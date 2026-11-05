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Rudolf Gergely korábban a Bari játékosaként gólt szerzett az AC Milan ellen, így pontosan tudja, milyen érzés az olasz sztárcsapat ellen pályára lépni. A csütörtöki Milan-FTC Európa-liga-mérkőzés előtt a korábbi magyar válogatott támadó az Origo Sportnak beszélt a Ferencváros esélyeiről, és azt is elárulta, hogy ha fogadnia kellene, melyik csapatra tenné a pénzét.

Csütörtökön a legendás San Siróban rendezik a Milan-FTC Európa-liga-mérkőzést. A találkozó előtt Rudolf Gergellyel beszélgettünk, aki 2011-ben a Bari játékosaként gólt szerzett az AC Milan ellen, és csapatával 1–1-es döntetlent ért el a milánóiak otthonában. A korábbi magyar válogatott támadóaz Origo Sportnak felidézte emlékezetes találatát, beszélt az olasz futball átalakulásáról, valamint a Ferencváros esélyeiről is. Rudolf szerint a zöld-fehéreknek egyáltalán nincs okuk megijedni a nagynevű ellenféltől, sőt, ha fogadnia kellene a találkozóra, inkább a magyar bajnokra tenné a pénzét. 

Rudolf Gergely szerint van esélye a zöld-fehéreknek a Milan-FTC Európa-liga meccsen
Rudolf Gergely szerint van esélye a zöld-fehéreknek a Milan-FTC Európa-liga meccsen Fotó: Dömötör Csaba/Mediaworks

Milan-FTC: Rudolf Gergely szerint már nem olyan erős az olasz sztárcsapat, mint korábban 

Rudolf Gergely számára különösen szép emlékeket idéz az AC Milan neve, hiszen a Bari játékosaként egyszer már sikerült bevennie a milánóiak kapuját. A korábbi válogatott támadó elmondta, bár azóta hosszú idő telt el, a találkozó máig meghatározó élmény maradt számára. 

Nagyon szép emlék számomra az a találkozó. Akkoriban a Bariban játszottam, a Milan vezette a bajnokságot, mi pedig az utolsó helyen álltunk. Senki sem számított arra, hogy 1–1-es döntetlent játszunk velük, ráadásul az én gólommal még a vezetést is megszereztük. Akkoriban a Milan még európai szinten is meghatározó csapatnak számított. Úgy érzem, azóta valamelyest csökkent az olasz futball ereje és megítélése

 – emlékezett vissza Rudolf Gergely az Origo Sportnak. 

A korábbi támadó szerint az olasz futball az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül, ami akár a Ferencváros számára is kedvező lehet a csütörtöki összecsapáson. Úgy látja, a milánóiak jelenlegi kerete már nem képviseli azt a szintet, amelyet a klub korábbi együttesei. 

Gyerekkoromban olyan Milan játszott, amelynek szinte a teljes keretét fel tudtam volna sorolni. Amikor Olaszországban futballoztam, az Inter, a Milan és a Juventus is rendkívül erős volt. Ma már kevesebb pénz van az olasz futballban, és szerintem a Milan is meggyengült az elmúlt években. Persze továbbra is jó csapat, de úgy gondolom, a Ferencvárosnak lehet keresnivalója ellene

 – fogalmazott a korábbi magyar válogatott támadó. 

A San Siro különleges atmoszférája ugyanakkor komoly kihívást jelenthet a Ferencváros játékosainak. Rudolf azonban úgy véli, hogy a magyar bajnok az elmúlt időszakban már többször bebizonyította, nem illetődik meg a nagynevű ellenfelekkel szemben. 

Nyilván teljesen más egy ilyen stadionban pályára lépni, hiszen a San Siro a világ egyik legikonikusabb futballstadionja. A Ferencvároson ugyanakkor azt látom, hogy egyáltalán nem illetődik meg, amikor nagynevű ellenfelekkel vagy sztárjátékosokkal találkozik, esetleg egy híres stadionban kell futballoznia. A pályán mutatott teljesítményükből nem az látszik, hogy félnének az ellenféltől. Bízom benne, hogy ez a Milan ellen sem változik

Giuseppe Meazza Stadion
Aerial view of the San Siro stadium and racecourse in Milan, 1960. (Photo by: Touring Club Italiano/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
Italy. Lombardy. Milan. view of the stadium during the derby milan-inter. 1959. (Photo by: Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - JUNE 8: A view of the San Siro Stadium during Italy 1990 FIFA World Cup opening ceremony on June 8, 1990 in Milan, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images) san siro stadion
General view of the AC Milan stadium, Giuseppe Meazza (Photo by Mike Egerton - PA Images via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 31: General view outside the stadium before the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on October 31, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) san siro stadion
General view of the Stadio Giuseppe Meazza, venue for the UEFA Champions League Final (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 25: A general view of the Giuseppe Meazza Stadium San Siro ahead of the Serie A match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on October 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
A general view of the outside of San Siro Stadium, home of Inter Milan (Photo by Nigel French/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Galéria: A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat
Fotó: Getty Images, AFP
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A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat

 

A Ferencvárosnak lehet esélye a Milan ellen

„Amorim érkezésével változott valamelyest a Milan játéka, de az eredmények továbbra sem olyanok, amilyeneket elvárnának. Az elmúlt években sok játékosmozgás volt a klubnál, és jelenleg nem tartom annyira ütőképesnek a csapatot, hogy a Fradinak ne lehetne esélye ellene" - mondta a korábbi válogatott támadó, aki szerint a Milan-FTC mérkőzésen a magyar bajnoknak több területe lehet a támadások vezetésére, mint a hazai bajnokságban. 

A Fradinak ugyanazt kell játszania, mint eddig az Európa-ligában. Az NB I-ben az ellenfelek többsége visszaáll védekezni, a nemzetközi mérkőzéseken viszont több terület nyílik. A Ferencvárosnak vannak gyors, jó formában lévő játékosai, akik ezt kihasználhatják. A Milan hazai pályán biztosan támadni fog, így lehetőség nyílhat a kontrákra.

Rudolf úgy látja, a türelem és a fegyelmezett játék kulcsfontosságú lehet, de a San Siro különleges hangulatától sem szabad megijedni. 

„Az olasz futballban mindig is fontos volt a védekezés, ezért a Milan biztosan szervezetten fog játszani. Hazai pályán nekik kell dominálniuk, de ebből a Fradinak is lehetnek lehetőségei. A San Siro atmoszférája természetesen más, mint egy magyar bajnokié, de ez is csak egy futballmeccs. Szerintem van keresnivalója a Ferencvárosnak, sőt, ha fogadnom kellene, inkább a Fradira tennék” – jelentette ki a korábbi támadó ugyanakkor megjegyezte, hogy egy dologgal biztosan nem lesz probléma: a Fradi játékosainak motivációjával. 

A Fradiban sok a külföldi játékos, akik számára az ilyen európai kupamérkőzések remek lehetőséget jelentenek arra, hogy megmutassák magukat. A magyar bajnokságot a nemzetközi megfigyelők kevésbé követik, de egy Milan elleni jó teljesítményre már felfigyelhetnek. Egy ilyen mérkőzés mindenkit feldob, ezért szerintem Borbély Balázsnak nem a motivációval kell foglalkoznia, hanem azzal, hogy megtalálja a megfelelő taktikát

 – zárta gondolatait Rudolf Gergely. 

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