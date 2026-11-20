Mihajlo Mudrik 2024 novembere és 2026 júliusa között minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől el volt tiltva, miután egy doppingvizsgálat során meldónium nevű tiltott anyagot mutattak ki a szervezetében. A Chelsea támadója – aki jelenleg kölcsönben a Tottenhamben futballozik – sikeresen fellebbezett az eredetileg kiszabott négyéves eltiltás ellen. A Sportdöntőbíróság végül 20 hónapra mérsékelte a büntetést, miután Mudrik elismerte, hogy megsértette a doppingellenes szabályokat.
A 25 éves támadó eddig 28-szor lépett pályára az ukrán válogatottban, az eltiltásáért pedig a nemzeti csapat szakmai stábját tette felelőssé.
„A környezet, az ukrán válogatottnál uralkodó helyzet. Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Eddig még nem beszéltem erről nyilvánosan, de most megteszem” – idézi a The Athletic Mudrikot, aki a Guest of Gordon című ukrán YouTube-csatornának adott interjút.
„Korábban még csak nem is hallottam a meldónium nevű szerről. Ez egy olyan gyógyszer, amelyhez csak Kelet-Európában lehet hozzájutni. Kizárólag Ukrajnában kerülhetett a szervezetembe. Angliában ilyen szer nem létezik” – magyarázta Mudrik, akit 2023 januárjában 100 millió euróért igazolt le a Chelsea az ukrán Sahtar Donyecktől.
Sevcsenko nekiment a 100 milliós Mudriknak, Rebrov neve is előkerült
Az Ukrán Labdarúgó-szövetség felháborodással fogadta a vádakat, és azt állítja, hogy Mudrik környezete megpróbált valaki mást felelőssé tenni a szabályszegésért.
„Súlyos vádak hangzottak el a szövetséggel és az ukrán válogatottal kapcsolatban. Ezek alaptalan rágalmak azokkal az embereinkkel szemben, akik becsületesen és professzionálisan végzik a munkájukat” – nyilatkozta a The Athleticnek az aranylabdás Andrij Sevcsenko, aki 2024 januárja óta tölti be az ukrán szövetség elnöki tisztségét.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) technikai szabályainak módosítása következtében a Mudrik mintájában kimutatott meldóniumkoncentráció már nem érte volna el az új pozitív teszteredményhez szükséges határértéket. Ennek eredményeként sikerült megállapodni az eltiltás mérsékléséről.
A megállapodás egyik feltétele az volt, hogy Mudrik elfogadja: doppingellenes szabálysértést követett el. A játékos vádjai azonban arra késztették Sevcsenkót, hogy ismertesse az ukrán szövetség álláspontját is. Mudrik mindvégig tagadta, hogy tudatosan fogyasztott volna tiltott anyagot.
Miután Mihajlo a Chelsea játékosa lett, a klub levélben kérte az ukrán szövetséget, hogy a válogatott edzőtáboraiban ne adjanak neki semmilyen gyógyszert”
– magyarázta az AC Milan korábbi klasszisa.
„A válogatott szakmai stábja eleget tett ennek a kérésnek. Szerhij Rebrov szövetségi kapitány azt is jóváhagyta, hogy Mihajlo két saját szakemberével dolgozhasson az edzőtáborokban. Ők voltak azok, akik felügyelték az étrendjét, a regenerációját, és segítették a mindennapi rutinját” – mondta Sevcsenko a játékosról, aki mindvégig tagadta, hogy tudatosan fogyasztott volna tiltott anyagot.
Az ukrán legenda hangsúlyozta, hogy a szövetség elvégezte az ügyben szükséges valamennyi ellenőrzést. Megadták Mudrik képviselőinek az általuk kért információkat, és folyamatos kapcsolatban maradtak az ügyön dolgozó szakemberekkel.
„Ismerem azokat az embereket, akik hosszú évek óta dolgoznak a válogatottnál. Bízom bennük, hiszen ez idő alatt soha nem történt olyan eset a csapatnál, amely bárkiben is kétséget ébreszthetett volna a szakmai hozzáértésükkel kapcsolatban. Ha Mihajlónak bizonyítékai vannak az állításai alátámasztására, akkor mutassa be azokat. Ha nincsenek ilyen bizonyítékai, elvárom tőle, hogy nyilvánosan vonja vissza a vádjait, és kérjen bocsánatot azoktól az emberektől, akiknek a becsületét és szakmai hozzáértését kétségbe vonta” – tette hozzá az ukrán szövetség elnöke.
Mihajlo Mudrik a nyári kölcsönszerződése óta mindössze egyszer lépett pályára a Tottenham színeiben. Bokasérülése miatt az észak-londoni csapat legutóbbi nyolc mérkőzését kihagyta.