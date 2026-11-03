Komoly biztonsági intézkedésekkel készülnek Milánóban a Milan-FTC Európa-liga mérkőzésre és a vendégek szurkolóinak érkezésére. A magyar drukkerek mozgását szervezetten biztosítják a városban: külön találkozóhelyet jelöltek ki számukra, speciális metrójárattal utazhatnak, majd rendőri kísérettel érkezhetnek meg a San Siróhoz.
- Milan-FTC Európa-liga
- csütörtök, 18:45, Tv: M4 Sport
Külön metrójáratot és rendőri kíséretet kapnak a magyar szurkolók a Milan-FTC előtt
A milánói hatóságok részletes tervet dolgoztak ki a Ferencváros szurkolóinak mozgatására. A mérkőzés napján a magyar drukkerek számára a város egyik legismertebb szórakozónegyedét, a Navigli környékét jelölték ki találkozóhelyként. Innen körülbelül tízperces sétával érhető el a Porta Genova metróállomás, ahol a szurkolóknak gyülekezniük kell.
A rendőrség 15 órától különmetrót biztosít a Ferencváros híveinek. A szerelvény a Porta Genova állomástól a Lotto megállóig szállítja a magyar szurkolókat, akik innen már nem egyénileg folytatják útjukat: rendőri kísérettel, közösen és gyalogosan közelítik meg a San Sirót, illetve annak vendégszektorát. A Ferencváros külön arra kérte az Olaszországba utazó drukkereket, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait, és lehetőség szerint ne saját szervezésben próbáljanak eljutni a stadionhoz.
Erre azért is érdemes figyelni, mert a klub tájékoztatása szerint a stadionnál előreláthatólag már nem lesz lehetőség a mérkőzésjegyre történő átváltására. A Milan elleni belépők névre szólnak, ezért a Fradi azt kérte szurkolóitól, hogy az előzetesen kijelölt helyszíneken és időpontokban intézzék el a jegyek átvételét.
A különleges szervezés a lefújással sem ér véget. A Fradi B-közép által szervezett buszos utazással érkező szurkolók számára a helyi szervezők a mérkőzés után külön buszokat biztosítanak, amelyek visszaviszik őket a magyar járművek parkolójához. Az egyénileg Milánóba érkezőknek pedig meg kell várniuk a stadion környékének kiürítését, ezután rendőri kísérettel, metróval térhetnek vissza a városközpontba.
A találkozó napjára az alkoholárusításra vonatkozó korlátozásokat is bevezettek Milánó több részén. November 5-én reggel 8 órától éjfélig a belvárosban, a Darsena és Navigli környékén, a Sempione térségében és a Corso Como körül lesz érvényben a rendelkezés, míg a San Siro és közvetlen környezetében déltől éjfélig lép életbe.
Tartalékos védelemmel készülhet a Milan
Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az AC Milan több helyen is rotálhat a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésen. Mike Maignan eltiltása miatt Lorenzo Torriani védhet, miközben a védelemben és a támadósorban is több fiatal, illetve kevesebb lehetőséget kapó játékos kerülhet be a kezdőbe. Az olasz sajtó ugyanakkor hangsúlyozza: a Fradi veretlen európai szereplése miatt a milánóiak egyáltalán nem számítanak könnyű találkozóra.