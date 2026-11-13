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A Paris Saint-Germain sztárja, Désiré Doué szó szerint nagy pofont kapott a Nemzetek Ligájában. Az Olaszország-Franciaország mérkőzésen a vendégek klasszisának a foga bánta az egyik kőkemény ütközést.

Désiré Doué kezdőként lépett pályára a csütörtöki Olaszország-Franciaország mérkőzésen, de ő sem tudott csodát tenni. A találkozó Zinedine Zidane együttese számára nagy csalódással ért véget, ugyanis a franciák 3-1-es vereséget szenvedtek. A vendégeknek ezzel egy hosszú sorozatuk szakadt meg, 1962 óta először kaptak ki Olaszországban.

Désiré Doué padlón az Olaszország-Franciaország meccsen
Désiré Doué padlón az Olaszország-Franciaország meccsen
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto
  • Nemzetek Ligája, A divízió, 1. csoport:
  • Olaszország-Franciaország 3-1 (1-1)

Olaszország-Franciaország: Désiré Doué foga bánta a könyököst

Michael Olise már a 10. percben vezetést szerzett a franciáknak Gianluigi Donnarumma hibáját kihasználva, de a folytatásban már nem sok örömük lehetett a vendégeknek. Doué számára ráadásul különösen fájdalmas volt ez a meccs: a PSG szélsője Davide Frattesivel ütközött, az olasz középpályás könyöke durván eltalálta az arcát. 

A francia futballista látható fájdalommal terült el a földön az ütközés után, az arcán pedig azonnal nyomot hagyott a kemény ütés: 

az egyik foga látványosan elmozdult, és meglehetősen ferdén állt.

A mérkőzés előtti és utáni képeket látva az egyik szurkoló így reagált: „Oda a millió dolláros mosoly.”

Egy másik drukker azt írta: „Gyönyörű mosolya volt, ennek vége.” Akadt olyan kommentelő is, aki humorral próbálta oldani a helyzetet: 

„Remélem, a fogtündér a közelben van.”

Douét a 77. percben lecserélték. A franciák helyzetét tovább rontotta, hogy éppen az őt eltaláló Frattesi szerezte meg a vezetést Olaszországnak a második félidőben. Az olaszok hőse Pio Esposito volt, az Inter 21 éves csatára két gólt vállalt magára a 3-1-es sikerből.

Italy forward Pio Esposito scores the 3-1 goal in the UEFA Nations League match between Italy and France at San Siro in Milan, Italy, on November 12, 2026. (Photo by STEFAN KOOPS/EYE4Images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Pio Esposito volt az Olaszország-Franciaország meccs hőse
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Sikerével az olasz válogatott pontszámban beérte riválisát, az A divízió 1. csoportjában az utolsó forduló előtt még három csapatnak van esélye a negyeddöntős folytatásra. Vasárnap a franciák a már biztos kieső törököket fogadják, az olaszok pedig a továbbjutásra még esélyes belgákhoz látogatnak.

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