Utcai tömegverekedés előzte meg a keleti rangadót, a Nyíregyháza-Debrecen meccset. Sajtóhírek szerint mintegy 80 nyíregyházi és 50 debreceni drukker esett egymásnak az utcán. A meccs ennél barátságosabbra sikeredett, és a 31. percben a Debrecen került előnybe: egy nyíregyházi védőről Szendrei elé perdült a labda, ő pedig higgadtan, közelről, balról a rövid sarokba lőtt. Ez vot a hetedik gólja a bajnokságban. A 42. percben már 2-0-ra vezetett a Loki, Kocsis a saját 16-osától indult meg a jobb oldalon, a társai helyet csináltak neki, így a sprint végén, hosszú vágta után, 17 méterről a jobb sarokba gurított (0-2).

Dzsudzsákék nyerték a Nyíregyháza-Debrecen rangadót Fotó: MARTIN SYLVEST / Ritzau Scanpix

Nyíregyháza-Debrecen 2-6 (0-2)

Az 54. percben szépített a Nyíregyháza, Katona balról befelé passzolt, Hoffman menteni próbált, bevetődött, de a lábáról a saját kapujába pattant a labda. Három perccel később nagyot hibázott a hazai védelem, és Szendrei kihasználta: egy előre ívelt labdára a nyíregyházi kapus, Dala feleslegesen futott ki, Szendrei elvitte mellette, és 16 méterről az üres kapuba helyzetett (1-3). A 78. percben Kocsis újabb gólt szerzett, Patai átadása után kapura tört, a védelem ismét lemaradt, és a Loki játékosa 11 méterről, középről a hálóba lőtt.

A 81. percben Szendrei a harmadik gólját szerezte, jobbról a hosszú sarokba gurított. A Loki labdarúgója ezzel élre állt a góllövőlistán. A 87. percben szépített a Nyíregyháza, Batoum öt méterről a bal sarokba fejelt. A ráadás perceiben Baldoni is betalált,

Dzsudzsák Balázsék végül 6-2-re nyertek.

A Nyíregyháza a tabella utolsó helyén áll, a Debrecen a második helyre jött fel. A vasárnap kora délutáni meccsen nem született gól a Vasas zalaegerszegi vendégjátékán.