A taotámogatásokkal kapcsolatos kormányzati kommunikációra csütörtökön közleménnyel reagált a Puskás Akadémia, amely Nemzeti Sport-jegyzetet ihletett. Ennek írt a klub honlapján a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója, Magyarország korábbi miniszterelnöke, Orbán Viktor.

Orbán Viktor elárulta, miért éppen Felcsút? Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán elsőként a Puskás Akadémiára fordított tao-források nagyságát és jellegét tisztázza az írásában. Állítása szerint az akadémia a teljes magyar sportban felhasznált tao-források mindössze 2-2,5 százalékát kapta.

„A Puskás Akadémián számonkért taopénzek – a teljes magyar sportban felhasznált taoforrások 2-2,5 százaléka – nem állami támogatások. Nyereséges magáncégek felajánlásai, amelyekre a futballszövetség által jóváhagyott szakmai programokkal kellett pályázni.”

Ugyanakkor elismeri, hogy a rendszer működéséhez szükség volt az állami szerepvállalásra és a 2011-ben bevezetett új társaságiadó-szabályokra.

Orbán Viktor: fontos alapgondolat született Felcsúton

A korábbi miniszterelnök szerint a magyar sportinfrastruktúra megújítását, az utánpótlás- és amatőrsport támogatását szolgáló rendszer alapgondolata a Puskás Akadémián született.

„Ez a rendkívül hatékony koncepció, amelyet azután a nemzeti kormányunknak nagy küzdelemben kellett megvédenie Brüsszelben, éppenséggel itt, Felcsúton született meg.”

Azt állítja, hogy a felcsúti akadémián szerzett tapasztalatok, a konferenciák és a szakmai eszmecserék alapozták meg az elképzelést. A rendszer másfél évtizeden át hat látványcsapatsportág több ezer szakosztályát és több százezer magyar fiatal sportolását segítette.

Orbán egyik legfontosabb érve, hogy a Puskás Akadémia nem a 2010-es kormányváltás után, állami segítséggel jött létre.

Felidézi, hogy 2010-ben mindössze három futballakadémia működött Magyarországon: az MTK-é, a Honvédé és a 2006-ban alapított Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiáé.

„Már akkor Felcsúton zajlottak a legnagyobb fejlesztések a labdarúgó-utánpótlásban, amikor a politikai családunk még ellenzékben volt.”

Felcsúton nevelkedett válogatott kulcsemberek

Hozzáteszi, hogy a felcsúti akadémia az MTK után másodikként jött létre, és 2006-ban Puskás Ferenc, valamint felesége engedélyét is megszerezték a névhasználathoz. Orbán a szakmai eredményekkel is alátámasztja az akadémia létjogosultságát. Állítása szerint az A-válogatott és az U21-es válogatott keretének 20-25 százalékát a Felcsúton nevelkedett labdarúgók adják.

Külön kiemeli Kleinheisler Lászlót, aki 2015-ben Oslóban, Norvégia ellen szerzett góljával fontos szerepet játszott a magyar válogatott Európa-bajnoki kijutásában.

Felidézi a 2016-os, osztrákok elleni Eb-győzelmet is, amelyen Kleinheislert választották a mérkőzés emberének. A 2022-es angolok elleni 4-0-s idegenbeli győzelmet szintén példaként említi. A négy magyar gólból hármat Puskás-akadémisták szereztek: Sallai Roland és Nagy Zsolt.