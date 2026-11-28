A labdarúgó NB I szombati játéknapján nagy múltú fővárosi rangadót rendeztek a Hidegkuti Nándor Stadionban. A 234. élvonalbeli MTK–Újpest összecsapást a kék-fehérek várhatták kedvezőbb örökmérleggel, ugyanis 91 MTK-siker mellett 56 döntetlen és 86 újpesti győzelem született. A két csapat legutóbbi nyolc mérkőzéséből hét is legalább három gólt hozott, így ezúttal is gólgazdag rangadóra volt kilátás.

Az MTK–Újpest rangadón látványos gólokban és izgalmakban sem volt hiány Fotó: MTK

MTK–Újpest: 2-3

A találkozót az Újpest kezdte jobban, a lila-fehérek előtt pedig már az első negyedórában több lehetőség is adódott. Vlijter előbb hat méterről lőtt a kapu mellé, majd éles szögből a kapufát találta el. A vendégek hiába futballoztak veszélyesebben, a 28. percben az MTK az első kaput eltaláló lövéséből megszerezte a vezetést. Stronati labdavesztése után Zeke rosszul szabadított fel, a labdára pedig Nyers csapott le, és 16 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1-0). Hat perccel később az MTK egy elképesztő bombagóllal megduplázta az előnyét. A 34. percben egy szöglet után visszagurította a labdát a magyar válogatott játékos, Kata Mihály mintegy 30 méterről, középről lőtt a bal felső sarokba, így a kék-fehérek már 2–0-ra vezettek. Az Újpest azonban nem adta fel, és Matko révén szépített. A lila-fehérek támadója a tizenhatoson belül becsapta védőjét, majd 11 méterről a kapuba lőtt. (2-1) Az első félidő hajrájában az Újpest közel járt az egyenlítéshez, ám Amenyido hat méterről, teljesen üresen sem találta el a kaput, majd Vlijter lövése a kapufáról pattant ki, így az MTK 2–1-es előnnyel vonulhatott a szünetre.

A fordulást követően az Újpest továbbra is nagy erőkkel támadott az egyenlítésért, erőfeszítéseit pedig siker koronázta. Az MTK védői nem tudtak felszabadítani, a labda így Amenyido elé került, aki 14 méterről, ballal nagy erővel lőtt a bal alsó sarokba, ezzel 2–2-re alakította az állást. Az MTK több helyzetet is elpuskázott, amit az Újpest könyörtelenül megbüntetett. Matko a hazai tizenhatos előterében kapott labdát, néhány métert vezette, majd 15 méterről hatalmas gólt lőtt a kapu bal oldalába, ezzel kétgólos hátrányból fordított az Újpest (2-3).