ferencváros számára is kedvező lehet a csütörtöki összecsapáson. Úgy látja, a milánóiak jelenlegi kerete már nem képviseli azt a szintet, amelyet a klub korábbi együttesei.
Gyerekkoromban olyan Milan játszott, amelynek szinte a teljes keretét fel tudtam volna sorolni. Amikor Olaszországban futballoztam, az Inter, a Milan és a Juventus is rendkívül erős volt. Ma már kevesebb pénz van az olasz futballban, és szerintem a Milan is meggyengült az elmúlt években. Persze továbbra is jó csapat, de úgy gondolom, a Ferencvárosnak lehet keresnivalója ellene
– fogalmazott a korábbi magyar válogatott támadó.
A San Siro különleges atmoszférája ugyanakkor komoly kihívást jelenthet a Ferencváros játékosainak. Rudolf azonban úgy véli, hogy a magyar bajnok az elmúlt időszakban már többször bebizonyította, nem illetődik meg a nagynevű ellenfelekkel szemben.
Nyilván teljesen más egy ilyen stadionban pályára lépni, hiszen a San Siro a világ egyik legikonikusabb futballstadionja. A Ferencvároson ugyanakkor azt látom, hogy egyáltalán nem illetődik meg, amikor nagynevű ellenfelekkel vagy sztárjátékosokkal találkozik, esetleg egy híres stadionban kell futballoznia. A pályán mutatott teljesítményükből nem az látszik, hogy félnének az ellenféltől. Bízom benne, hogy ez a Milan ellen sem változik
A Ferencvárosnak lehet esélye a Milan ellen
„Amorim érkezésével változott valamelyest a Milan játéka, de az eredmények továbbra sem olyanok, amilyeneket elvárnának. Az elmúlt években sok játékosmozgás volt a klubnál, és jelenleg nem tartom annyira ütőképesnek a csapatot, hogy a Fradinak ne lehetne esélye ellene" - mondta a korábbi válogatott támadó, aki szerint a Milan-FTC mérkőzésen a magyar bajnoknak több területe lehet a támadások vezetésére, mint a hazai bajnokságban.
A Fradinak ugyanazt kell játszania, mint eddig az Európa-ligában. Az NB I-ben az ellenfelek többsége visszaáll védekezni, a nemzetközi mérkőzéseken viszont több terület nyílik. A Ferencvárosnak vannak gyors, jó formában lévő játékosai, akik ezt kihasználhatják. A Milan hazai pályán biztosan támadni fog, így lehetőség nyílhat a kontrákra.
Rudolf úgy látja, a türelem és a fegyelmezett játék kulcsfontosságú lehet, de a San Siro különleges hangulatától sem szabad megijedni.
„Az olasz futballban mindig is fontos volt a védekezés, ezért a Milan biztosan szervezetten fog játszani. Hazai pályán nekik kell dominálniuk, de ebből a Fradinak is lehetnek lehetőségei. A San Siro atmoszférája természetesen más, mint egy magyar bajnokié, de ez is csak egy futballmeccs. Szerintem van keresnivalója a Ferencvárosnak, sőt, ha fogadnom kellene, inkább a Fradira tennék” – jelentette ki a korábbi támadó ugyanakkor megjegyezte, hogy egy dologgal biztosan nem lesz probléma: a Fradi játékosainak motivációjával.
A Fradiban sok a külföldi játékos, akik számára az ilyen európai kupamérkőzések remek lehetőséget jelentenek arra, hogy megmutassák magukat. A magyar bajnokságot a nemzetközi megfigyelők kevésbé követik, de egy Milan elleni jó teljesítményre már felfigyelhetnek. Egy ilyen mérkőzés mindenkit feldob, ezért szerintem Borbély Balázsnak nem a motivációval kell foglalkoznia, hanem azzal, hogy megtalálja a megfelelő taktikát
– zárta gondolatait Rudolf Gergely.