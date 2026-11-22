Súlyos szurkolói összecsapás előzte meg a vasárnapi Nyíregyháza-Debrecen keleti rangadót: a két rivális tábor tagjai már a mérkőzés előtt, a város utcáin egymásnak estek. A Hooligans.cz beszámolója szerint mintegy 80 nyíregyházi és 50 debreceni drukker vett részt a verekedésben.

A rendőrség fokozott ellenőrzéssel készül a Nyíregyháza-Debrecen meccsre Fotó: MediaWorks

Nyíregyháza-Debrecen

vasárnap, 16 óra

A nemzetközi szurkolói mozgalmakkal foglalkozó oldal mindkét tábor beszámolóját közzétette, a történteket azonban egészen eltérően értékelték a felek.

A debreceni szurkolók állítása szerint a nyíregyháziak a lengyel Resovia csapatának drukkereivel kiegészülve késekkel, botokkal és más eszközökkel támadtak rájuk.

Beszámolójuk szerint az összecsapás nyolc-tíz percig tartott, és végül mindkét tábor elhagyta a helyszínt.

22.11.2026, Nyiregyhaza🇭🇺 - Debrecen🇭🇺, streetfight before match, 80x50, Debrecen ran away from Nyiregyhaza: Info Debrecen: Debrecen attacked the pub of Nyiregyháza, Nyiregyhaza with Resovia🇵🇱 with knifes sticks and some other tools. Both team run, 8-10 min fight. Info Nyiregyhaza: we don't used tools. Fair fight 3-4min and debrecen run, debrecen lies ig there was knifes they would get stabbed, click here for more: https://t.co/mRWt5bKBN0 All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/A1HSM5hOIu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 22, 2026

A nyíregyháziak ezzel szemben azt állították, hogy semmilyen fegyvert vagy egyéb eszközt nem használtak, mindössze három-négy perces, pusztakezes verekedés történt, amelynek végén a debreceniek menekültek el. A fegyverhasználatról szóló állításokat határozottan cáfolták - írja a Csakfoci.

22.11.2026, Nyiregyhaza🇭🇺 - Debrecen🇭🇺, streetfight before match, 80x50 Info Debrecen: Debrecen attacked the pub of Nyiregyháza, Nyiregyhaza with Resovia🇵🇱 with knifes sticks and some other tools. Both team run, 8-10 min fight., click here for more: https://t.co/mRWt5bKBN0 All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/A1HSM5hOIu — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 22, 2026

Nyíregyháza-Debrecen: a rendőrség is készül

A két ősi rivális a labdarúgó NB I 14. fordulójában találkozik egymással Nyíregyházán, a vasárnap 16 órakor kezdődő mérkőzés előtt a rendőrség fokozott ellenőrzést és útlezárásokat is elrendelt a városban.