Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Fidesz-KDNP a tiszás ügynökbotrány körülményeinek feltárására

Rendkívüli

Gyalogost gázoltak halálra a Váci úton, a rendőrség figyelmeztetést adott ki

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Különös fordulatot vett az NB II-ben szereplő Diósgyőr vezetőedzőjének története. Feczkó Tamás szeptemberben még nevetve beszélt arról, mi történik majd, ha a játékvezetőkkel való konfliktusai miatt eltiltják. Két hónappal később az MLSZ valóban megbüntette a szakembert, aki az év hátralévő bajnoki mérkőzésein már nem ülhet le a kispadra.

Aligha gondolta volna Feczkó Tamás, hogy ilyen hamar valóra válik a szeptemberi tréfája. A Diósgyőr vezetőedzőjét ugyanis az MLSZ fegyelmi bizottsága négy bajnoki mérkőzésre eltiltotta, amelyből kettő végrehajtását egy évre felfüggesztették, emellett pénzbüntetést is kiszabtak rá. A döntés értelmében a szakember a DVTK idei utolsó két bajnokiján már nem irányíthatja csapatát a kispadról.

Az MLSZ eltiltotta Feczkó Tamást, aki így idén már nem ülhet le a kispadra
Az MLSZ eltiltotta Feczkó Tamást, aki így idén már nem ülhet le a kispadra
Fotó: dvtk.eu

Feczkó Tamás előre megjósolta a saját eltiltását

A történet különlegessége, hogy a 49 éves szakember szeptember 8-án, a Diósgyőr vezetőedzőjeként tartott bemutatkozó sajtótájékoztatóján éppen egy ilyen helyzettel viccelődött. Feczkó a segítőjéről, Márton Istvánról beszélve nevetve jegyezte meg:

Amikor majd bajom lesz a bírókkal és eltiltanak, István fog helyettem meccselni.

A tréfa mindössze két hónappal később valósággá vált: a diósgyőri klub tájékoztatása szerint Feczkó a Kecskemét elleni bajnoki után sportszerűtlen hangnemben bírálta a játékvezető tevékenységét.

Az MLSZ a DVTK-t is megbüntette

Az MLSZ november 11-i fegyelmi határozata alapján a szakembernek a Karcag elleni hazai és a Csákvár elleni idegenbeli bajnokit kell kihagynia. A kispadon a korábban megjósolt forgatókönyvnek megfelelően Márton István másodedző helyettesítheti.

Feczkó számára egyébként nem ismeretlen a hasonló helyzet. Márciusban, még a Budapest Honvéd vezetőedzőjeként három mérkőzésre tiltotta el az MLSZ, miután a Kecskemét elleni vereség után élesen kritizálta a játékvezetést.

A fegyelmi bizottság ezúttal a DVTK-t is megbüntette: a klubnak a Kozármisleny, a Kazincbarcika és a Kecskemét elleni mérkőzések kapcsán kell pénzbüntetést fizetnie a szurkolók megbotránkoztató bekiabálásai és pirotechnikai eszközök használata miatt.

Sallai Roland egyértelmű üzenetet küldött a magyar válogatott sorsdöntő meccsei előtt
Liverpoolban rettegve figyelik az MLSZ-t, Szoboszlai miatt pánikolnak
Sorsdöntő napok jönnek, így kerülhet vissza Európa legjobbjai közé a magyar válogatott
Szóljon hozzá!