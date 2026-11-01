A taotámogatásokkal kapcsolatos kormányzati kommunikációra csütörtökön közleménnyel reagált a Puskás Akadémia, amely Nemzeti Sport-jegyzetet ihletett. Ennek írt a klub honlapján a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója, Magyarország korábbi miniszterelnöke, Orbán Viktor.
Orbán elsőként a Puskás Akadémiára fordított tao-források nagyságát és jellegét tisztázza az írásában. Állítása szerint az akadémia a teljes magyar sportban felhasznált tao-források mindössze 2-2,5 százalékát kapta.
„A Puskás Akadémián számonkért taopénzek – a teljes magyar sportban felhasznált taoforrások 2-2,5 százaléka – nem állami támogatások. Nyereséges magáncégek felajánlásai, amelyekre a futballszövetség által jóváhagyott szakmai programokkal kellett pályázni.”
Ugyanakkor elismeri, hogy a rendszer működéséhez szükség volt az állami szerepvállalásra és a 2011-ben bevezetett új társaságiadó-szabályokra.
Orbán Viktor: fontos alapgondolat született Felcsúton
A korábbi miniszterelnök szerint a magyar sportinfrastruktúra megújítását, az utánpótlás- és amatőrsport támogatását szolgáló rendszer alapgondolata a Puskás Akadémián született.
„Ez a rendkívül hatékony koncepció, amelyet azután a nemzeti kormányunknak nagy küzdelemben kellett megvédenie Brüsszelben, éppenséggel itt, Felcsúton született meg.”
Azt állítja, hogy a felcsúti akadémián szerzett tapasztalatok, a konferenciák és a szakmai eszmecserék alapozták meg az elképzelést. A rendszer másfél évtizeden át hat látványcsapatsportág több ezer szakosztályát és több százezer magyar fiatal sportolását segítette.
Orbán egyik legfontosabb érve, hogy a Puskás Akadémia nem a 2010-es kormányváltás után, állami segítséggel jött létre.
Felidézi, hogy 2010-ben mindössze három futballakadémia működött Magyarországon: az MTK-é, a Honvédé és a 2006-ban alapított Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiáé.
„Már akkor Felcsúton zajlottak a legnagyobb fejlesztések a labdarúgó-utánpótlásban, amikor a politikai családunk még ellenzékben volt.”
Felcsúton nevelkedett válogatott kulcsemberek
Hozzáteszi, hogy a felcsúti akadémia az MTK után másodikként jött létre, és 2006-ban Puskás Ferenc, valamint felesége engedélyét is megszerezték a névhasználathoz. Orbán a szakmai eredményekkel is alátámasztja az akadémia létjogosultságát. Állítása szerint az A-válogatott és az U21-es válogatott keretének 20-25 százalékát a Felcsúton nevelkedett labdarúgók adják.
Külön kiemeli Kleinheisler Lászlót, aki 2015-ben Oslóban, Norvégia ellen szerzett góljával fontos szerepet játszott a magyar válogatott Európa-bajnoki kijutásában.
Felidézi a 2016-os, osztrákok elleni Eb-győzelmet is, amelyen Kleinheislert választották a mérkőzés emberének. A 2022-es angolok elleni 4-0-s idegenbeli győzelmet szintén példaként említi. A négy magyar gólból hármat Puskás-akadémisták szereztek: Sallai Roland és Nagy Zsolt.
„Vagyis mi mindig a magyar futball egészének neveltük a játékosokat.”
Orbán szerint a Puskás Akadémia tevékenysége nem korlátozódott Felcsútra. Az intézmény módszertani központként is működött, kiadványokat jelentetett meg, konferenciákat szervezett, emellett a Kárpát-medencei Akadémiai Rendszer tíz nagy külhoni műhelyének támogatásában is részt vett. Azt állítja, hogy a Felcsútra érkező tao-pénzekből tízmilliárdos nagyságrendben jutott forrás a határon túli magyar utánpótlás-nevelésnek. Hangsúlyozza, a felcsúti akadémia nem csupán saját csapatának, hanem a teljes magyar labdarúgásnak dolgozott.
„Röviden tehát: a Felcsúton felhasznált taoforrásokból az egész nemzet gyarapodott. Tehát ezért Felcsút.”