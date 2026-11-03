Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ő lesz Magyarország legfőbb ügyésze: megszavazta a parlament

Fontos

Orbán Viktor megszólalt a róla készült titkosszolgálati aktáról: még a hálószobájába is lehallgatót telepíthettek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Komoly biztonsági intézkedésekkel készülnek Milánóban a Ferencváros szurkolóinak érkezésére. A Milan-FTC labdarúgó Európa-liga meccs előtt külön metrójáratot és rendőri kíséretet is biztosítanak a magyar drukkereknek.

Komoly biztonsági intézkedésekkel készülnek Milánóban a Milan-FTC Európa-liga mérkőzésre és a vendégek szurkolóinak érkezésére. A magyar drukkerek mozgását szervezetten biztosítják a városban: külön találkozóhelyet jelöltek ki számukra, speciális metrójárattal utazhatnak, majd rendőri kísérettel érkezhetnek meg a San Siróhoz.

"Különmetrót" és rendőri kíséretet kapnak a vendég szurkolók a Milan-FTC előtt
"Különmetrót" és rendőri kíséretet kapnak a vendég szurkolók a Milan-FTC előtt Fotó: AFP
  • Milan-FTC Európa-liga
  • csütörtök, 18:45, Tv: M4 Sport

Külön metrójáratot és rendőri kíséretet kapnak a magyar szurkolók a Milan-FTC előtt

A milánói hatóságok részletes tervet dolgoztak ki a Ferencváros szurkolóinak mozgatására. A mérkőzés napján a magyar drukkerek számára a város egyik legismertebb szórakozónegyedét, a Navigli környékét jelölték ki találkozóhelyként. Innen körülbelül tízperces sétával érhető el a Porta Genova metróállomás, ahol a szurkolóknak gyülekezniük kell.

A rendőrség 15 órától különmetrót biztosít a Ferencváros híveinek. A szerelvény a Porta Genova állomástól a Lotto megállóig szállítja a magyar szurkolókat, akik innen már nem egyénileg folytatják útjukat: rendőri kísérettel, közösen és gyalogosan közelítik meg a San Sirót, illetve annak vendégszektorát. A Ferencváros külön arra kérte az Olaszországba utazó drukkereket, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait, és lehetőség szerint ne saját szervezésben próbáljanak eljutni a stadionhoz.

Erre azért is érdemes figyelni, mert a klub tájékoztatása szerint a stadionnál előreláthatólag már nem lesz lehetőség a mérkőzésjegyre történő átváltására. A Milan elleni belépők névre szólnak, ezért a Fradi azt kérte szurkolóitól, hogy az előzetesen kijelölt helyszíneken és időpontokban intézzék el a jegyek átvételét.

A különleges szervezés a lefújással sem ér véget. A Fradi B-közép által szervezett buszos utazással érkező szurkolók számára a helyi szervezők a mérkőzés után külön buszokat biztosítanak, amelyek visszaviszik őket a magyar járművek parkolójához. Az egyénileg Milánóba érkezőknek pedig meg kell várniuk a stadion környékének kiürítését, ezután rendőri kísérettel, metróval térhetnek vissza a városközpontba.

A találkozó napjára az alkoholárusításra vonatkozó korlátozásokat is bevezettek Milánó több részén. November 5-én reggel 8 órától éjfélig a belvárosban, a Darsena és Navigli környékén, a Sempione térségében és a Corso Como körül lesz érvényben a rendelkezés, míg a San Siro és közvetlen környezetében déltől éjfélig lép életbe.

Giuseppe Meazza Stadion
Italy. Lombardy. Milan. view of the stadium during the derby milan-inter. 1959. (Photo by: Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
Aerial view of the San Siro stadium and racecourse in Milan, 1960. (Photo by: Touring Club Italiano/Universal Images Group via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - JUNE 8: A view of the San Siro Stadium during Italy 1990 FIFA World Cup opening ceremony on June 8, 1990 in Milan, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images) san siro stadion
General view of the AC Milan stadium, Giuseppe Meazza (Photo by Mike Egerton - PA Images via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 31: General view outside the stadium before the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on October 31, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) san siro stadion
General view of the Stadio Giuseppe Meazza, venue for the UEFA Champions League Final (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
MILAN, ITALY - OCTOBER 25: A general view of the Giuseppe Meazza Stadium San Siro ahead of the Serie A match between FC Internazionale and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on October 25, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
A general view of the outside of San Siro Stadium, home of Inter Milan (Photo by Nigel French/EMPICS via Getty Images) san siro stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Giuseppe Meazza Stadion
Galéria: A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat
Fotó: Getty Images, AFP
1/11
A Fradi a világ egyik leghíresebb stadionjában játszhat

 

Tartalékos védelemmel készülhet a Milan

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az AC Milan több helyen is rotálhat a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésen. Mike Maignan eltiltása miatt Lorenzo Torriani védhet, miközben a védelemben és a támadósorban is több fiatal, illetve kevesebb lehetőséget kapó játékos kerülhet be a kezdőbe. Az olasz sajtó ugyanakkor hangsúlyozza: a Fradi veretlen európai szereplése miatt a milánóiak egyáltalán nem számítanak könnyű találkozóra.

Milánóban tartanak a Fraditól, óriási a nyomás az olaszokon
Parádés rangadót nyert a Milan, komoly figyelmeztetést küldött a Ferencvárosnak
Kubatov Gábor a győzelem után már az AC Milanról beszélt
Szóljon hozzá!