Új becenevet kapott Nagy Ádám a Fradinál. A 31 éves középpályás nyáron tért vissza az Üllői útra, és alapembere lett Borbély Balázs együttesének, amely kimagaslóan teljesít az Európa-ligában és az NB I-ben is elkapta a fonalat. A munka pedig a válogatott szünet alatt sem állt meg a Népligetben, a minap például egy egész fotósorozat készült arról, ahogy a játékosok megérkeztek az edzésre. A legfeltűnőbb ruhát ezúttal Nagy Ádám villantotta, akit az egyik csapattársa új becenévvel illetett.

Nagy Ádám új becenevet kapott a Fradinál

Fotó: Tumbász Hédi

Nagy Ádám becenevet kapott

Nagy Ádám bő tíz év légióskodás után tért vissza a Ferencvároshoz a nyáron, és hamar alapember lett Borbély Balázs vezetőedzőnél. A 31 éves középpályás mind a négy győztes mérkőzést végigjátszotta az Európa-liga alapszakaszában – a Celtic, a Viktoria Plzen, a Torreense és az AC Milan ellen –, és valamennyi NB I-es bajnokin is pályára lépett. Sőt, még a harmadosztályú Bicske elleni Magyar Kupa-mérkőzést sem hagyta ki. A 88-szoros válogatott labdrúgó nem titkolt célja, hogy jó teljesítményt nyújtva visszakerüljön a nemzeti együttesbe is, ám Marco Rossi szövetségi kapitány a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre még nem küldött neki meghívót.

Nagy Ádám viszont nem tétlenkedik a válogatott szünetben sem, és gőzerővel készül a Fradinál a bajnokság folytatására. A minap például egy bő szárú nadrágban és egy térdig érő kabátban jelent meg a Népligetben.

Erről a klub Instagram-oldala osztott meg egy fotót, a többi játékos edzésre érkezésével együtt. A bejegyzés alatt azonnal megjelent a jelenleg a román válogatottnál lévő Corbu Máriusz, aki a legendás nyomozóhoz, Sherlock Holmeshoz hasonlította Nagy Ádámot.

Sherlock Nagy

– adott új becenevet csapattársának Corbu Máriusz.