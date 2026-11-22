Súlyos szurkolói összecsapás előzte meg a vasárnapi Nyíregyháza-Debrecen keleti rangadót: a két rivális tábor tagjai már a mérkőzés előtt, a város utcáin egymásnak estek. A Hooligans.cz beszámolója szerint mintegy 80 nyíregyházi és 50 debreceni drukker vett részt a verekedésben.
- Nyíregyháza-Debrecen
- vasárnap, 16 óra
A nemzetközi szurkolói mozgalmakkal foglalkozó oldal mindkét tábor beszámolóját közzétette, a történteket azonban egészen eltérően értékelték a felek.
A debreceni szurkolók állítása szerint a nyíregyháziak a lengyel Resovia csapatának drukkereivel kiegészülve késekkel, botokkal és más eszközökkel támadtak rájuk.
Beszámolójuk szerint az összecsapás nyolc-tíz percig tartott, és végül mindkét tábor elhagyta a helyszínt.
A nyíregyháziak ezzel szemben azt állították, hogy semmilyen fegyvert vagy egyéb eszközt nem használtak, mindössze három-négy perces, pusztakezes verekedés történt, amelynek végén a debreceniek menekültek el. A fegyverhasználatról szóló állításokat határozottan cáfolták - írja a Csakfoci.
Nyíregyháza-Debrecen: a rendőrség is készül
A két ősi rivális a labdarúgó NB I 14. fordulójában találkozik egymással Nyíregyházán, a vasárnap 16 órakor kezdődő mérkőzés előtt a rendőrség fokozott ellenőrzést és útlezárásokat is elrendelt a városban.