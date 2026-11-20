Mihajlo Mudrik 2024 novembere és 2026 júliusa között minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől el volt tiltva, miután egy doppingvizsgálat során meldónium nevű tiltott anyagot mutattak ki a szervezetében. A Chelsea támadója – aki jelenleg kölcsönben a Tottenhamben futballozik – sikeresen fellebbezett az eredetileg kiszabott négyéves eltiltás ellen. A Sportdöntőbíróság végül 20 hónapra mérsékelte a büntetést, miután Mudrik elismerte, hogy megsértette a doppingellenes szabályokat.

Andrij Sevcsenko visszautasította Mihajlo Mudrik vádjait

Fotó: Pau Barrena / AFP

A 25 éves támadó eddig 28-szor lépett pályára az ukrán válogatottban, az eltiltásáért pedig a nemzeti csapat szakmai stábját tette felelőssé.

„A környezet, az ukrán válogatottnál uralkodó helyzet. Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Eddig még nem beszéltem erről nyilvánosan, de most megteszem” – idézi a The Athletic Mudrikot, aki a Guest of Gordon című ukrán YouTube-csatornának adott interjút.

„Korábban még csak nem is hallottam a meldónium nevű szerről. Ez egy olyan gyógyszer, amelyhez csak Kelet-Európában lehet hozzájutni. Kizárólag Ukrajnában kerülhetett a szervezetembe. Angliában ilyen szer nem létezik” – magyarázta Mudrik, akit 2023 januárjában 100 millió euróért igazolt le a Chelsea az ukrán Sahtar Donyecktől.

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Az Ukrán Labdarúgó-szövetség felháborodással fogadta a vádakat, és azt állítja, hogy Mudrik környezete megpróbált valaki mást felelőssé tenni a szabályszegésért.

„Súlyos vádak hangzottak el a szövetséggel és az ukrán válogatottal kapcsolatban. Ezek alaptalan rágalmak azokkal az embereinkkel szemben, akik becsületesen és professzionálisan végzik a munkájukat” – nyilatkozta a The Athleticnek az aranylabdás Andrij Sevcsenko, aki 2024 januárja óta tölti be az ukrán szövetség elnöki tisztségét.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) technikai szabályainak módosítása következtében a Mudrik mintájában kimutatott meldóniumkoncentráció már nem érte volna el az új pozitív teszteredményhez szükséges határértéket. Ennek eredményeként sikerült megállapodni az eltiltás mérsékléséről.