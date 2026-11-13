Aligha gondolta volna Feczkó Tamás, hogy ilyen hamar valóra válik a szeptemberi tréfája. A Diósgyőr vezetőedzőjét ugyanis az MLSZ fegyelmi bizottsága négy bajnoki mérkőzésre eltiltotta, amelyből kettő végrehajtását egy évre felfüggesztették, emellett pénzbüntetést is kiszabtak rá. A döntés értelmében a szakember a DVTK idei utolsó két bajnokiján már nem irányíthatja csapatát a kispadról.

Az MLSZ eltiltotta Feczkó Tamást, aki így idén már nem ülhet le a kispadra

Fotó: dvtk.eu

Feczkó Tamás előre megjósolta a saját eltiltását

A történet különlegessége, hogy a 49 éves szakember szeptember 8-án, a Diósgyőr vezetőedzőjeként tartott bemutatkozó sajtótájékoztatóján éppen egy ilyen helyzettel viccelődött. Feczkó a segítőjéről, Márton Istvánról beszélve nevetve jegyezte meg:

Amikor majd bajom lesz a bírókkal és eltiltanak, István fog helyettem meccselni.

A tréfa mindössze két hónappal később valósággá vált: a diósgyőri klub tájékoztatása szerint Feczkó a Kecskemét elleni bajnoki után sportszerűtlen hangnemben bírálta a játékvezető tevékenységét.

Az MLSZ a DVTK-t is megbüntette

Az MLSZ november 11-i fegyelmi határozata alapján a szakembernek a Karcag elleni hazai és a Csákvár elleni idegenbeli bajnokit kell kihagynia. A kispadon a korábban megjósolt forgatókönyvnek megfelelően Márton István másodedző helyettesítheti.

Feczkó számára egyébként nem ismeretlen a hasonló helyzet. Márciusban, még a Budapest Honvéd vezetőedzőjeként három mérkőzésre tiltotta el az MLSZ, miután a Kecskemét elleni vereség után élesen kritizálta a játékvezetést.

A fegyelmi bizottság ezúttal a DVTK-t is megbüntette: a klubnak a Kozármisleny, a Kazincbarcika és a Kecskemét elleni mérkőzések kapcsán kell pénzbüntetést fizetnie a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai és pirotechnikai eszközök használata miatt.