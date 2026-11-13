Désiré Doué kezdőként lépett pályára a csütörtöki Olaszország-Franciaország mérkőzésen, de ő sem tudott csodát tenni. A találkozó Zinedine Zidane együttese számára nagy csalódással ért véget, ugyanis a franciák 3-1-es vereséget szenvedtek. A vendégeknek ezzel egy hosszú sorozatuk szakadt meg, 1962 óta először kaptak ki Olaszországban.
- Nemzetek Ligája, A divízió, 1. csoport:
- Olaszország-Franciaország 3-1 (1-1)
Olaszország-Franciaország: Désiré Doué foga bánta a könyököst
Michael Olise már a 10. percben vezetést szerzett a franciáknak Gianluigi Donnarumma hibáját kihasználva, de a folytatásban már nem sok örömük lehetett a vendégeknek. Doué számára ráadásul különösen fájdalmas volt ez a meccs: a PSG szélsője Davide Frattesivel ütközött, az olasz középpályás könyöke durván eltalálta az arcát.
A francia futballista látható fájdalommal terült el a földön az ütközés után, az arcán pedig azonnal nyomot hagyott a kemény ütés:
az egyik foga látványosan elmozdult, és meglehetősen ferdén állt.
A mérkőzés előtti és utáni képeket látva az egyik szurkoló így reagált: „Oda a millió dolláros mosoly.”
Egy másik drukker azt írta: „Gyönyörű mosolya volt, ennek vége.” Akadt olyan kommentelő is, aki humorral próbálta oldani a helyzetet:
„Remélem, a fogtündér a közelben van.”
Douét a 77. percben lecserélték. A franciák helyzetét tovább rontotta, hogy éppen az őt eltaláló Frattesi szerezte meg a vezetést Olaszországnak a második félidőben. Az olaszok hőse Pio Esposito volt, az Inter 21 éves csatára két gólt vállalt magára a 3-1-es sikerből.
Sikerével az olasz válogatott pontszámban beérte riválisát, az A divízió 1. csoportjában az utolsó forduló előtt még három csapatnak van esélye a negyeddöntős folytatásra. Vasárnap a franciák a már biztos kieső törököket fogadják, az olaszok pedig a továbbjutásra még esélyes belgákhoz látogatnak.
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