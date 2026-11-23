Megrázó felvételek kerültek nyilvánosságra a vasárnapi, nyíregyházi tömegverekedésről, amely az NB I-es keleti rangadót megelőzően tört ki. A verekedés során még a földön fekvő embereket is rugdosták, több sérültet pedig kórházba kellett szállítani. A rendőrség csoportos garázdaság gyanúja miatt intézkedett, miközben újabb sokkoló részletek láttak napvilágot a történtekről.

A földön fekvőket sem kímélték a brutális nyíregyházi tömegverekedésben Fotó: unsplash.com

A földön fekvőket sem kímélték a brutális nyíregyházi tömegverekedésben

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a vasárnapi Nyíregyháza–Debrecen NB I-es rangadót súlyos szurkolói összecsapás előzte meg. A két ősi rivális drukkerei Nyíregyházán, Jósavárosban estek egymásnak, a közösségi médiában pedig több videó is megjelent a brutális utcai verekedésről. A korábbi beszámolók szerint mintegy 80 nyíregyházi és 50 debreceni szurkoló vehetett részt az összetűzésben.

A Nyíregyháza városi portálján közzétett beszámoló szerint a mobiltelefonos felvételeken előbb ököllel ütik egymást a résztvevők, majd a földre kerülteket is rugdosni kezdik. Az egyik videón egy mozdulatlannak tűnő, földön fekvő emberbe is belerúgnak.

Figyeld, szétrúgja a fejét!

– ez a felvételhez kapcsolódó felkiáltás is érzékelteti, milyen megdöbbentő jelenetek játszódtak le az utcán.

A FrissMédia által megszólaltatott egyik szemtanú még megrázóbb részletekről számolt be. A környéken élő asszony szerint egy lépcsőház előtt legalább tízen rugdostak egy földre került fiatalt, akit a támadók még akkor sem kíméltek, amikor már távozóban voltak. A szemtanú azt is állította, hogy egy másik sérült fejét egy csatornafedéllel vagy ahhoz hasonló tárggyal üthették meg, az összecsapás után pedig vérnyomok maradtak a füves területen. Ezeket az állításokat a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a Nyíregyházi Rendőrkapitányság a Készenléti Rendőrség munkatársaival közösen lépett közbe, és megfékezte a verekedést. A vasárnap délutáni közlemény szerint csoportos garázdaság gyanúja miatt több ember előállítása és elszámoltatása volt folyamatban, a mentők pedig több sérültet kórházba szállítottak.

Az Országos Mentőszolgálat egy ötven év körüli, könnyebb fejsérülést szenvedett férfi kórházba szállítását külön is megerősítette.

A két szurkolótábor egymásnak ellentmondó beszámolókat tett közzé a történtekről. A debreceniek szerint kések, botok és más eszközök is előkerültek, ezt azonban a nyíregyházi drukkerek tagadták. A rendőrség vasárnapi közleményében nem tért ki arra, hogy használtak-e fegyvereket az összecsapás során.